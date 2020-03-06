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 Година запитань до нового Кабміну у Верховній Раді. ВIДЕО

У Верховній Раді триває Година запитань до нового Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

У п'ятницю, 6 березня, згідно з порядком денним, в рамках чергового пленарного засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, відбувається Година запитань до уряду, на якому планується розглянути питання про стан реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179836
 
 
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Скільки коштує борщовий набір? Бо при Порошенку це питання від уставших і обкрадених було важливіше чим війна на Сході.
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Вопрос первый: сколько, где и когда вы наворовали раньше?
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