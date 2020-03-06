 Година запитань до нового Кабміну у Верховній Раді. ВIДЕО

У п'ятницю, 6 березня, згідно з порядком денним, в рамках чергового пленарного засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, відбувається Година запитань до уряду, на якому планується розглянути питання про стан реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні, передає Цензор.НЕТ.
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Как же мы теперя без кружки премьера ???
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06.03.2020 10:16
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саша паламарчук
Скільки коштує борщовий набір? Бо при Порошенку це питання від уставших і обкрадених було важливіше чим війна на Сході.
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06.03.2020 10:18
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лев луг b21f9203
Вопрос первый: сколько, где и когда вы наворовали раньше?
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06.03.2020 10:31
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