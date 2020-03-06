 Година запитань до нового Кабміну у Верховній Раді. ВIДЕО

У п'ятницю, 6 березня, згідно з порядком денним, в рамках чергового пленарного засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, відбувається Година запитань до уряду, на якому планується розглянути питання про стан реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні, передає Цензор.НЕТ.

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