EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  7488  45
Все про:відставка (651) Чумак (87) Касько (90) Рябошапка Руслан (340) Офіс генерального прокурора (138)

 Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, т.в.о. голови ОГП призначили Чумака, - ЗМІ

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.

Про це також повідомляє видання "УП". Джерело повідомило: "Вчора подав заяву - і від сьогодні дня він не перший засиупник і не прокурор".

Також дивіться: "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за 3154 постанову про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179834
 
 
 Топ коментарі
 
Шабунины, Лещенки, Найемы, Саакашвили - АУ!

Где же вы?!

Все идет по плану?!
 показати весь коментар
 
Чума зеленая ещё столько всего наворотит..
Хотелось бы ошибиться, да все уже и так на глазах.
 показати весь коментар
 
интересно - а Кузьмина Рената первым замом или - как играет мурку - зебилы вам нравиться)))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чума зеленая ещё столько всего наворотит..
Хотелось бы ошибиться, да все уже и так на глазах.
 показати весь коментар
 
 
Думаю 4 и 5 марта МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТОГО КАК Зеленский сам лег в гробик заколотил за собой крышку гробика и удаленно кнопкой нажал лифт для опускания гроба в яму....
 показати весь коментар
 
 
Гробик - политический; а в остальном верно.
 показати весь коментар
 
 
Воно скоріше всіх поховає , чим саме кудись ляже .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Думаеш Петюню таки посодют?
 показати весь коментар
 
Предлагаю назначить генплокулолом новое лицо - Юру Луценко. Это профессионал с большой буквы!!!
 показати весь коментар
 
 
его незяяяяя, он в резерве на главу МИД ,английский он знает .................. Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, врио главы Офиса Генпрокурора назначили Чумака, - СМИ - Цензор.НЕТ 5688
 показати весь коментар
 
 
Юра ведь назначен был Порошенко,который кстати очень пожалел потом об этом,а значит его не назначат,вот если бы его назначал Янукович тогда назначили бы без базаров. Кстати там уже рядом болтается Лукаш которая не единожды намекала на себя . Да и Портнов в обойме уже заряженый хотя и с Пшонки уже все обвинения сняты,так что выбор Генпрокуроров обширный.
 показати весь коментар
 
 
А Луценко винен в тому , що прокацапська шваль на нього гнала , а насєлєніє їм аплодувало і повторювало маячню . Зате при ньому не закривали безпідставно волонтерів , добровольців та просто невинних людей . А зараз - ну просто красені , зубри законності та порядку !
 показати весь коментар
 
 
Шабунины, Лещенки, Найемы, Саакашвили - АУ!

Где же вы?!

Все идет по плану?!
 показати весь коментар
 
 
у них - да) зп так нехило греет карман. вот выгонят, и сразу услышим их лай.
 показати весь коментар
 
Ну що, панове, вся так звана "реформа" правоохоронної діяльності накрилась зеленим фіговим листком.
 показати весь коментар
 
 
ты ха это голосовал - кушай - не подавись .........
 показати весь коментар
 
 
А Ви, шановний, що - свічку тримали чи просвічували тепловізором виборчі урни. Те, що мені не подобається Порошенко, абсолютно не означає, що я за Зеленського. До речі, на фоні всього цього лайна з подачею води до Криму зеленими шмарклями, нагадайте мені, будь-ласка, про режим функціонування вільної економічної зони "Крим", яка була створена при супер-патріоті Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
все понятно ,через год тут вообще не кто не голосовал за монику - бить будут за это))))
 показати весь коментар
 
интересно - а Кузьмина Рената первым замом или - как играет мурку - зебилы вам нравиться)))))
 показати весь коментар
 
 
в украине только ОП и двум офисам не бывать...рябошапка поплатился за свою опрометчивость
 показати весь коментар
 
 
Кто имеет что-то против Чумака? Разве , что Порошенко ...
 показати весь коментар
 
 
ну да, Великий, килограмм 130 жира, наел за время мародерства ))
 показати весь коментар
 
Сколько намародерил, в Форбс заглядывал? Выглядишь дебилом. Не делай так.
 показати весь коментар
 
шурка состоялась - факт - ну вот и все зебилы - скоро - зебилы в собственном соку - визы та отменять - а да - на цапии работы много и солнце еще высоко )))))
 показати весь коментар
 
 
Вітя - вільна каса, тепер виконує обов'язки генпрокурора. Оце удача.А Каська не жалко. Та ще мерзота
 показати весь коментар
 
 
Прокурорская Мафия ротацию кадров производит
 показати весь коментар
 
Ну хоч хтось виявив трохи гідності, якщо й це не було лише передчуття неминучого як чудово розвинена сенсорна функція прокурорських дуп...
 показати весь коментар
 



24 канал

@24tvua


Зеленський розповів туркам, як досягти миру з Росією

Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, т.в.о. голови ОГП призначили Чумака, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6336
 показати весь коментар
 
турки вполне сами справились. вчера эрдоган заглатывал у ***** не сплевывая 6 часов...а так все хорошо начиналось.
 показати весь коментар
 
Типа принципиальньій, честньій и патриотичньій Чумак, надежа всех зрадогонов предьідущих пяти лет нормально так впрягся в зеленую упряжку.
Лично подписьівает документьі на продление арестов Антоненко, Дугарь, Кузьменко.
 показати весь коментар
 
 
все идет по портновскому сценарию: меняют неугодную генпрокуратуру, а потом начнут сажать майдановцев, фронтовых волонтеров и АТОшников
 показати весь коментар
 
 
любопытно, сколько ВИП-квартир Касько намутил в Генпрокуратуре в этот раз?!
 показати весь коментар
 
"Пацан к успеху шёл" - повезло, фартануло.
 показати весь коментар
 
 
Порядним людям нема місця в зеленоригівській банді! Не здивуюсь якщо і Віктор Васильович піде звідти!
 показати весь коментар
 
Біомаса,яка вибрала шутів,україноненависників, відвертих ворогів України повинна сама хавать це лайно АЛЕ є велике питання --чому більш свідома меньшість повинна терпіти цю "біомасу"?
 показати весь коментар
 
 
Теперь в прокуратуре будет типа рулить студент с небритой шеей и не запоминающейся фамилией...Куда мы катимся?!!!
 показати весь коментар
 
Нове "обличчя" ! Скоро вже януковича-півня привезуть для передачі булави ? Вже майже вся сволота тут . Портнови , лукаши , ... Тфу , бл..ь !
 показати весь коментар
 
 
Среди украинских прокуроров нет порядочных лет со времён Вышинского.
 показати весь коментар
 
говорили же что зеленая шобла введет регионалов во власть, зелох он марионетка, которую рефия старалась втюхать, что бы никто не мешал. Порох их слишком доставал и портил им всю картину.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору