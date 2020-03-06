 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3348 осіб, інфікованих - 97,4 тисячі, - South China Morning Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.
Із загальної кількості хворих 80,409 тис. припадало на материковий Китай, в інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом середи до 16,972 тис., збільшившись за добу на 2,345 тис. випадків зараження.
У Південній Кореї зареєстровано 6,088 тис. хворих, померли 40 осіб, в Італії - 3,858 тис., померли 148, в Ірані - 3,513 тис., померло 107.
Понад 100 заражених, включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, зареєстровано в Японії (1,036 тис., померли 12), Франції (423, померли семеро), Німеччині, (349), Іспанії (200, помер один), США (149, померли 11), Сінгапурі (117), Великій Британії (115, помер один), Гонконгу (104, померли двоє).
Загалом у світі станом на вечір четверга зафіксовано 3348 смертей від коронавірусу, поза материковою частиною Китаю від нього померли 336 осіб.
Китайский коронавирус. Главное на утро, 6 марта:
98118 (+ 2736 за сутки) заражены в мире
3387 (+ 102) умерших
54965 (+ 1704) вылечившихся
‼️🇷🇺Больничный будут выдавать всем находящимся на карантине. В том числе - тем, кто просто контактировал (https://www.kp.ru/online/news/3787003/) с зараженными, но сам не инфицирован
‼️🇷🇺Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменен (https://www.kp.ru/online/news/3787775/)
‼️🇷🇺Москва принимает дополнительные меры (https://www.kp.ru/daily/27100/4174283/) по предотвращению распространения коронавируса
‼️🇨🇳В правительстве Китая прогнозируют сокращение до нуля новых случаев коронавируса (https://www.kp.ru/online/news/3787875/) в Ухане уже к концу марта
‼️⚡️Ученые предупреждают: рассадником (https://www.kp.ru/daily/27100/4174049/) коронавирусной инфекции может быть мобильный телефон
‼️🇨🇳Китай сообщает (https://twitter.com/BNODesk/status/1235742374334271489) о 30 новых жертвах коронавируса и 143 заболевших. Отчет включает в себя как провинцию Хубэй, так и остальной материковый Китай.
Общее число заболевших в КНР выросло до 80552 случаев, жертв 3042.
‼️🇧🇹Первый случай заражения (https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/**********************************) коронавирусом зафиксирован в Бутане.
Заболевший - 76-летний американский турист, который въехал в страну в начале марта после поездки в Индию.
‼️🇰🇵Китайские власти призывают (https://twitter.com/BNODesk/status/1235764694524276738) людей держаться подальше от границы с Северной Кореей, которая закрыта из-за коронавируса, из-за риска быть застреленными северокорейскими пограничниками.
Эпидемия Covid-19, поразившая больше 93 тысяч человек в более чем 60 странах мира и вызвавшая больше 3 тысяч летальных исходов, спровоцирована двумя типами коронавируса, выяснила группа исследователей из Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае.
По их данным, изначальный вирус типа S мутировал в новый, более агрессивный тип L, который распространяется быстрее, переносится тяжелее. На него приходится 70% выявленных случаев.
Старт эпидемии дал S-тип, однако ее широкое распространение в Ухане связано с L-типом. При этом заразиться человек может обоими типами вируса, что усложняет разработку вакцины.
при смертносі 3(орієнтовно) відсотків..
‼️🇩🇪Опять Германия. 110 новых случаев заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 514 человек. 252 случая за сутки..т
але вірус,на жаль,дуже мутагенний..
Кубинский президент Диас-Канель в своём твиттере написал, что отечественный препарат Интерферон альфа 2В эффективен против коронавируса COVID-19 и помог вылечить в Китае уже 1500 инфицированных. Лекарство не было специально создано против коронавируса, а предназначалось для лечения ВИЧ и вируса папилломы.
1. Якщо у вас нежить і мокрота при застуді, ви не можете бути носієм коронавірусу. Коронавірус - це сухий кашель без нежитю. Це найпростіший спосіб визначити. Будь ласка, розкажіть це друзям!
2. Вірус не є термостійким і гине при температурі 39 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше будьте під сонцем.
3. Вірус досить великий за розміром (діаметр комірки становить близько 400-500 нм), але звичайна медична маска не допомагає відфільтрувати. Тому якщо заражений чхатиме перед вами або пройде на відстані до трьох метрів від вас, уповільніть крок.
4. Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому, якщо ви стикнулися з будь-якою металевою поверхнею, ретельно вимийте руки з милом.
5. Вірус може залишатися активним на тканинах протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен вбити вірус. Зимовий одяг досить просушити на сонці, щоб убити вірус.
Основні симптоми:
Після проникнення вірусу в горло може з'явитися сухість горла, яка зустрічається при ангіні. Триватиме 3-4 дні.
Потім вірус буде зливатися з носовою рідиною, потрапляти в трахею, а потім в легені, викличе запалення легенів. Цей процес займе від 5 до 6 днів.
При коронавірусі з'являється висока температура, важке дихання. Закладеність носа не схоже на нормальну закладеність, з'являється відчуття, що ви тонете в воді. В цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря.
Профілактика:
Найпоширеніший спосіб заразитися - це доторкатися до людей, тому потрібно часто мити руки. Вірус може жити на ваших руках 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа).
На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло Бетадином, щоб усунути або мінімізувати дії мікробів, поки ті ще знаходяться в горлі (перед тим, як потрапити в легені).
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