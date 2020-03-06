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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) кадри (174) Денис Шмигаль (45)

 Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

В уряді готові витратити зайвий тиждень на добір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісні кандидатури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі "Право на владу".

"Питання якості для нас превалює над питанням швидкості. Якщо ми витратимо ще тиждень на добір міністрів на ці відповідальні напрямки, я думаю, країна від цього виграє. Ми - це відповідальна партія, президент, і я, як прем'єр-міністр. Кінцеве рішення за мною, але я раджуся. Є ціла команда, яка над цим працює", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Спікер Ради Дмитро Разумов повідомив, що консультації на вакантні місця в уряді України тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179832
 
 
 Топ коментарі
 
Слышь ты,ответственная партия,программу свою покажи согласно которой тебя это,ответственное президентское монобольшинство,и выбрало главой правительства...Или ты,чмо ватное,думаешь что если само о себе ротом проблеяло какое ты ответственное и качественное то все должны поверить?Ты там всего лишь потому что удобное для всех и беспринципное "чего изволите" туловище
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а качество чем меряют?росстандартом? Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 156
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Неа..
Туда принимают только кукол из театра Карабаса Коломаса.
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Згадалося, коли коломойще ще косив під патріота
Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 3330
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И да, я считаю - нужно взять. какая разница?
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Да скажи честно, Никто в ваш Зеленый балаган идти не хочет.
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і це після води воно про якість говорить??? Ага, якість. Шмигаль в твоій голові вавка чи вОвка. Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 3949
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Это как ?! Похерить весь турборежим ?!
Ну это как-то совсем не по-зелёному.. Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 4860
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просто скажи-дураков нет! к чему все эти манцы!?закопать свою карьеру?потом всю жизнь не отмоешься что был в команде "слуг народа"
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Да какая разница...кого?? Бери любого из зеленого стада и результат не изменится....
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Они - принципиальные, нужно отработать определённое время в 95 квартале или на Г+Г...
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Почти всё сказал по этому поводу, чтобы не забанили
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24 канал@24tvua· 11 чЗеленський розповів туркам, як досягти миру з Росією

Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 3976
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Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества обогащения для нас превалирует над вопросом скорости обворовывания".
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Да, порохоидиотики, вопрос сурьезный, кто будет генпрокурором, не слышу о НАБУ и остальных. Не мешало бы Кузьмука куда нибудь пристроить, что бы 8 процентным нервишки пощекотать.
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Слышь ты,ответственная партия,программу свою покажи согласно которой тебя это,ответственное президентское монобольшинство,и выбрало главой правительства...Или ты,чмо ватное,думаешь что если само о себе ротом проблеяло какое ты ответственное и качественное то все должны поверить?Ты там всего лишь потому что удобное для всех и беспринципное "чего изволите" туловище
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ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ОСОБО ТУПЫХ
Бо кабинет Гончарука не услышал
1. Уберите драконовскую растаможку евроблчзам- МАКСИМУМ 500 евро за все .
Украина не производит авто и НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ АВТО 30 лет
Прекратите издеваться на украинцами
2, заробитчане перечисляли по 16-18 млрд евро в год ( в прошлом году ВСЕГО 12 млрд ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ )
Большинство в Украине готово развивать бизнес - Готели, рестораны, частные производства и мастерские - ВОТ ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ и ваши инвестиционные няни , бо местные князьков людям жить не дают
Создайте им условия для бизнеса, освободите от налогов : радуйтесь шо они создадут рабочие места
А не сделаете это- заробитчане вложат деньги зарубежом - например в Турции
3. Приведите в порядок правила ввоза евроблях украинцами с ВНЖ И ПМЖ - должно быть полгода, а не два месяца . Эти правила мешают работать совместному бизнесу
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он себя считает "качественным " ... правда использованым ...а значит с опытом ...правда такие изделия пользуют один раз ...и в унитаз
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Зачем в унитаз? А если заштопать и в секонд ворк?
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"Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости.
Источник: https://censor.net.ua/n3179832

Так благодаря чему вы теперь можете над котами в марте издеваться?
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"Мусимо константувати: Рейгана доморощенного з дрібного чм@ не вийшло
Може хоч Кеннеді вийде, бажано в турборежимі одразу перейти до етапу з Л.Х.Освальдом" © сеть
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зебилы - прикольно - причина отставки - был экономический блок - а по ходу не кто больше ,из нормальных ,участвовать в цирке не хочет - где логика - хотя у кого я это спрашиваю)))))
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Похоже они находятся на грани обрушения пирамиды ОГВЗ.
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Только особо одарённый может до такого додуматся. Ну то хорошо рейтинг клоуна быстрее рухнет, без этого зебобам ну никак. Пока по голове битой не бахнет не дойдёт и то не всем. Лох он нато и лох чтобы на нём ездили правда ж зебобы.
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Сейчас превалирует другой вопрос: павешать Шмыгалю на месте или отправить его на о. Крыс к сородичам по канализационной трубе.
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Никак нет желающих пачкаться в вашей "Зекоманде", а потом ещё и отвечать в уголовном порядке за все косяки зелёного режима. Ах, беда-то какая.
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Шмыгаль, тебе сколько заплатили за то чтобы водичку пустить на военные базы оккупантов в Крыму ?
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Дотурборежимились що всі від вас шарахаються як від чумних.
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А никого не смущает.. что Шмыгаль.. человек Ахметова???
Он из ДТЕК
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Там Дура з карантину вийшла, всуньте і її кудись.
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