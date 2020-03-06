 Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі "Право на владу".

"Питання якості для нас превалює над питанням швидкості. Якщо ми витратимо ще тиждень на добір міністрів на ці відповідальні напрямки, я думаю, країна від цього виграє. Ми - це відповідальна партія, президент, і я, як прем'єр-міністр. Кінцеве рішення за мною, але я раджуся. Є ціла команда, яка над цим працює", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Спікер Ради Дмитро Разумов повідомив, що консультації на вакантні місця в уряді України тривають.