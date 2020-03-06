 Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі "Право на владу".
"Питання якості для нас превалює над питанням швидкості. Якщо ми витратимо ще тиждень на добір міністрів на ці відповідальні напрямки, я думаю, країна від цього виграє. Ми - це відповідальна партія, президент, і я, як прем'єр-міністр. Кінцеве рішення за мною, але я раджуся. Є ціла команда, яка над цим працює", - сказав Шмигаль.
4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
Спікер Ради Дмитро Разумов повідомив, що консультації на вакантні місця в уряді України тривають.
Туда принимают только кукол из театра Карабаса Коломаса.
Ну это как-то совсем не по-зелёному..
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Почти всё сказал по этому поводу, чтобы не забанили
Бо кабинет Гончарука не услышал
1. Уберите драконовскую растаможку евроблчзам- МАКСИМУМ 500 евро за все .
Украина не производит авто и НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ АВТО 30 лет
Прекратите издеваться на украинцами
2, заробитчане перечисляли по 16-18 млрд евро в год ( в прошлом году ВСЕГО 12 млрд ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ )
Большинство в Украине готово развивать бизнес - Готели, рестораны, частные производства и мастерские - ВОТ ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ и ваши инвестиционные няни , бо местные князьков людям жить не дают
Создайте им условия для бизнеса, освободите от налогов : радуйтесь шо они создадут рабочие места
А не сделаете это- заробитчане вложат деньги зарубежом - например в Турции
3. Приведите в порядок правила ввоза евроблях украинцами с ВНЖ И ПМЖ - должно быть полгода, а не два месяца . Эти правила мешают работать совместному бизнесу
Источник: https://censor.net.ua/n3179832
Так благодаря чему вы теперь можете над котами в марте издеваться?
Може хоч Кеннеді вийде, бажано в турборежимі одразу перейти до етапу з Л.Х.Освальдом" © сеть
Он из ДТЕК