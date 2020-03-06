 У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції COVID-19 у Сумах:
- встановити режим підвищеної готовності для усіх підрозділів міської ради на період ризику розповсюдження коронавірусної інфекції;
- обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості осіб (за можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку);
- обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до покращення епідемічної ситуації з захворюваності на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.
Також, згідно з рішенням комісії, від завтра навчальні заклади міста повинні забезпечити дезінфікуючими засобами і засобами особистого захисту.
Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг контролюватиме проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.
Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідування місць великих скупчень людей та користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним та краплинним шляхом.
Керівникам організацій, підприємств та установ приватної та комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на COVID-19 та недопущення до виконання обов’язків працівників із симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.
Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних установ щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.
У відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі і спортивні змагання, передає ТСН. Ранок. Виняток зробили тільки для дошкільнят - в дитячих садках дозволили провести традиційні весняні ранки, пише ТСН.
На деле выходит смертность в 30 раз выше. И тяжелых состояний, требующих госпитализации тоже где-то также. У нас нет ни врачей ни больниц ни моргов для такого количества пострадавших..
ДО ЦЬОГО ЙДЕ.
АЛЕ Є КРАЇНИ,ЩО НЕ В СТАНІ БОРОТИСЯ З ЦІЄЮ ЕПІДЕМІЄЮ..(причини різні)
ТАМ СМЕРТНІСТЬ БУДЕ ВИЩА.
Не понимают люди, что коронавирус, высококонтагиозное заболевание с острой полиорганной недостаточностью. Последствие для излечившихся, нарушение работы органов и систем.
Зато постят дебильные мемасики про грипп, спид и тд
скажу простіше.особливо придуркам -противникам щеплень
цього разу просто пронесло
Эта болезнь является почти полностью предотвратимой при помощи двух доз безопасной и эффективной вакцины. Тем не менее, на протяжении нескольких лет глобальный охват первой дозой вакцины от кори не меняется, оставаясь на уровне 85 процентов. Это меньше 95 процентов - показателя, необходимого для предотвращения вспышек заболевания, поэтому многие люди и многие группы населения подвергаются риску. Охват второй дозой вакцины, хотя и расширяется, составляет 67 процентов
. К числу стран, в которых в настоящее время регистрируются вспышки кори, относятся Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мадагаскар, Мьянма, Филиппины, Судан, Таиланд и Украина.
..уй забили на щеплення за часів Незалежності((..
демократи,бл..дь..
пішли'на поводу' батьків..(