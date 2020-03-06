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 У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів

У Сумах через загрозу коронавірус скасували масові заходи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції COVID-19 у Сумах:

  • встановити режим підвищеної готовності для усіх підрозділів міської ради на період ризику розповсюдження коронавірусної інфекції;
  • обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості осіб (за можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку);
  • обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до покращення епідемічної ситуації з захворюваності на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з рішенням комісії, від завтра навчальні заклади міста повинні забезпечити дезінфікуючими засобами і засобами особистого захисту.

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Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг контролюватиме проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідування місць великих скупчень людей та користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним та краплинним шляхом.

Керівникам організацій, підприємств та установ приватної та комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на COVID-19 та недопущення до виконання обов’язків працівників із симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.

Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних установ щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.

У відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі і спортивні змагання, передає ТСН. Ранок. Виняток зробили тільки для дошкільнят - в дитячих садках дозволили провести традиційні весняні ранки, пише ТСН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Університет Шевченка через коронавірус скасував усі заходи, крім лекцій і семінарів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179831
 
 
 Топ коментарі
 
Никто бы не парился если это обычный грипп.
На деле выходит смертность в 30 раз выше. И тяжелых состояний, требующих госпитализации тоже где-то также. У нас нет ни врачей ни больниц ни моргов для такого количества пострадавших..
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це тому що існкють щеплення від кору.

скажу простіше.особливо придуркам -противникам щеплень
цього разу просто пронесло
У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів - Цензор.НЕТ 8513

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Полностью согласен. Превентивные меры гораздо лучше, чем потом пытаться впопыхах исправить.

Не понимают люди, что коронавирус, высококонтагиозное заболевание с острой полиорганной недостаточностью. Последствие для излечившихся, нарушение работы органов и систем.

Зато постят дебильные мемасики про грипп, спид и тд
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коронавірус крокує по країні... Причому в голові. А простий ГРВІ не вбиває? Чи пневмонія? А туберкульоз?
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там не такое соотношение смертей к заболевшим
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але іспанка вбила куди більше людей і за менш короткий час. А тут влаштували цирк.
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іспанка була 18 місяців, а цей тільки почався
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по-перше вже п'ятий місяць. По-друге зараз не просто потяги, а літаки, тобто купа людей переміщується в рази більше ніж тоді. Так що незважаючи на це все коронавірус явно не дотягує до того, щоб була аж така істерія навколо нього. І питання відкрите. Від чого нас насправді відволікють цим коронавірусом???
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Никто бы не парился если это обычный грипп.
На деле выходит смертность в 30 раз выше. И тяжелых состояний, требующих госпитализации тоже где-то также. У нас нет ни врачей ни больниц ни моргов для такого количества пострадавших..
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СМЕРТНІСТЬ В 30 РАЗІВ БІЛЬША В СЕРЕДНЬОМУ ПО ПЛАНЕТІ.

ДО ЦЬОГО ЙДЕ.

АЛЕ Є КРАЇНИ,ЩО НЕ В СТАНІ БОРОТИСЯ З ЦІЄЮ ЕПІДЕМІЄЮ..(причини різні)
ТАМ СМЕРТНІСТЬ БУДЕ ВИЩА.
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Полностью согласен. Превентивные меры гораздо лучше, чем потом пытаться впопыхах исправить.

Не понимают люди, что коронавирус, высококонтагиозное заболевание с острой полиорганной недостаточностью. Последствие для излечившихся, нарушение работы органов и систем.

Зато постят дебильные мемасики про грипп, спид и тд
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кількість ідіотів на одиницю земної поверхні величина стала та незмінна... У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів - Цензор.НЕТ 7747
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Ну если наша власть истерию по кори нагнетала - смертность от которой даже с наглухо разваленной системой здравохранения составляет 1 смертельный случай на 2800 чел; то в случае с коронавирусом смертность от которого в 100 раз выше чем от кори... то тут паника в 10й степени должна быть)))
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почитайте про іспанку. Це просто істерія влади і все. Питання в тому, від чого наспрвді нас вдволікають????
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це тому що існкють щеплення від кору.

скажу простіше.особливо придуркам -противникам щеплень
цього разу просто пронесло
У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів - Цензор.НЕТ 8513

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У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів - Цензор.НЕТ 9612

Эта болезнь является почти полностью предотвратимой при помощи двух доз безопасной и эффективной вакцины. Тем не менее, на протяжении нескольких лет глобальный охват первой дозой вакцины от кори не меняется, оставаясь на уровне 85 процентов. Это меньше 95 процентов - показателя, необходимого для предотвращения вспышек заболевания, поэтому многие люди и многие группы населения подвергаются риску. Охват второй дозой вакцины, хотя и расширяется, составляет 67 процентов
. К числу стран, в которых в настоящее время регистрируются вспышки кори, относятся Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мадагаскар, Мьянма, Филиппины, Судан, Таиланд и Украина.
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Ты не читатель))) - ты писатель. Укололся - и спи спокойно, в чем проблема? - укольчик - и нет проблемы. Тебя государство вакциной обеспечило?-обеспечило, - чего ноешь?
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У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів - Цензор.НЕТ 8639

..уй забили на щеплення за часів Незалежності((..
демократи,бл..дь..
пішли'на поводу' батьків..(
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це проблеми тих хто не пішов на щеплення. От якраз для них цей коронавірус може бути смертельним. А з 1 квітня ще туберкульоз додається до цього списку. Так що буде цікаво. Багато хто цей сезон не переживе.
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В Сумах за визначенням і так сумно. Сумніше не стане.
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