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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) Дмитро Дубілет (109) Денис Шмигаль (45)

 Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в урядовій команді і повернеться до роботи після відпочинку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1 + 1.

"Ми не відмовлялись від жодного члена нашої команди. Попередній Уряд - це команда і кожен з них може знайти себе і працювати на користь України, і ми не збираємось відмовлятись від жодного, в тому числі від пана Дубілета... Він у команді, він зараз їде відпочити та буде продовжувати працювати", - сказав Прем'єр.

Він додав, що поки немає визначеної посади, яку займе Дубілет. При цьому Шмигаль зауважив, що до роботи Дубілета на посаді Міністра Кабінету Міністрів немає претензій.

"Ми переформатували нашу команду, переформатували Уряд, вважаючи, що так Уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, а в ефективності людей, які виконують певні функції і ролі для того, щоб отримати найкращий результат", - додав він.

Також читайте: Багато проєктів не завершено. Будемо обговорювати формат моєї подальшої роботи в Кабміні, - Дубілет

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Сам Дубілет заявив, що проєкти, які він почав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179826
 
 
 Топ коментарі
 
Наробився, млять, пацанчик...
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устал? диджитализатор херов
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Цікаво, чим це Дубілет так пемепрацювався? Невже переписом населення?
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да у него Декретный отпуск.. будет рожать Айфон 13....
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Цікаво, чим це Дубілет так пемепрацювався? Невже переписом населення?
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Це їм колега Галустян підкинув:-" Золотой ты человек... Все о стране думаешь... Отдохнуть тебе нужно................"
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😂😂😂 шо безкоштовно буде працювати? шо ви там смалите
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дякуємо, вже й без тупілєта кількість "українців" в Кабміні просто зашкалює
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Ага,сделайте его космонавтом кабинета министров,что бы мог качественно всех лугандонцев посчитать.
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Отдохнет ...и продолжить пилить миллионы из бюджета на свое копеечное приложение "дия"....
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Запарився бідошка! Ну відпочинь синку, від трудів праведних...
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"и пришёл я на байковэ
где он лёг отдохнуть" (С)
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мотнется на родину в Хайфу и с новыми силами посчитает что-нибудь ненужное...
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клоунів не так багато...на всі посади не вистачає, тому туди додали багато ригів.
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У чуваков и чувих это уже системность - отдыхать. Тон задаёт величайший лидер современности
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я тоже умею умножать на 0,88! - почему ж меня не берут?!
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в столбик или на логарифмической линейке ? ну вы гигант Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4803
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башка у него есть , только занимается не тем
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главное Дубилета не пускать в песочницу, а то кроме кошечек и собак ещё и он нагадит.
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Дубілет там один був з мізками в тій гоп-компанії,а те "отдохнет" зі слів якогось бовдура ще нічого не значить чи хотів сам Дубілет відпочивати.
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Ермаки-мендели из Дубилета героя и страдальца за счастье народное делают-из всех министров у него наименьшая зарплата.Да не нужна Дубилету зарплата-его папашка был топменеджером у топвора Коломойского.Сейчас папашка работает связным между Коломойским и начальником его охраны Бакановым. Официальная должность папашки советник Баканова.
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хорошее местечко, сидел бы до пенсии: экс-министр при Кабинете министров в кабинете ОП.
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м-да, устал диджитализатор сим-карты считать и хером груши околачивать...
Отдохнуть тебе надо, все о народе думаешь...
Золотой ты человек!
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