 Кабмін продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами України, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Зміна Уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаль, уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.
міжнароднийколомойський валютний фонд.
Зе, ты же обещаль, мы же не попрошайки
Рюкзакович скоро йому рукзачка піджене
Ніхто грошей не дасть, під нового премьєра, це 100%
Попереду дефолт, як заповідав бабуся *****, та війна.
На какие деньги столько имущества и вилла в Италии?
Ведь любой желающий может прикинуть стоимость парохода и вычислить сколько налогов надо было заплатить ?
Чему удивляться шо дырка в бюджете, если команда сама налогов не платила