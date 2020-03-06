 Кабмін продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами України, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Зміна Уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаль, уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.

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