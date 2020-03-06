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Все про:Кабмін (3853) МВФ (673) Євросоюз (2834) Денис Шмигаль (45)

 Кабмін продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами України, - Шмигаль

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль завив, що Кабмін буде продовжувати виважену фіскальну політику і співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Зміна Уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаль, уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішення конфлікту щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, тепер у руках Шмигаля, - Бутусов

Кабмін продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами України, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179824
 
 
 Топ коментарі
 
Хрен ви що отримєте звідти. Ідійоти.
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Знаємо ми тих інших кредиторів - міжнародний коломойський валютний фонд.
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Знаємо ми тих інших кредиторів - міжнародний коломойський валютний фонд.
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здається холобородько скоро піде в тому напрямку Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4198
Рюкзакович скоро йому рукзачка піджене
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відповідь МВФ: "хєрвам"
Ніхто грошей не дасть, під нового премьєра, це 100%
Попереду дефолт, як заповідав бабуся *****, та війна.
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главное больше бабла наберите и по карманам, а потом и в оман можно.
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МВФ не гулящая девка, она не привыкла меня так часто партнеров. Но мечтать не вредно, особенно зебебубочкам ждущим улучшения их прозябания
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Бацька Лукашенко предложил блоку НАТО провести совместные учения под Витебском.Удар в спину плешивому... Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 608кремлевскому окурку
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Та да.За рік вже на дохріна наспівпрацювали.Вже тричі місія їде,розводячи руками. після плідної співпраці з офігєнними перспективами.
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Лозунг Не Верь,Не Бойся,не Проси,это о РАБссии нищебродской
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" ... Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ..." Осталось только уговорить МВФ сотрудничать с этими зелеными презервативами ))).
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Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть и газ на 40% прежних поставок.Удар в спину кремлю.Одни паБЕДЫ Путлера. Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6952Коронавирус однако
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Вот зебилы выбрали себе власть , а теперь ноют про пенсии?
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А кто спрашивал БУБОЧКУ как он платил налоги от своего бизнеса? Кто проверял?

На какие деньги столько имущества и вилла в Италии?

Ведь любой желающий может прикинуть стоимость парохода и вычислить сколько налогов надо было заплатить ?

Чему удивляться шо дырка в бюджете, если команда сама налогов не платила
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И ещё вопрос - а в какой стране бубочка платил налоги - в Украине или агрессору?
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зачем давать деньги банановой республике?не в коня корм!не при этой власти
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шо снова? ,,,18 фиктивных лярдов от куйла как "папиредникам" другой инвестор...про которого бабломойский гаварил
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замість, нарешті, злізти з кредитної голки та почати справжні системні реформи..круто..
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Каким образом смена правительства отражается на хотении качества и быстроты реформ?
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Та проводяться реформи, і швидко, і якісно. Лише не в той бік, як би нам хотілось. Беня сказав дефолт, значить дефолт. ***** замовило хаос, значить буде хаос. Старанні хлопчики, слухняні. Гончарук сумлінно виконав своє завдання, тепер Шмигаль за свою частину взявся. Все в них йде чітко і згідно плану. Вони зробили нас разом, з 73% дебілів. Так, зебіли, ви ж цього хотіли?
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Цікаво, а МВФ з тобою співпрацю продовжить?
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