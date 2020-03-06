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 Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов

Слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в окупований Крим - це не випадковість, це зондування громадської думки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подати воду до Криму - це, як відомо з програми, аж ніяк не було обмовкою. Вибачився прем'єр потім, після того як дві години почитав коментарі у фейсбуці. Я знаю, що представники влади зверталися в кілька українських інжинірингових компаній, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовилися це замовлення виконувати", - наголосив журналіст.

"Тож слова Шмигаля - це не випадковість, це зондування громадської думки. Коли 12 лютого прозвучала заява про подачу води до Криму від Давида Арахамії, і була отримана гнівна реакція громадської думки, це як видно, нічому не навчило Кабмін. Цікаво, чи будуть зроблені висновки зараз. Тому що, якщо Шмигаль продовжить реалізацію проєкту з водою для окупованої території, то він має всі шанси побити рекорд свого попередника зі швидкості втрати посади", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Нагадаємо, 12 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179823
 
   
 Топ коментарі
 
Кто то еще сомневается в том, что Зеля и его холуи слуги Кремля ?
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Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5933 Была бы моя воля и возможность Я бы еще и лугандону воду перекрыл!!! Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 34
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Бутусов - молодець, але не каже головного, а саме того, що вся ця ситуація - державна зрада. І за це мало звільнювати, треба саджати на довічне з конфіскацією майна, а краще ввести смертну кару.
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Ты смотри, зондировали они мнение общественности ?!
А ведь общественность может вас (слуг) так отзондировать,
что кушать, писить и какать всю оставшуюся жизнь через один зонд будете.
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Зрозуміло, що Україні треба гроші. Але їх можна заробити по різному. Робити справжні реформи - важка, рутинна і невдячна праця. Яку оцінять тільки нащадки. А продати щось - дуже просто.
Дати воду в Крим - це і є капітуляція. Пуйло може підвищити ставки і почати збройний наступ на Південь України, щоб силою забрати собі право подавати в Крим воду. А не може Пуйло краще забрати свої війська з Криму? І зробити Крим процвітаючим, туристичним оазисом? Де нема(і не було) української експансії, але вільне існування російської? Що не так?
___________________
Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче пуйло битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.
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какая неожиданность! малороский шут обсеравший всю свою карьеру Украину и все украинское оказался прислугой кремля.
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І дійсно. Зєлю геть, Ігоре? Чи будеш скиглити, як побите собача?
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Даааа, совсем начинает крыс припекать, начинают гореть в аду. И ещё отскок шмыгаля, этого явного предателя, который, в конце концов ,чего-то испугался, им в конец пердаки разорвал
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Очень глупо выглядит идея размена Донбасса на воду в Крым.Всё нормальное население давно уже живет в Украине.Там осталось только сепарское отребье.Кроме,естественно,крестьян,там другая ситуация.Ни оно,ни разрушенная территория нам особо не нужны.Но за хорошие денежки конечно согласимся принять в Украину.А священная днепровская водичка нам самим пригодится
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Стратегию своим халдеям задал мародёр-грабитель воюющей Украины , гражданин Израиля-военного союзника Путина: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Тобто зелені ********* вирішили за мої гроші допомагати окупанту?
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им дырки в бюджете нужно чем-то закрывать, да и себе на карман не забыть закинуть. вот и вся причина.
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На жаль, перше їм на потім, головне - власна кишеня.
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Зєлє пуйло заборонив проводити референдуми.
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Зелохи, это вас спрашивают, давать воду в Крым, или не давать?
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Значит пусть туда и едут жить, это российские власти.
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Думаю, Шмыгаль не сам это придумал. За ним стоят другие дяди, иначе он бы так не муссировал эту тему.
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государственная измена-ни больше,ни меньше!
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Засуха этим летом вылечит зе-филов окончательно и когда осенью продукты и вода подорожают в разы... то треп о "подаче воды в Крым" прекратится раз и навсегда. Более того, все те зе-лохи кто надеялся на ЗЕ поймут что он и его кодла это не просто предатели, а их личные враги. Я бы на месте зегенератов уже начинал "смываться" ибо ненависть к ним будет такого накала, что мне уже страшно за последствия. Украинцы они таки - если уж начинают бить, то бьют до смерти и абсолютно безжалостно. Сам такой. Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6152
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...пора уже и о выборах а Раду подумать, во избежание бОльших неприятностей....а этих депутатов- неадекватов пора уже кого на больнички-дурки отправить подлечиться а особо задорных и на шконки не грех...но по любому нельзя так вести себя с народом, страна и на дыбы встать может от таких урядников-депутатов. Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2101...
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Да все это ************* пока. Даже при желании дать воду в крым, это не просто открутить крантик. Шесть лет прошло, там весь канал восстанавливать надо, роися чтоли денег даст на это? сомневаюсь, деньги там немалые нужны, а у нас самих бюджет дырка от бублика. Второй момент это теплая зима без снега, разливов не будет, в реках уже сейчас низкий уровень воды, а что будет летом? На примере региона где моя дача ( Черниговская обл. 80км от Киева) - 2018 год, за весну и лето три нормальных дождя, 2019 год весной пару ливней, потом все лето засуха. За 2019 год в том регионе повысыхали все колодцы у людей, причем даже те что на протяжении 30-40 лет не оставались без воды. Кто въехал в тему, пробили себе скважины технические (до 20м), это не так уж дорого, но прикол в том что вода не пригодна для питья, железа пипец, нормальная вода в той местности минимум 55 м, но это уже совсем другие деньги за скважину, местные такое не поятнут. В прошлом году у себя поливал абсолютно все, деревья, кусты, грядки, кроме картофана. В этом году родители уже озвучили хотелку в виде системы полива картофана, потому что без полива хрен будет урожай. И здается мне что если будет такое же пекло без дождей, как в прошлом году, то и тех. скважины останутся без воды. И это так огородики, у аграриев проблемы по больше будут.
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як шо доведеться, особисто поїду на дамбу не дозволити давати воду зрадникам!
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Како у этого шмыги может быть мнение? Шестерка ахметовская. Кто-нибудь о нем вообще слышал еще пару дней назад?
Хотели поставить тыгыпку, не прокатило, поставили шмыгу, но рулить будут все те же рыжый с кучерявым.
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