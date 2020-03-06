 Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подати воду до Криму - це, як відомо з програми, аж ніяк не було обмовкою. Вибачився прем'єр потім, після того як дві години почитав коментарі у фейсбуці. Я знаю, що представники влади зверталися в кілька українських інжинірингових компаній, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовилися це замовлення виконувати", - наголосив журналіст.
"Тож слова Шмигаля - це не випадковість, це зондування громадської думки. Коли 12 лютого прозвучала заява про подачу води до Криму від Давида Арахамії, і була отримана гнівна реакція громадської думки, це як видно, нічому не навчило Кабмін. Цікаво, чи будуть зроблені висновки зараз. Тому що, якщо Шмигаль продовжить реалізацію проєкту з водою для окупованої території, то він має всі шанси побити рекорд свого попередника зі швидкості втрати посади", - зазначив Бутусов.
Нагадаємо, 12 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.
Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.
Вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.
А ведь общественность может вас (слуг) так отзондировать,
что кушать, писить и какать всю оставшуюся жизнь через один зонд будете.
Дати воду в Крим - це і є капітуляція. Пуйло може підвищити ставки і почати збройний наступ на Південь України, щоб силою забрати собі право подавати в Крим воду. А не може Пуйло краще забрати свої війська з Криму? І зробити Крим процвітаючим, туристичним оазисом? Де нема(і не було) української експансії, але вільне існування російської? Що не так?
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Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче пуйло битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3789842077722727&id=100000909172681&refid=52&_ft_=mf_story_key.3789842077722727%3Atop_level_post_id.3789842077722727%3Atl_objid.3789842077722727%3Acontent_owner_id_new.100000909172681%3Athrowback_story_fbid.3789842077722727%3Aphoto_id.3789784007728534%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100000909172681&__tn__=-R
Хотели поставить тыгыпку, не прокатило, поставили шмыгу, но рулить будут все те же рыжый с кучерявым.