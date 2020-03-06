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 Політика України
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 Позиції Росії в ООН насправді є сумними, - постпред України Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "сумними" позиції Росії в Об'єднаних Націях і як доказ навів у приклад провали спроб російської дипломатії виправдати агресію проти України і окупацію Криму.

Про це Кислиця розповів у коментарі Укрінформу напередодні чергового засідання РБ ООН щодо ситуації в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Позиції Росії в ООН насправді є сумними попри те, що росіяни намагаються впевнено видавати бажане за дійсне", - зауважив глава української дипломатичної місії при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму

Він зазначив, що це підтверджують шість прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій по Криму, дві з яких засуджують мілітаризацію Росією українського півострова, чотири стосуються порушень прав людини окупаційною владою.

"Подивіться на клуб країн, які підтримують Росію – Північна Корея, Венесуела, Сирія", - продовжив Кислиця. За його словами, Кремль може пишатися такими поплічниками.

Він також звернув увагу на останнє засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване Москвою щодо ситуації на Донбасі, "яке показало, що жоден з членів Радбезу не вирішив за потрібне підтримати Російську Федерацію".

При цьому, постпред України при ООН визнав, що це не означає готовності всіх членів РБ ООН підписатися під українською позицією, "але знову – жоден із них не підтримав РФ".

Разом з тим, за словами дипломата, це не означає, що українська сторона досягла максимуму. Це, скоріше, можна порівняти з прислів'ям, що крапля камінь точить, зауважив Кислиця. "Наша мета, щоби ця крапля точила камінь щодня в Організації Об'єднаних Націй, і ми знесилювали агресора й нашого опонента", - зауважив він.

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Дипломат підкреслив, що станом на сьогодні Україні вдається зберігати пріоритетність цього питання в штаб-квартирі ООН. "Про це свідчить зокрема й останній розгляд Генеральною Асамблеєю пункту порядку денного про ситуацію на окупованих територіях. Це було вже друге засідання, на якому кількість країн, що бажали висловитися, була більшою – на відміну від минулого року", - зауважив Кислиця.

Постійний представник України також підкреслив, що "ООН важлива тим, що приймає рішення, які мають системоутворюючий характер". А це, своєю чергою, матиме вплив на судову практику й на рішення, які прийматимуться міжнародними трибуналами, "коли ми повернемо контроль над окупованими територіями та розглядатимемо питання про реституцію, репарацію й таке інше".

Кислиця також розповів про основні очікування від засідання по Криму, запланованого на п'ятницю в Раді Безпеки ООН за формулою Арріа за ініціативи Естонії.

"Ми очікуємо консолідації позиції в рамках Об'єднаних Націй щодо окупованого Криму, щодо відповідності дій України, союзників і партнерів нормам Міжнародного права, коли мова йде про деокупацію півострова, а також щодо оцінки ситуації в окупованому Криму", - підкреслив Сергій Кислиця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179822
 
   
 Топ коментарі
 
Це не заважає їм робити свою справу.
Ви їм ніяк не заважаєте.
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Шановний їм на срати на це ООН
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Меня как-то больше напрягают печальные результаты работы нашей власти.
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Це не заважає їм робити свою справу.
Ви їм ніяк не заважаєте.
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Это сущность кацапа. Он подыхая все обно будет всех обгаживать и все отрицать.
Феерические дебилы.
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Ось зелена мерзота сама визнає Крим кацапським.
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печальные позиции в печальной организации...печально все это.
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Меня как-то больше напрягают печальные результаты работы нашей власти.
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Да и х.. с ними, с ихними мокшанскими позициями..
Хотя хотелось бы, - чтобы на коленях, жопой кверху, мордой в пол.
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и в спине - ***** козацкая, ятаган турецкий и кинжал грузинский.
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"Подивіться на клуб країн, які підтримують Росію - Північна Корея, Венесуела, Сирія", Зебіли, медведчуки, шуфричі, рабіновичі, сивохи з кернесами - продовжив Кислиця. За його словами, Кремль може пишатися такими поплічниками.

ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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а наші позиції які? Їх решта країн СБ ООН пдтримує?
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