 Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"Вранці 5 березня в Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення від жительки села Ленківці Кельменецького району про пожежу в будинку сусідів. На місці події правоохоронці встановили, що під час пожежі в будинку загинула 27-річна жінка і троє її малолітніх дітей у віці 3, 6 і 7 років ", - сказано в повідомленні.

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

За фактом загибелі чотирьох осіб слідчі почали кримінальне провадження по правової кваліфікації частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Співробітники обласного УДСНС і Чернівецького НДЕКЦ встановлюють причину пожежі.







Фото: сайт Нацполіції