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 Події, Фоторепортаж
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 Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі жінки та її малолітніх дітей під час пожежі в Чернівецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"Вранці 5 березня в Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення від жительки села Ленківці Кельменецького району про пожежу в будинку сусідів. На місці події правоохоронці встановили, що під час пожежі в будинку загинула 27-річна жінка і троє її малолітніх дітей у віці 3, 6 і 7 років ", - сказано в повідомленні.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 01

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 02

За фактом загибелі чотирьох осіб слідчі почали кримінальне провадження по правової кваліфікації частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Співробітники обласного УДСНС і Чернівецького НДЕКЦ встановлюють причину пожежі.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 03
Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 04
Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 05
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179821
 
 
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27 лет матери трое детей погодки 7 и 6 лет и 3 года.. интересно муж или мужья (отцы) детей хоть имелись??? а дом ну да чуть лучше будки для собаки или сарая для живности..а судя по фотографиям выгоревшей крыши то причина скорей всего тут бабахнула проводка которую на 100% в таких домиках и годах постройки тянули поверху стен, балок и потолка.. Горе конечно особенно детки погибли... и еще момент на фото 1 сверху видны пустые глазница окон, а внутри дома стены белые серые и следов горения и копоти нет.. как то стремно...
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Мне интересно другое, есть ли у тебя родители, кто тебя воспитьівапл или тьі с пробирки?
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