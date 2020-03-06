 Дискусію про точки розведення сил на Донбасі продовжать у Мінську, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, де ця дискусія буде продовжена", - сказав Кулеба.

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Він додав, що ми "дуже чітко і планово" ідемо шляхом реалізації ініціатив Президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

"Але найголовніше, що мир – це відновлення територіальної цілісності (України), ми завжди маємо про це пам’ятати. Але ми не маємо справу з легким партнером – будемо розмовляти, будемо шукати розв’язки, тому що наша мета зрештою – це саме наша держава", - зазначив глава МЗС