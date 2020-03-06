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 Політика України
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Все про:Донбас (15473) мінські угоди (1738) Кулеба Дмитро (232) розведення сил (125)

 Дискусію про точки розведення сил на Донбасі продовжать у Мінську, - Кулеба

Дискусія щодо трьох наступних точок розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі буде продовжена на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, де ця дискусія буде продовжена", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Він додав, що ми "дуже чітко і планово" ідемо шляхом реалізації ініціатив Президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

"Але найголовніше, що мир – це відновлення територіальної цілісності (України), ми завжди маємо про це пам’ятати. Але ми не маємо справу з легким партнером – будемо розмовляти, будемо шукати розв’язки, тому що наша мета зрештою – це саме наша держава", - зазначив глава МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179820
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что власть захватили предатели.
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Почему мы на своей земле должны разводить силы, а не идти в наступление и возвращать свою землю назад? Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7214
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Кулєба зрадник і маріонетка
Немає йому віри, і всій зеленкуватній владі також !
Ви зрадили державу та ЗСУ.
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Господи ,ну от куда их дебилов берут? Каждый день обстрелы, а у Зеленых -Разведение.
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Ермак передал приказ из Москвы: развести ! (отступить то есть)
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Почему мы на своей земле должны разводить силы, а не идти в наступление и возвращать свою землю назад? Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7214
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Потому что власть захватили предатели.
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а Кулєбу поставити в авангарді з прапором, і всю іншу ********** за ним
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Кулєба зрадник і маріонетка
Немає йому віри, і всій зеленкуватній владі також !
Ви зрадили державу та ЗСУ.
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Предлагаю точки разведения Харьков, Одесса, Киев.
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Ага, жди давай. Вова из квартала не даст своих в обиду.
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да развели уже всех давно, что теперь возмущаться, что выбрали то и есть.
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как же собираются интегрировать домбабве в Украину отводя украинские войска с украинской територи?Что делал совковый союз ,после нападения фрица.разве он отводил войска?власть в Украине из рода Юды
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Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба Как можно договариваться в одной из колонии Московии под названием колхоз Беларусь ,о разводе сил , когда Беларусь вся захвачена Московией по подобию украинского Донбасса,? просто ватники ещё пока открыто не борзеют на всей территории колонии Беларусь
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мы отступаем, чтобы восстановить территориальную целостность Украины Дискусію про точки розведення сил на Донбасі продовжать у Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1034
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Розведение сторон на линии боевых действий Зеленскому могли "вбить" в мозги две категории людей: 1) заинтересованые в затягивании решения Минских соглашений; 2) "великие" стратеги, состоящие в доверительных отношениях с президентом. Весьма вероятно, что Сизифов труд - инициатива президента, как следствие опрометчивого обещания быстро покончить с войной на Донбасе. Быстро решить этот вопрос может только Путин, если захочет. Зеленский - не может. Не надо заниматься популизмом - излюбленное словечко лживых политиков. Благозвучная - "обвертка" их паскудной лжи. Негоже президенту ставать на тропу обмана. Лучше сказать горькую правду:" быстро не могу выполнить предвыборное обещание - погарячился, бес попутал." Честность - благородное качество. Она возвеличивает человека. Президент не исключение. Брехня вызывает недоверие людей. Не нужны усилия политических противников и врагов - Лгун сам себя опорочит, дискредитирует лучше всех.
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