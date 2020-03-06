 Вирішення конфлікту щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, тепер у руках Шмигаля, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Гончарук змусив Шмигаля скласти іспит на "Центренерго". Прем'єр-міністр Олексій Гончарук останнім своїм рішенням все-таки опублікував заміну керівництва в компанії "Центренерго" і призначення новим керівником Олександра Корчинського, рішення уряду про звільнення Володимира Потапенка набуло чинності", - розповів Бутусов.
"Уряд Гончарука напередодні відставки ухвалив рішення зняти директора компанії Потапенка, близького до Ігоря Коломойського, проте після оголошення про це на брифінгу публікації на сайті Кабміну не відбулося, і рішення, таким чином, не набуло чинності. Це сталося після особистої зустрічі, яку провів президент Зеленський із Гончаруком. Мабуть, Гончарук сподівався отримати важіль впливу на ситуацію в парламенті і сподівався отримати інструмент впливу на позицію Коломойського в парламенті. Але через тиждень, у середу 4 березня, розуміючи, що шансів утриматися немає, Гончарук опублікував постанову на сайті Кабміну. Що символічно, це стало останнім рішенням Кабміну", - зазначив журналіст
"Але епопея з "Центренерго" не закінчилася! Бо виконати ухвалене рішення має вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля. Учора, 5 березня, Фонд Держмайна не зміг виконати рішення уряду 5 березня, оскільки будівлю ФДМ було оголошено ... "замінованою". Подивимося, чи вдасться ФДМ виконати постанову уряду сьогодні", - акцентував він.
"Очевидно, що тепер рішення стосовно долі "Центренерго" - у руках нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який постав перед дилемою - виконати рішення Кабміну Гончарука або втрутитися в це рішення. І те й інше буде резонансною подією. Таким чином, конфлікт щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, зараз у руках Шмигаля. Стежитимемо за ситуацією, цікаво, що ж буде в підсумку", - резюмував Бутусов.
А навіщо тоді Беня новий уряд формував ?
До речі, американці натякнули, що зміна уряду негативно вплине на інвестиції. ЇХ ВЗАГАЛІ НЕ БУДЕ.
Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины
5 марта Зеленский перешел рубикон…
Ранее я давал не более 10% , что Зеленский удержится полный срок на своем посту. Сейчас я не могу дать и этих процентов, потому что вчера Зеленский совершил политическое самоубийство.
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Думаю, что 5 марта Зеленский перешел рубикон и отныне все, что ему остается, это … ждать своего Майдана. Что либо изменить в своей президентской судьбе он уже не в состоянии…
Что же произошло вчера?
1. Зеленский отказал коллективной просьбе послов G-7 не увольнять Рябошапку. Для Запада стало ясно, что влияние Коломойского на президента огромно (о причинах этого мы узнаем позже) и перевешивает влияние самого Запада и влияние большей части общества, которое требует борьбы с олигархами и движения в европейском направлении.
Вывод: Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме…
2. Голосование по Рябошапке раскололо фракцию СН и Зеленский отныне окончательно и бесповоротно потерял большинство в ВР.
Расклад во фракции СН сейчас следующий:
всего -247;
группа Коломойского - 35-40;
соросята - 68;
Зеленский - 139-144.
Уже при увольнении Рябошапки Зеленскому пришлось позорно воспользоваться голосами Медведчука, а также мажоритарщиками, которые так или иначе ориентируются на Коломойского, Авакова, Ахметова и др.
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Вывод: Зеленский сознательно пошел на широкую коалицию с Коломойским, Аваковым, Ахметовым и Медведчуком, причем в этой коалиции он не будет играть первую скрипку. Максимум - совещательный голос, так как у Зеленского нет СМИ, которые работают на него и нет своих надежных силовиков.
Поэтому только совещательный голос. Все это ставит крест на движении Украины в проевропейском направлении. Риторика сохранится - реального движения не будет.
Но, если не будет движения в европейском направлении, если резко охладятся отношения с Западом, если МВФ заблокирует кредитование, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, то начнется дрейф в пророссийском направлении.
Это неизбежно, потому что это закон элементарного экономического выживания. Иначе наступит экономический коллапс.
Но любое движение в пророссийском направлении немедленно приведет к Майдану, который поддержит Запад.
Это и будет означать немедленный конец для Зеленского и Коломойского.
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Причем первый, кто предаст обоих, будет «самый эффективный министр» в правительстве Гончарука. Тут и к бабке не ходи.
Мне кажется Вы выдаете желаемое за действительное. Народ абсолютное большинство мало интересует дело Привата. Из за этого народ не выйдет на Майдан. И никакими силами никто его туда не затащит. Дело привата довольно мутное и никоим образом не затрагивает интересы пересичного украинца. Ну были мутки с какими то цифрами обезбашенными из бюджета. Впервой что-ли. К тому же еще вопрос кто намутил - Беня или Порох. Довольно мутно там все. Кроме того никаким образом лично каждого сей вопрос не коснулся. Что там, кто и как из бюджета кому выплачивал. Бюджетные деньги вроде бы и деньги народа, токо ими как к примеру недрами украинской земли управляют олигархи и коррумпированные чиновники. В любом случае каждый понимает что эти деньги никоим образом не повлияли бы на улучшение качества лично его жизни. Все равно другие бы растащили/разворовали. Как собственно это делалось и делается до сих пор. Так за что на Майдан выходить?