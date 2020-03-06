 Вирішення конфлікту щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, тепер у руках Шмигаля, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Гончарук змусив Шмигаля скласти іспит на "Центренерго". Прем'єр-міністр Олексій Гончарук останнім своїм рішенням все-таки опублікував заміну керівництва в компанії "Центренерго" і призначення новим керівником Олександра Корчинського, рішення уряду про звільнення Володимира Потапенка набуло чинності", - розповів Бутусов.

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"Уряд Гончарука напередодні відставки ухвалив рішення зняти директора компанії Потапенка, близького до Ігоря Коломойського, проте після оголошення про це на брифінгу публікації на сайті Кабміну не відбулося, і рішення, таким чином, не набуло чинності. Це сталося після особистої зустрічі, яку провів президент Зеленський із Гончаруком. Мабуть, Гончарук сподівався отримати важіль впливу на ситуацію в парламенті і сподівався отримати інструмент впливу на позицію Коломойського в парламенті. Але через тиждень, у середу 4 березня, розуміючи, що шансів утриматися немає, Гончарук опублікував постанову на сайті Кабміну. ​​Що символічно, це стало останнім рішенням Кабміну", - зазначив журналіст

"Але епопея з "Центренерго" не закінчилася! Бо виконати ухвалене рішення має вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля. Учора, 5 березня, Фонд Держмайна не зміг виконати рішення уряду 5 березня, оскільки будівлю ФДМ було оголошено ... "замінованою". Подивимося, чи вдасться ФДМ виконати постанову уряду сьогодні", - акцентував він.

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"Очевидно, що тепер рішення стосовно долі "Центренерго" - у руках нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який постав перед дилемою - виконати рішення Кабміну Гончарука або втрутитися в це рішення. І те й інше буде резонансною подією. Таким чином, конфлікт щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, зараз у руках Шмигаля. Стежитимемо за ситуацією, цікаво, що ж буде в підсумку", - резюмував Бутусов.