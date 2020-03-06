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Все про:Зеленський (4703) Коломойський (790) енергетика (392) Бутусов Юрій (1246) Центренерго (26) Гончарук_Олексій (777) Потапенко (1) Денис Шмигаль (45)

 Вирішення конфлікту щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, тепер у руках Шмигаля, - Бутусов

Виконати ухвалене рішення про зміну керівництва "Центренерго" має вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Гончарук змусив Шмигаля скласти іспит на "Центренерго". Прем'єр-міністр Олексій Гончарук останнім своїм рішенням все-таки опублікував заміну керівництва в компанії "Центренерго" і призначення новим керівником Олександра Корчинського, рішення уряду про звільнення Володимира Потапенка набуло чинності", - розповів Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна менеджменту в "Центренерго" заблокована судом за позовом юриста "Приватбанку" Столітнього

"Уряд Гончарука напередодні відставки ухвалив рішення зняти директора компанії Потапенка, близького до Ігоря Коломойського, проте після оголошення про це на брифінгу публікації на сайті Кабміну не відбулося, і рішення, таким чином, не набуло чинності. Це сталося після особистої зустрічі, яку провів президент Зеленський із Гончаруком. Мабуть, Гончарук сподівався отримати важіль впливу на ситуацію в парламенті і сподівався отримати інструмент впливу на позицію Коломойського в парламенті. Але через тиждень, у середу 4 березня, розуміючи, що шансів утриматися немає, Гончарук опублікував постанову на сайті Кабміну. ​​Що символічно, це стало останнім рішенням Кабміну", - зазначив журналіст

"Але епопея з "Центренерго" не закінчилася! Бо виконати ухвалене рішення має вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля. Учора, 5 березня, Фонд Держмайна не зміг виконати рішення уряду 5 березня, оскільки будівлю ФДМ було оголошено ... "замінованою". Подивимося, чи вдасться ФДМ виконати постанову уряду сьогодні", - акцентував він.

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"Очевидно, що тепер рішення стосовно долі "Центренерго" - у руках нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який постав перед дилемою - виконати рішення Кабміну Гончарука або втрутитися в це рішення. І те й інше буде резонансною подією. Таким чином, конфлікт щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, зараз у руках Шмигаля. Стежитимемо за ситуацією, цікаво, що ж буде в підсумку", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179818
 
   
 Топ коментарі
 
Він піде проти власного господаря ? Серйозно ?
А навіщо тоді Беня новий уряд формував ?
До речі, американці натякнули, що зміна уряду негативно вплине на інвестиції. ЇХ ВЗАГАЛІ НЕ БУДЕ.
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Короче поделил Зеля страну между тремя олигархами,а вы и дальше слушайте про страну в смартфоне.
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Твк вчора була інфа . що через суд вже заблокували ...
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водопроводчик по обыкновению сошлется на шум в зале....
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Короче поделил Зеля страну между тремя олигархами,а вы и дальше слушайте про страну в смартфоне.
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очнись. она (страна) поделена сразу с приходом чучмы еще 20 лет назад. и побольше, чем между тремя олигархами, а на сегодня больше десятка кланов-владельцев Украины.
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Він піде проти власного господаря ? Серйозно ?
А навіщо тоді Беня новий уряд формував ?
До речі, американці натякнули, що зміна уряду негативно вплине на інвестиції. ЇХ ВЗАГАЛІ НЕ БУДЕ.
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не прикидуйся дурником - співпраця з МВФ залежить від МВФ, а не від "чергових" по кабміну
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коломойский с ахметовым как-то порешает а шмыгля если усидит до того времени оформит что скажут.....
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Зеленский совершил политическое самоубийство и получит свой Майдан Март 6, 2020Без рубрикиКомментарии
Вирішення конфлікту щодо "Центренерго", що став каменем спотикання для Гончарука, тепер у руках Шмигаля, - Бутусов - Цензор.НЕТ 56005 марта Зеленский перешел рубикон…
Ранее я давал не более 10% , что Зеленский удержится полный срок на своем посту. Сейчас я не могу дать и этих процентов, потому что вчера Зеленский совершил политическое самоубийство.
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Думаю, что 5 марта Зеленский перешел рубикон и отныне все, что ему остается, это … ждать своего Майдана. Что либо изменить в своей президентской судьбе он уже не в состоянии…
Что же произошло вчера?
1. Зеленский отказал коллективной просьбе послов G-7 не увольнять Рябошапку. Для Запада стало ясно, что влияние Коломойского на президента огромно (о причинах этого мы узнаем позже) и перевешивает влияние самого Запада и влияние большей части общества, которое требует борьбы с олигархами и движения в европейском направлении.
Вывод: Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме…
2. Голосование по Рябошапке раскололо фракцию СН и Зеленский отныне окончательно и бесповоротно потерял большинство в ВР.
Расклад во фракции СН сейчас следующий:
всего -247;
группа Коломойского - 35-40;
соросята - 68;
Зеленский - 139-144.
Уже при увольнении Рябошапки Зеленскому пришлось позорно воспользоваться голосами Медведчука, а также мажоритарщиками, которые так или иначе ориентируются на Коломойского, Авакова, Ахметова и др.
В тему - Позор Зеленскому! Рябошапку уволили благодаря украинским олигархам и Путину
Вывод: Зеленский сознательно пошел на широкую коалицию с Коломойским, Аваковым, Ахметовым и Медведчуком, причем в этой коалиции он не будет играть первую скрипку. Максимум - совещательный голос, так как у Зеленского нет СМИ, которые работают на него и нет своих надежных силовиков.
Поэтому только совещательный голос. Все это ставит крест на движении Украины в проевропейском направлении. Риторика сохранится - реального движения не будет.
Но, если не будет движения в европейском направлении, если резко охладятся отношения с Западом, если МВФ заблокирует кредитование, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, то начнется дрейф в пророссийском направлении.
Это неизбежно, потому что это закон элементарного экономического выживания. Иначе наступит экономический коллапс.
Но любое движение в пророссийском направлении немедленно приведет к Майдану, который поддержит Запад.
Это и будет означать немедленный конец для Зеленского и Коломойского.
В тему - Зеленский дал второй концерт: третий и последний концерт будет в конце года - прогноз
Причем первый, кто предаст обоих, будет «самый эффективный министр» в правительстве Гончарука. Тут и к бабке не ходи.
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Существует же еврейская солидарность,возможно,даже, уже на генетическом уровне.Зеленский-человек без национальности,в тоже время он не космополит,а так интерпарень для таких как Коломойский с Боголюбовым.Рябошапка ,очевидно,плохой организатор,который делал реформы в прокуратуре,почти завалив непосредственную работу прокуратуры,а также не понял запросы общества на посадки крупных коррупционеров.Если Зеленский со своим юристом из "Квартала-95" спустят на тормозах уголовное дело против Коломойского и Боголюбова,тогда встает необходимость нового майдана,трагичного и непредсказуемого,но вопрос ребром-выбор между олигархами и украинским народом,это ,во-многом,вопрос жизни и смерти .для Украины,потому что кое-кто,кое-где,скажем дипломатично,точит зубы и ждет подходящего момента.Увы, компания "Зеленский,Коломойский,Боголюбов,Ахметов,Аваков"-это ,не приведи Господи,потенциальная похоронная команда для украинской государственности.Почему здесь затесался Аваков? А потому ,что он отвлекает и так скромные ресурсы Украины на никому не нужные вертолеты и сомнительные катера,вместо того ,чтобы ,например ,закупить для ВСУ -французские боевые вертолеты или на закупку германских подводных лодок.
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Если Зеленский со своим юристом из "Квартала-95" спустят на тормозах уголовное дело против Коломойского и Боголюбова,тогда встает необходимость нового майдана...
Мне кажется Вы выдаете желаемое за действительное. Народ абсолютное большинство мало интересует дело Привата. Из за этого народ не выйдет на Майдан. И никакими силами никто его туда не затащит. Дело привата довольно мутное и никоим образом не затрагивает интересы пересичного украинца. Ну были мутки с какими то цифрами обезбашенными из бюджета. Впервой что-ли. К тому же еще вопрос кто намутил - Беня или Порох. Довольно мутно там все. Кроме того никаким образом лично каждого сей вопрос не коснулся. Что там, кто и как из бюджета кому выплачивал. Бюджетные деньги вроде бы и деньги народа, токо ими как к примеру недрами украинской земли управляют олигархи и коррумпированные чиновники. В любом случае каждый понимает что эти деньги никоим образом не повлияли бы на улучшение качества лично его жизни. Все равно другие бы растащили/разворовали. Как собственно это делалось и делается до сих пор. Так за что на Майдан выходить?
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А с учётом что Шмыгаль .. "выходец" из ДТЕК.. решение очевидно..и в пользу кого
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