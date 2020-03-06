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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) відставка (651) Денис Шмигаль (45)

 "Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з поста, якщо не виправдає сподівань українців.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на бліц-питання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я піду з поста, якщо не виправдаю сподівань українців", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, у яких випадках він може відмовити Президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що Президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

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Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179816
 
   
 Топ коментарі
 
Все.не оправдал.давай вали уже водопроводчик херов
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Ты как бы уже, вчера, на Г+Г все сказал. Пора вещи собирать.
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Пиши заяву уже, шмыга ссаная
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Дать воду в Крым? Уже не оправдал! Давай ВАЛИ с КАБМИНА урод.
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Появление этого Шмыги с его гоп компанией у руля власти в Украине это удачная спецоперация Кремля проведенная руками их олигархов-марионеток типа Коломойского и других,полностью, контролирующих клоуна Зеленского. Теперь от украинского народа зависит,чтобы эта операция стала для них всех неудачной.
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нехай вже звиздує до своєї рижої мразі.
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Где закон про народовладдя и референдум от брехун оманского для народа
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