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Все про:візит (769) Катинь (3) Польща (2121) Харків (1674) Дуда (215)

 Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова і вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда 13 квітня планує прибути до Харкова, де вшанує пам'ять жертв Катинської трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у четвер у Варшаві віцепрем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Глінський, повідомляє Dzieje.pl.

"Президент 13 квітня буде у Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде у Харкові, оскільки злочини відбувалися у кількох, принаймні чотирьох місцях", - зазначив Глінський.

Як зазначив віцепрем’єр Глінський, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського у центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища усіх жертв Катинської трагедії.

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Інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки що не підтвердив речник президента РП Блажей Спихальський. Він зазначив, що деталі участі президента у заходах щодо 80-річчя Катині буде оприлюднено під час пресконференції наступного тижня.

Як відомо, за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тисячі поляків, яких було поховано у масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Їх було захоплено в полон і вивезено у глиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179813
 
   
 Топ коментарі
 
скоро харя будт как у Ким Чен Ына Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова і вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії - Цензор.НЕТ 1352
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Дуда такой стройный и подтянутый
А вот БУБОЧКА - фотошоп или отъелся на украинских харчах!

Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии - Цензор.НЕТ 8152
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Приїджай, Дуда, Харків чекає!!!
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в Кремль нехай їде.
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в кремль зебло поїде на 9 травня, святкувати день пабідітєлєй і спасітєлєй планєти Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова і вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії - Цензор.НЕТ 420
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Дуда такой стройный и подтянутый
А вот БУБОЧКА - фотошоп или отъелся на украинских харчах!

Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии - Цензор.НЕТ 8152
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аби лише на харків в той день туману не напустили,
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а как же калокост??? Этак Дуда потеснит еврейскую утеху... там же евреи уже минорой своей место застолбили. При чем здесь расстрелянные поляки? Они шо, страдали?
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как бы wellcome раді вітати! ...... но не исключены малоросские и прокацапские провокации....
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Секретный указ НКВД о расстреле польских офицеров вышел 5 марта 1940 года.Крысы кремлевские хуже Гитлера
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Гепа покаже йому пам"ятник Жукову і Дуда зрадіє.
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Поляков расстреливали не только в Катыни,в Раубичах под Минском,в Старобельске Лоханской области,а также под Харьковом...Шакалы позорные...
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За все повинна відповісти Унітазія, яка оголосила себе наступницею сесере.
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Там сейчас пролиски распустились рядом с могилками поляков.Харьковский лесопарк место расстрелов немцами,чекистами,нквдистами.На протяжении 7км сплошные расстрельные ямы.Там гепа и дупа распродали земельку и застроили особняками бандитов прямо на могилах и костях.Мемориал поляков Польше удалось отвоевать от застройки,
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Правопреемники советского кремлевского говна в ответе за всё,джугашвили убил 100 миллионов.Некоторые историки говорят что 120 млн.
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Когда венгры захватили карпатскую Русь, интернировали добровольцев родом с галычины в тогдашнюю Польшу.
Польские офицеры покрошил их всех из пулеметов прямо на границе.
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Горы трупов ещё неделю там лежали.
Интересно, сколько под Харьковом лежит этих офицеров.
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В Варшаве в этот день будут присуствовать и живущие там од(аз)эрбэйджанцы.Ведь было расстреляно и офицерство АДР.Их после Гянджинского восстания 1920г и Хновской(Новханы)войны впоть до 1938г((сейчас в Дагестане в хребте АгаБах(Габах,а не Ахты как переделали)) по согласованию спрятали в войске Польского.Поэтому Кремль сталиняно-микоянов и расстрелял там всех.Также как сейчас одэров( а не туркоман сталинское) в Шаме(Сирии)-создателей этой страны, хотят добить.
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Дуді треба бута дуже обережним: щоб руSSкі терористи з ним не зробили те саме що з Качинським....руSSкій мір вже підтягнув до кордонів України буки і панцирі...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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