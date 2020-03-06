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 Суспільство, За кордоном
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Все про:ВОЗ (73) Гебреєсус (13) COVID-19 (540)

 ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися"

Попри дуже тривожні ознаки, ситуація з коронавірусом у світі поки що не відповідає рівню пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Xinhua.

"Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що COVID-19 можна стримати", - сказав Гебреєсус.

Він закликав "до останнього не здаватися".

Гебреєсус наполіг, що визначення пандемії можна присвоювати лише на основі доказів, яких досі немає.

Водночас він висловив серйозне занепокоєння з приводу того, що вірус упродовж останніх днів проникає до дедалі більшої кількості країн зі слабкою системою охорони здоров’я.

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"Гебреєсус закликав до всеохопного підходу, наголосивши на необхідності політичних втручань, зобов’язань у всіх країнах для стримування COVID-19", - зауважує Xinhua.

Як повідомлялося, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом COVID-2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179811
 
 
 Топ коментарі
 
Гебрейесус - лживый подлец. Не пандемия... Подонок! ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 3134
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эти данные колоссально отличаются от данных в самом Китае :
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
=======
напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .

по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;

НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
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"слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!"

Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

( по данным на утро )
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается
( по данным на утро )

летальный исход (deaths) 05.03 deaths =273 ; 06.03 deaths =341 ( +68 )

выздоровели (recovered) : 05.03 ( 1222 / 15006 ) ; 06.03 ( 1684 / 17818 ) +462 вызд / +2812 инфц

смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
.
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Твой бред - чистейшей воды - манипуляция. Сопоставлять количество выздоровевших и умерших в первый месяц появления болезни в стране МАНИПУЛЯЦИЯ.
Полное выздоровление (когда человека официально признают здоровым ) примерно через 4 недели с момента появления симптомов, а умирают - через 1 - 2 недели. А это значит что в этот промежуток времени - есть умершие и нет ни одного выздоровевшего. .

Если уж хотите сопоставлять, то сопоставлять данные о смерти и выздоровлению надо с 2-х недельным разрывом, а усреднено с 10 -и дневным разрывом

Берете количество умерших 22.02 (15 человек). добавляете 10 дней (возьмем 04.03 ) берете данные выздоровевших (837) и сопоставляете : получится чуток меньше 2% - вот это и есть реал

А чтобы знать точнее , то надо сопоставлять на день появление симптомов.
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эти данные колоссально отличаются от данных в самом Китае :
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
=======
напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .

по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;

НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
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а откуда взяты эти "данные"? почему их нужно считать правдивыми, а не попыткой разжечь?
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ще раз пояснюю -delo delo не математик,а АРИФМЕТИК...
ДЕ ІСНУЄ ЛИШЕ АРИФМЕТИКА ДЛЯ 1 КЛАСУ... ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 803
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"слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!"

Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
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А Я Б ДЄЛО-ДЄЛО ЗАБАНИВ. ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 6708
ЗА ЗУМИСНУ БРЕХНЮ.

'СЕРЕДНЯ СМЕРТНІСТЬ'-3.4
китай офіційно погодився,що в Хубеї та Ухані вона більша.
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Рознозчик пандемії у нас на двух лапах ходить. Відзиваеться на кличку ЗЕ, весь покритий ЗЕленью, він нє лох, йому 42. Куди не приїде, кругом починається "епідемія" усіляких катастроф. Ніхто з ним нічого поробити не взмозі, теких ліків від нього ще не придумали.
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Не в тему но есть вопрос ..Как група Рамштеин сегодня заехала в Киев ????У них же запрет на 5 лет посещать Украину
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Там не группа приезжает а только Один солист, так то.
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можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.
ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 3935
ВОЗ не верит журналистам?
А мы верим...
.
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Гебрейесус - лживый подлец. Не пандемия... Подонок!
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"до последнего" это как? такая постановка вопроса сама по себе уже вызывает легкую панику.
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Випустити на волю бойовий вірус- це треба повним ідіотом бути.
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так уже не в первый раз-все прошлые вирусы из Китая
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Держаться до последнего...слово туриста где потеряли? Деньги наше все!
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Все пейсда вам, кто обосрался от COVID-19, - можно надевать белую простынь и куковать ночью на перекрестке. ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 8243
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Чем больше СМИ пишут скоту статейки про COVID-19, тем больше скот обсирается и мычит в страхах запамерковых.
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все земляне -скот..
только Льова с тау кита знает Істіну! ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 1144
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А ты что, типа к биологии отношения не имеешь происхождением и нынешним состоянием? Типа из Святого Духа заделан? И запомни, тупица: не все земляне скот, но почти все, что абсолютно естественно и нормально. Ненормально то, что такие возомнившие скоты как ты мычат из стойлов типа, что они не скот, хотя на деле именно такие особи скоты как раз образцовые. Более культурный скот сам задумывается а не скот ли они. А 100% скот о таком даже помыслить не сможет - эти скоты считают себя пупами мира.
А нескот, чтобы ты знало, это крошечная толика существ, которые ПОЛНОСТЬЮ, а не частично выкинули из своей жизни все скотские желания и привычки. Таких на миллион - 1-2 шт. Ты что от жрачки от вкусной в состоянии навсегда отказаться добровольно или от секса? Или от денег? И от других хотелок, имя которым Легион. Никогда ты от них не откажешься и продолжишь скотское существование, мыча "янискот". Любой человек от рождения априори скот. И только единицы имеют мощь преодолеть свою скотскую природу. Все религии мира именно этому и учат - как из темного скота стать светлым существом. Но почти все потуги религий результата не достигают т. к. пробить броню скота и достучаться к истинному сознанию так тяжело, что почти невозможно. Поэтому сиди в скотском болоте и не вякай, ибо не тебе вякать о том, чего ты никогда не поймешь и никогда не достигнешь.
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не лезьте туда, куда не разбираетесь с своими никчемными 5-тью копейками. Существуют четкие критерии, какие случаи считать пандемией, какие не считать. И по этим критериям коронавирус ПОКА ЧТО не является пандемией. Все.
P.S. Люди не отличающие "смертность" от "летальности" будут учить главу ВОЗ? Серьезно? Да кем вы себя возомнили, выучитесь для начала хотя бы на сельского фельдшера, тупари.
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