 ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Xinhua.
"Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що COVID-19 можна стримати", - сказав Гебреєсус.
Він закликав "до останнього не здаватися".
Гебреєсус наполіг, що визначення пандемії можна присвоювати лише на основі доказів, яких досі немає.
Водночас він висловив серйозне занепокоєння з приводу того, що вірус упродовж останніх днів проникає до дедалі більшої кількості країн зі слабкою системою охорони здоров’я.
"Гебреєсус закликав до всеохопного підходу, наголосивши на необхідності політичних втручань, зобов’язань у всіх країнах для стримування COVID-19", - зауважує Xinhua.
Як повідомлялося, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом COVID-2019.
( по данным на утро )
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
( по данным на утро )
летальный исход (deaths) 05.03 deaths =273 ; 06.03 deaths =341 ( +68 )
выздоровели (recovered) : 05.03 ( 1222 / 15006 ) ; 06.03 ( 1684 / 17818 ) +462 вызд / +2812 инфц
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
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Полное выздоровление (когда человека официально признают здоровым ) примерно через 4 недели с момента появления симптомов, а умирают - через 1 - 2 недели. А это значит что в этот промежуток времени - есть умершие и нет ни одного выздоровевшего. .
Если уж хотите сопоставлять, то сопоставлять данные о смерти и выздоровлению надо с 2-х недельным разрывом, а усреднено с 10 -и дневным разрывом
Берете количество умерших 22.02 (15 человек). добавляете 10 дней (возьмем 04.03 ) берете данные выздоровевших (837) и сопоставляете : получится чуток меньше 2% - вот это и есть реал
А чтобы знать точнее , то надо сопоставлять на день появление симптомов.
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
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напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .
по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;
НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу
слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
ДЕ ІСНУЄ ЛИШЕ АРИФМЕТИКА ДЛЯ 1 КЛАСУ...
Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
ЗА ЗУМИСНУ БРЕХНЮ.
'СЕРЕДНЯ СМЕРТНІСТЬ'-3.4
китай офіційно погодився,що в Хубеї та Ухані вона більша.
ВОЗ не верит журналистам?
А мы верим...
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только Льова с тау кита знает Істіну!
А нескот, чтобы ты знало, это крошечная толика существ, которые ПОЛНОСТЬЮ, а не частично выкинули из своей жизни все скотские желания и привычки. Таких на миллион - 1-2 шт. Ты что от жрачки от вкусной в состоянии навсегда отказаться добровольно или от секса? Или от денег? И от других хотелок, имя которым Легион. Никогда ты от них не откажешься и продолжишь скотское существование, мыча "янискот". Любой человек от рождения априори скот. И только единицы имеют мощь преодолеть свою скотскую природу. Все религии мира именно этому и учат - как из темного скота стать светлым существом. Но почти все потуги религий результата не достигают т. к. пробить броню скота и достучаться к истинному сознанию так тяжело, что почти невозможно. Поэтому сиди в скотском болоте и не вякай, ибо не тебе вякать о том, чего ты никогда не поймешь и никогда не достигнешь.
P.S. Люди не отличающие "смертность" от "летальности" будут учить главу ВОЗ? Серьезно? Да кем вы себя возомнили, выучитесь для начала хотя бы на сельского фельдшера, тупари.