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 Політика України
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Все про:Крим (8852) вода (336) Денис Шмигаль (45)

 Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова

Україна не може подавати воду в окупований Крим до повернення його до складу України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим. В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - написав він.

За його словами, ця теза загубилася у галасі студії.

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", - резюмував Шмигаль.

Раніше в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль висловив думку, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці.

Також читайте: На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179810
 
 
 Топ коментарі
 
Как же быстро переобулся, шестерка Ермака, зеленая тварь.
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Выкручивается гад. Хотите помочь украинцам помоги беженцам которые убежали от окупантов а не тем кто остался на окупантов работать и служить в армии окупантов
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Как дружно эта зеленая мразь продавливает воду для Крыма. Ни одна страна в мире не пытается содержать оккупированные территории кроме Украины. Кстати, сторонники зеленых *********, оплачиваться будет это из ваших карманов, готовьте тогда кошельки платить за водяные сети или что-то подобное
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чтобы небыло вопросов. спамлю тебя я и буду спамить. потому что ты гнида без убеждений и совести. год назад ты в режиме нон-стоп постил картинки с фейками про пороха. теперь на зелю говно льешь. тебе реально все равно кого обсирать. ты амеба.
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А что не так, если и порошок, и зеля предатели? Если оба сами сидят в говне?
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в говне сидишь ты и квакаешь "какая разница". имбецил может не понимать какая разница. остальные - понимают
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і тут підтримую. Хотів було я сказати приблизно те ж саме...
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Разве? Тьі свое мнение не меняешь о человеке в следствии его действий? Всегда остаешься верньім? Как собака?
Єто как обвинрпить сатиричиский журнал печатающий пасквили на политиков в неверности!)) Не верности кому? Єто не жена!))
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дебил. я умею просчитывать заранее и не лезть в мутняк. чтобы понять что это говно совсем не обязательного его жрать. а вы вначале жрете никого не слушая а потом волаете "фу фу фу это же какашки".
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Такими "пасквилями" разрушается государство. Нужно ДУМАТЬ - а нечем. Зато хоть поржут?
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Отец Солдата

@uspenovka19632

После выступления Шмыгаля ,надеюсь,уже понятно,для чего была отставка Рябошапки...
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Зебілові ще мало по макітрі покращеннями добвануло...
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не виніс ганьби. Забулили шашисти, чи як там вірно?
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Нанюхався газу.

Внесений до бази Миротворця шахматист з Одеси Богданович знайдений мертвим в Москві. За попередніми даними причиною смерті став газ, що веселить."

Заслужений кінець запроданця.
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Там проблеми з якісним речовинами. Мабуть усі талановиті "хімікі" вже поїхали у Гоа чи Колумбію...
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ХаХа)) Точно)) Обнимашки ему с кобздоном, задорновым, гиви с моторолой и тд. Хорошей компании
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Грохнули этих предателей Родины чечены по заказу НКВД-КГБ-ФСБ *****.
Только законченные дибилы еще не могут понять - в **********, Бенине и Гондурасе людям делать нечего - там их просто грохнут с причиной или без таковой. Планета успешно жила без Совка Позорного 70 лет и запросто проживет без его позорного огрызка в виде Парашной ********* *********. Есть полно стран куда людям можно ездить. А скоту, ворам и бандюганам - строго в *********, там это все братаны.
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это чё ...в действительности-слуга народа сопредельного государства... мля...государственный муж ...мля ...Да он должен был сказать : буду давать своему народу заявления о готовности подачи воды в Крым, только после заявления кремля о готовности к началу и проведению процедуры деоккупации АРК и выплаты всех полагающихся при этом конпенсаций , а также возмещения морального ущерба моему народу. тчк.
Р.S. и пусть Канал почистят... камнями завален.
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Вони, суки, активно вкидують ці тези у суспільство.Як писав Аркадій Бабченко восени, що "вони"-пліснява незабаром почнуть активно вкидати ідеї, які спочатку викличуть в суспільстві обурення.Але ці тези будуть вкидатися знову і знову, камуфлюючись, затіняя іншими подіями, такими, що раз за разом будуть піднімати градус стурбованності населення- допоки більша частина суспільства не згодиться на них своїм,врешті-решт, байдужістю, заради безпеки від чергового"коронавірусу" ,чи "суперобміну", чи "супермиру"...
Вважаю у питанні Криму за більшості аспектів треба орієнтуватись на бескомпромісність кримських татар. Вони рафіновані патріоти з незашореною пам'ятю, вони Батьківщиною не "шмигають".Маю за честь жити в одній країні з таким народом. Слава Україні.
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гей геєв, це яких, що мовчки чекали кацапню, сподіваючись на потоки бахатих кацапів, що будуть жити в їхнії халупах і велику виручку від чебуреків, чи тих, що тільки триндять і нічого не роблять, тільки чекають, коли Україна звільнить Крим, щоб потім вимагати автономії, якісь додаткові права, і самозахватами землі займатись?
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И Крым, и Донбасс были массово заселены московитскими переселенцами,
дети которых уже кричали: мы МЕСТНЫЕ, мы тут родились, нас не слышат !
В Крыму коренных татар вывезли, а на Донбассе коренных украинцев выморили голодом.
А те, кто занял их дома - это, оказывается "НАШИ ЛЮДИ" !
Если они наши - пусть выгоняют оккупантов, а не требуют воду и пенсий.
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так окупанти, якраз і іхніє люді, тому гнати їх всіх разом.
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Зескот выбор сделал. УССР привет! Украина пока!
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Зелупа - это не Украина.
Это отдельно взятый клоун.
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Зе!ля - это Украина. И Янук - Украина. Порошенко, Пастор, Парубий и тд. были случайностью. К сожалению
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Плісняві, які весь час "обмовляється", а потім "виправдовується", жодного разу не "ОБМОВИЛАСЬ" на користь України. Жодного . Всі "обмовки" узеленських на благо сепарні, колоборантів, кацапів. Капітуляцію
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У зебілів і через десять років буде "Ва всьом винават Парашенка".
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от відразу видно чесну людину сам же й каже як на сповіді і хотів би а не може
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А этот недоукраинец понимает, что подача воды в Крым, это признание его российским, это политическое признание оккупации законной, это предательство национальных интересов Украины...!!
У тебя, умник, масса внутренних проблем, которые крайне запущены и ещё неизвестно, удастся ли тебе их решить...! Вот и занимайся ими!!
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Не скорректировал, а отбрехивается, временно отползает в кустьі.

Очередной зеленьій шлемазл вьідал на гора планьі своего шефа Зе.
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Да со Шмыгой все ясно - предатель Родины это конченый и зашкваренный. Выслать падлу в ********* по водопроводным трубам!
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опять видим как всегда зелёная команда пробует править страной и савать интересы украины методом " тыка" .
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премьер сломался!давай следующего!к власти пришли не патриоты,не граждане-временщики,факиры на час,к тому же готовые отдать Украину и украинцев "верховному правителю"расии *****
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Якщо ще й авакяна поміняють на якого небудь могільова чи захарченко, то ці шмигалі з кулебами, не тільки воду, а й Україну ***** здадуть. Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 7299
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Не тобі з багатологільному грицевому Виктор Ли e7bd7ce9, Виктор Пользователь тут виступати за зраду. Ти її сюди привів, 73/43%зебіл.
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Чергова перевірка на реакцію населення ,а до капітуляції перед ворогом вони завжди готові.
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Мразь, бойся праведного гнева украинцев Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 1411
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Кстати, ОЧЕНЬ МАЛО кто помнит историю прекращения подачи воды на о. Позорных Крысаков. Почти никто не знает (или забыл), что крысчанские позорные крысаки САМИ ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛИСЬ от подачи воды с Украины! (!). Копните историю за те года - именно ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ с мотивацией "не хватало, чтобы мы еще вам хохлам проклятым за свою воду платили". Тогда Украина вкинулась деньгами и построила на канале счетчик воды современный, чтобы подача воды была на учетной и платной основе, что великая и неслыханная была милость для врагов и предателей Родины! Но крысчанские предатели Родины САМИ отказались от милости Украины и встали в гордую позу рака.
И на этом все - никакого отказа в поставках воды на о. Крыс не было - крысаки сами от нее отказались на официальном уровне. И теперь гордо пьют канализационные стоки Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 6725. И чтоб они их пили дальше, мрази позорные!
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ти ще забув нагадати, як Порошенко (чи, може, хто з його команди, але однозначно, з його відома: бо Куніцин похвалив) тихцем дав команду не те що канал перекрити, а й електроопори завалити, щоб і без е/е їх залишити.
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Электроопоры - дело рук частных гражданских лиц, а по многократным официальным уверениям ********** действия таких лиц юридически никак не относятся к ответственности самого государства. А я говорю за официальный отказ от воды властями о. Крыс, а не частниками. Читай матчасть.
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Первое слово , дороже второго...не надо оправдываться сказал и сказал ... мы поняли...Ваше правительство уйдет с еще большим скандалом.
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Эта лысая жидо-********* зелупень видимо реально хочет висеть. Обратите внимание как эти прокацапские петуховичские скоты постепенно ***** всё больше от безнаказанности? То есть "быдоло" позволяет, молчит? - Идем дальше в парашу!
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Як ти після таких інформаційних вкидань будеш дивитися в очі своїм землякам львівянам?
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Верните уже лучше Гончарука. Этот кабмин просто предатели.
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Що цей кондом з пупирцями верзе? До Ростова їдь скотина і там звізди..
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Испугался, сын кулацкий, побежал, г@вно роняя...
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Откуда в западной Украине и от кого родилось такое продажное ЧМО?
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Расскажешь, "что ты на самом деле хотел сказать"(с) когда тебе ручку от лопаты в **** воткнут
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Корректировать будет патологоанатом твою тупую башку и гнилой ********. А за слова нужно отвечать и расплачиваться как минимум лишением свободы.
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Столько шума.) А чувак просто не знал, что канал уже давно перекрыт. Это конечно звучит невероятно, но это так! Премьер-министр не сепар, а просто инопланетянин.)) это конечно слабое утешение... Но факт. Спросили бы его на какой улице расстреливали людей во время Майдана, он без гугла скорее всего так же не ответил бы. Такие типочки живут в своём тихом уютном мире. В достатке и грмонии.)
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шмига накреслив свої позиції : ватний ."№;%?....
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Слово не воробей.Правда не такой примитивный как Милованов.но всё равно только очень слабый профессионально напёрстник и кидала
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Нервы беречь надо, все болезни от нервов.
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Засунь тепер ці свої коригування собі у дупу. Хід твоїх думок вже зрозумілий.
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дороги в Киеве поделайте,собаки баные,а не мосты и воду сепарам..
тварюки
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Куратори ще раз переглянули виступ Шмигаля і вирішили, що ще не настав час заявляти так відкрито про завдання нового прем'єра.
Шмигалю було наказано дати м'яке спростування. Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 8575
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Ну да, мало им будто окупации, давайте еще и воду заберем...
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Дождевая вода очень полезна для здоровья,почти дисциллированная И с камней можно по утрам росу собирать.А днепровскую воду на поля Херсонщины для полива овощей и знаменитых арбузов.А этот премьер тоже ненадолго..
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Ну що за ідіоти. Де цей шут бере таких Хотя чого дивуватись--кожний підбирає собі подібних.
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Якщо людина з перервою в декілька годин може відстоювати дві протилежні позиції - то це ознака явної неадекватності. Настільки яскравої, що має бути увіковіченою. Пропоную ввести одиницю виміру неадекватності і назвати її 1 шмигаль. Є ще Ківа. То можна запропонувати 1кш (ківошмигаль) = 1000 ш (шмигаль). Панове блогери, зробіть рейтинг неадекватності політиків - матеріалу неміряно.
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Судя по тому как новые в правительстве запели одну и ту же песню оттуда торчат уши /Ермака.
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Його завдання наповнювати бюджет,тому буде і вода ,і підвищення в рази комунальних послуг-зібрати з кланів неможливо-вони націлені на інше-наші "благодєтєлі"....тому якщо у нас у українців з"явився економічний фаворит: перше-віддати газопровід всім україцям-і платити (розділити на кожного громадянина в рівній долі-всім і не тільки лівим) те що слачується,фірташам,шуфричам і ін.,Друге : так само і енергетика,надра-саме так, як саудіти виплачують кожному арабу що народився-"нєфтедолар" з кожного бареля...а то як грабують народ-то злодії кажуть:це все моє,а як відповідати-то народ України.За кожного загиблого воїна-забирати у власть імущих одного члена сім"ї на передову- і все бистро закінчиться.А де ділась схематозниця красуння Богатирьова?...а короновіс...
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Да и Шмыгаль от Янелоха энтелехтом, особо не отличается. Думать не умеет... =( Похоже тоже с "95-го"! Или моржовую ... лизнул?
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Чи ви вибрали вже дерево на якому ця падла повинна висіти?
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