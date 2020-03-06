 Моє завдання - зробити певну еволюцію в медреформі, - міністр охорони здоров'я Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Ємець заявив 5 березня під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Я абсолютно впевнений, що я зобов'язаний зробити так, щоб два стовпи - пацієнт і медик - мають бути, будемо так казати, не проти реформи. Якщо хоч один із них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моє завдання зараз зробити деяку еволюцію в реформі та зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені. Зараз тільки частина реформи, найголовніша, - це спеціалізована медична допомога, в якій багато-багато аспектів, і я впевнений, що ми маємо вирішити перше - це страхова медицина. Ми абсолютно зобов'язані зараз якнайскоріше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину", - зазначив Ємець.
Водночас він наголосив, що в жодному разі при цьому не передбачатиметься скасування національної служби здоров'я.
"Ні в якому разі скасування не буде, тому що це прототип, це перший крок... Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це має бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім - другого, а далі - третього",- пояснив він.
Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.
Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.
Маски как и другие средства защиты в аптеках раскупили граждане...В том числе и средства дезинфекции для рук по типу Стерилиума и Аниоса...
Например..Стериллиума осталось очень мало,и есть не везде , а то может и нет...как их нет и в Беларусии так и в россии.....
Стерилиум- Германия,они сейчас по полной отпускают его в Китай...
Насчет масок 95% поступления идет из Китая....
та «баризі» Порошенко операції по встановленню сердечного стента була безкоштовною, а після зеленого покращення вона коштує 44К гривень. Для багатьох «сердечників» це питання життя або смерті і не всі мають ті гроші. «Покращення» вбиває людей."
Из тви.
Вали в свою Воркуту, там реформируй
Ну і фуйлу десь соломку підстелять.
Вони так і рвуться десь кацапам добре зробити, тільки і дивись за цими шулерами.
Уляна сделала систему медгарантий - именно для бедных людей.
Но ваша поганая шобла, вцепившаяся в страну как клещи уже 30 лет, мечтает додавить всех до конца. Чтобы осталось выжженное поле, и тогда никто не будет возражать против распродажи последнего ресурса: земли.
Бегом к психиатру, шкет.