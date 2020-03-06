 Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу населеного пункту Авдіївка. З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілів українських позицій, а саме:
- двічі поруч із н.п. Зайцеве - з 82-мм мінометів - 13 мін, також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;
- чотири рази в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 4 снаряди, з мінометів калібру 120 мм - 7 мін і 2 міни з 82-мм міномета;
- поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;
- поруч із Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім цього, за минулу добу противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали - з українського боку режиму тиші було дотримано.
"Учора внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще двоє військовослужбовців Об'єднаних сил - бойових травм", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом.
ПС. На Цензорі щомісяця викладають інфу по ВСІХ загиблих в боях з фото та іншою інфою. Про ВСІХ загиблих повідомляють про місце і час прощання з героєм та його поховання. Інфа Цензора - 100% правда.
Найшвидшого одужання пораненим.
Смерть українським гнидам !!!
https://patrioty.org.ua/politic/spala-maska-z-heroia-dubinskyi-smiiavsia-v-moment-khvylyny-movchannia-po-zahyblomu-na-donbasi-biitsevi-oos-foto-318217.html?fbclid=IwAR3DKh5A7Zl6mKrbt59HgOSqRhsJivnNt0IxeBB26G58jksIfSpO7LHSmTA