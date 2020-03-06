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Все про:обстріл (6044) Донбас (15473) операція Об'єднаних сил (2138)

 Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

5 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Авдіївка. З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілів українських позицій, а саме:

- двічі поруч із н.п. Зайцеве - з 82-мм мінометів - 13 мін, також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;
- чотири рази в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 4 снаряди, з мінометів калібру 120 мм - 7 мін і 2 міни з 82-мм міномета;
- поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;
- поруч із Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС один поранений, двоє воїнів зазнали бойових уражень, від початку доби - 9 обстрілів

Крім цього, за минулу добу противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали - з українського боку режиму тиші було дотримано.

"Учора внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще двоє військовослужбовців Об'єднаних сил - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб 01
Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179808
 
 
 Топ коментарі
 
Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом.
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Дивуюсь стійкості військових на фронті, коли в столиці така відверта зрада. Пора вже запускати орду в Київ, хай відпочинуть від війни..
Найшвидшого одужання пораненим.
Смерть українським гнидам !!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! тут нічого дивного, коли таких придурків хенералів призначають командувати, хоча в нас нема президента, нажаль...
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Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом.
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Інтєрєсная статістіка, це коли посилання дається на джерело.
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Маніпуляція. Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 6508 За 2019 рік показані бойові втрати, за 2020 рік показані всі випадки загибелі з нещасними випадками, суїцидами і т.п.
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Не повіриш, але ситуацію по загиблим і пораненим я знаю краще, ніж пресслужба луганської прокуратури.
ПС. На Цензорі щомісяця викладають інфу по ВСІХ загиблих в боях з фото та іншою інфою. Про ВСІХ загиблих повідомляють про місце і час прощання з героєм та його поховання. Інфа Цензора - 100% правда.
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Дивуюсь стійкості військових на фронті, коли в столиці така відверта зрада. Пора вже запускати орду в Київ, хай відпочинуть від війни..
Найшвидшого одужання пораненим.
Смерть українським гнидам !!!
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! тут нічого дивного, коли таких придурків хенералів призначають командувати, хоча в нас нема президента, нажаль...
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Скоро. В підписаному капітулянтом оборонзамовленні не закладена закупівля ***********
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просто аналогия... 14 год ,-российские зелёные человечки в Крыму ,-КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ. 20 год,- российский зелёный резидент в Киеве,- КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ...
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Тю) Він цю маску скинув ще у вересні, коли почав вякати на Стерненка і просто ретраслювати портнова і лукаш.
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Одужання вам рідненькі. Бережи вас Господь
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....уже 10 часов длится ТИШИНА на ИДЛИБСКОМ фронте между Турцией и росией !!!! Я МИЛЛИОН раз говорил обывателям про ТИШИНУ в лугандоне . Пока МЫ не начистим ХЛЕБААЛЬНИК росии там они по другому не поймут !!! Слушаю по россми что Эрдоган мудрый политик и все такое прочие , а нам это будет как ПРИМЕР в отношениях с росией !!! Турции хватило 4 дня чтоб поставить росию на КАРАЧКИ , мы мучаемся уже 6 год , Ичкерии надо было 2 войны , чтоб МИР пришел в их дом !! При порохе кричали , что мы самые-самые , но на деле ПШИК !!! Все таки росии МОЖНО дать люлей и ЭТО мы увидели !!!
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....за час до ПОЛУНОЧИ вступления "договора" про перемирие , Турция оторвалась артзалпом по трассе м-5 !!! и вот до сих пор ТИШИНА с обеих сторон !!!
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