 Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Авдіївка. З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілів українських позицій, а саме:

- двічі поруч із н.п. Зайцеве - з 82-мм мінометів - 13 мін, також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;

- чотири рази в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 4 снаряди, з мінометів калібру 120 мм - 7 мін і 2 міни з 82-мм міномета;

- поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;

- поруч із Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Крім цього, за минулу добу противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали - з українського боку режиму тиші було дотримано.

"Учора внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще двоє військовослужбовців Об'єднаних сил - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.



