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 Політика України
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 Зеленський про суд у Гаазі щодо МН17: Сподіваємося найближчим часом дізнатися правду

Президент України сподівається, що призначені на 9 березня слухання в Гаазі проллють світло на трагедію Боїнга MH17, збитого на Донбасі в 2014 році.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наступне слухання відбудеться у Гаазі 9 березня. Ми допомагаємо та співпрацюємо настільки, наскільки володіємо інформацією. До суду в Україні провели розслідування, в якому взяла участь велика кількість людей. Ми сподіваємося, що дізнаємося правду найближчим часом", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, розслідування має важливе значення для тих, хто втратив рідних та близьких унаслідок збиття літака рейсу МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисяча десантників армії Нідерландів була готова в липні 2014 року летіти на Донбас для охорони місця падіння Боїнга, - командувач сухопутних військ Вейнен

"Аварія МН17 була великою трагедією та болем, що досі триває, для родин та близьких загиблих. І я впевнений, що цей біль ніколи не мине, а правда зможе лише трохи його вгамувати", - сказав президент України.

Нагадаємо: суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179807
 
 
 Топ коментарі
 
а зелох ещё не уверен в чем правда?
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А он ее и не знал. Думает, что может Украина сбила....Не удивлюсь, если у Зеленского окажутся необходимые доказательства вины именно Украины. Да и войну Украина начала...Порошенко лично...
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Зе хочу знати правду, яка давно відома?
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Осла оманскому надо пройти психическую экспертизу и отправить его в психушку, где его место. Пусть там цирк устраивает.
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Молодец Зеля, сейчас тебе голландцы наконец расскажут правду о Зинке:

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Если до сих пор еще не узнал - уже не узнает . Опять же , если в 42 мозгов нет - уже не появятся .
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Т.н.,,патриоты,, голосовавшие за это,вы и правда не чуствуете себя дебилами?
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Зеленский издевается на нами? Или он действительно идиот, очарованный и купленный путиным?
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чинарик, а ты типа не знаешь правды, или надеешься что ***** тут будет ни причем со своими ихтаметами, и кнопку для пуска ракеты нажал Порошенко?
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то есть, эта шмирля не знает правды, ***** шут ты гороховый, ждём только приговор
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Откуда сегодня может быть известна правда?
На сегодня известны только версии, предположения и озвучены ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ итоги международной комиссии по расследованию. Выводы которой говорят о причастности к преступлению военнослужащих курской бригады ВС РФ.
Но подлинные документы предоставит ТОЛЬКО СУД! И никто более. Он же огласит вердикт.
Это так трудно понять порохоботам?
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Просто ты лох и тебе многих вещей не понять. Отсутствие критики мышления и причинно следственной связи и дают возможность тобой и манипулировать и управлять и разводить. Диагноз не утишителен.
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Правду узнать нужно, а именно - о чем зеленский втайне от народа Украины договаривался с Патрушевым в Омане
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а монике нужет свет??? оному еще все темно и совсем не ясно???
да украинский штурмовик поднял на бомбодержателях бук, что бы тот мог дострелить до этой высоты )))
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Вот вам господа и картина маслом оно надеется узнать правду когда весь мир уверен на все сто что это кацапы а это падла подыгрует путину. И кто этот ублюдок после этого??????
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Да какая разница, в чем уверен мир?
Никуда его мнение не подшить. Даже если мир и уверен.
Силу закона имеет только ВЕРДИКТ СУДА. Все остальные гипотезы можно свернуть трубочкой и засунуть в одно место.
Только решение суда будет иметь юридическое значение. Только его выводы и его вердикт. Именно поэтому мы его и ждем. Именно об этом и говорит Зеленский.
Порохоботу это не понятно?
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Правду не узнаем никогда!
Почему расследование длится так долго?
Ищут "правду", которая устроит всех!
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Ну то як, вже прозріли, чи ще янелох - хАроший, бояре -погані. Україною керує ворог
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Какую правду чувак? Тебе даже не отдают черные ящики сбитого арабами самолета! Что ты сделал для получения бортовых самописцев? Все уже забыли? Это просто терракт? Надо перестать летать? Какую нахрен правду?
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Всезнайка

UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

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24 канал

@24tvua

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Знает. Но Ермак запретил называть виновников.
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Может и не знать, кстати.
Оно ж криворожско-русскочелюстное. Значит смотрит кацапские каналы и бултыхается в кацапских соцсетях.
Так что в силу природной неопределенности бубочки очень может быть, что оно все еще не совсем уверено в том, что МН-17 сбила Украина.
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Он не может не знать; информацию за 10 минут ему дадут хоть из СБУ, хоть из МО.
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Вот это он крепко загнул; достойно лахтинской методички. Оказывается этот шкет до сих пор не знает правды !
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Истерикой российских портянок и примкнувшим к ним доволен !
"Весь мир знает , кто сбил" - брехня. Весь мир узнает о решении суда , чего очень боятся в Кремле. На самом деле мьі знаем далеко не все доказательства и подробности расследования , на суде будет представлено все. Дай бог , чтобьі справедливость восторжествовала!
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Бубочка прагне знати правду , бо і до сьогодні не вірить в те що кацапи могли збити МН17 . В 95 кварталі шіфери , мєнделі , бужанські з дупінськими певно до сьогодні переконані що МН17 однозначно збили українці .Хто завгодно , але не кацапи . Ця мерзота люто ненавидить Україну і робить все можливе для приєднання її до кремлівського багна . Звідки береться антисемітизм ???
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самая большая авария - это избрание нелоха
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Ти, Клоуне, не знаєш правди? Спитай "волонтера" Арахамію "Да то была провокация, неизвестно кем устроенная". Бл.ть, ну як таке гавно могли вибрати у владу?
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Иранцы с трудом убедили Зелю, что это они сбили украинский Боинг, теперь нелегкая задача стоит перед голладдцами...
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Ого! Нарешті будемо знати правду???!!!
Пскуда (це самий пристойний епітет для цієї паскуди)!
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