 Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Своїми поглядами він поділився в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, його запитали про те, чи подавати або не подавати воду в Крим.
"Питання подачі або подача води в Крим, в окупований Крим, - це інструмент деокупації", - наголосив Кулеба.
Народний депутат від фракції "Голос" Юлія Клименко після цього висловила думку, що "це навпаки - інструмент окупації".
Своєю чергою, глава МЗС уточнив: "Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації".
Раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.
"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям", - сказав Шмигаль.
Також читайте: На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія
Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.
Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.
Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО
Дніпро.
Надеюсь, украинцы не забудут его слова.
Ими он поставил крест на своем подлом будущем...
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный Слуга ...резидент и исправный капитулянт ЗЕбил.
___________________
Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.
За ідійотів ?
Для людей в Криму води ДОСТАТНЬО.
А для військової бази малувато.
То про кого дбає оце Кулєба і Шмигаль ?
СУКІ.
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Обеспечение всем необходимым врагов и захватчиков - высшая форма борьбы с захватчиками.
Ти - чмирь, Дак?
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - ліквідаційна комісія для України.
Путин не будет ждать пока наступит это время и в нужный ему момент выставит Зеленского тем кем он есть, предоставив общественности аудио, фото и видео переговоров в Омане.
украинцырусские военные базы в Крыму без воды сидят. Надо помочь братьям. Гут, Вольдемар.
Як писав Аркадій Бабченко восени, що "вони"-пліснява незабаром почнуть активно вкидати ідеї коллаборації, капітуляції, які спочатку викличуть в суспільстві обурення.Але ці тези будуть вкидатися знову і знову, камуфлюючись, затіняя іншими подіями, такими, що раз за разом будуть піднімати градус стурбованності населення- допоки більша частина суспільства не згодиться на них своїм,врешті-решт, байдужістю, заради безпеки від чергового"коронавірусу" чи подібного...
Вважаю у питанні Криму за більшості аспектів треба орієнтуватись на бескомпромісність кримських татар. Вони рафіновані патріоти з незашореною пам'ятю, вони Батьківщиною не "шмигають".Маю за честь жити в одній країні з таким народом. Слава Україні.