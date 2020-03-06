 Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Своїми поглядами він поділився в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, його запитали про те, чи подавати або не подавати воду в Крим.

"Питання подачі або подача води в Крим, в окупований Крим, - це інструмент деокупації", - наголосив Кулеба.

Народний депутат від фракції "Голос" Юлія Клименко після цього висловила думку, що "це навпаки - інструмент окупації".

Своєю чергою, глава МЗС уточнив: "Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації".



Раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.

"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО