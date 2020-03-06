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Все про:Крим (8852) Кулеба Дмитро (232) вода (336)

 Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив свою позицію щодо подачі води в окупований Крим.

Своїми поглядами він поділився в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, його запитали про те, чи подавати або не подавати воду в Крим.

"Питання подачі або подача води в Крим, в окупований Крим, - це інструмент деокупації", - наголосив Кулеба.

Народний депутат від фракції "Голос" Юлія Клименко після цього висловила думку, що "це навпаки - інструмент окупації".

Своєю чергою, глава МЗС уточнив: "Ні. Я сказав... Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації".

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.

"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям", - сказав Шмигаль.

Також читайте: На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179805
 
 
 Топ коментарі
 
Что делают с теми, кто предлагает снабжать военную базу врага?
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Крымские татары не допустят снабжение оккупанта водой, украинцы тоже.
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Ви зробили свій вибір разом!
Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 283
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причем сама Расея даже не поднимает этот вопрос - сами в ж... лезут.
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Снятые продажным холуём Кремля экс - клоуном ЗЕбилом капитулянтом министры, они были украинофобами и полусепаратистами.. Но даже они не совсем подошли ярому кремлёвскому..резиденту Иуде -ЗЕбилу. И теперь новые под видом министров это уже стали полностью лютые враги Украины кремлёвские янычары -опричники которые хотят преступно уничтожить территориальную целостность Крым, Донбасс а патом и Украинскую державу чтобы привратить её в гадкую кацапскую колонию...
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так вот зачем встречался Зебеня в Омане с росийскими ФСБ.- чтобы поставить росийского Ермака, и полностью поменять правительство на марионеток из бывших рыгов, а также посадить Порошенко за то, что не сдался, поднял армию, сохранил Украину. но один Петя не смог бы это сделать, 80% населения поднялось. поэтому и не смог Путин захватить Украину, получил санкции. помню в мае у Шустика опрос: хотите ли вы в НАТО.Ответ был 65%., а теперь и не делает Разумков таких опросов, тишина.
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Гнать их надо. Воду они подадут, пенсионерам сначала пусть подадут ее бесплатно.
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Может пора их гнать??? Они скоро в Малоросию Украину переименуют.
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ахаха ну шо там пацаны, щеневмерла? вам же обещали что будет весело))) зато попріколу гє?)))Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 7704
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Так Украина никогда не победит. Они так и не понимают,что идет война и все их мысли на другой стороне.
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йухло предлагает большие бабки за сдачу этого направления, вот и чешутся ватаны
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І все це результат недобитої на Майдані морди шуфрича (і шуфричів).. Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 1394
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Верёвка и фонарный столб - лучшая люстрация!
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оккупантам - воду, пересечным - ограничения по воде в связи с засухой... ну клоуны да и только... в народе это называется "отдай жену дяде, а сам иди к *****"... впрочем, какая разница, свои, оккупанты... мы ж космополиты (и это, если не переходить на личности)...
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И следующий этап после подачи воды абсолютно прозрачен : Зеленский идёт в отставку из-за экономического краха, премьер становится временно и сполняющим обязанности президента. РФ - снижает давление на фронте, возможно даже отдаёт Донбасс (ага с населением с российскими паспортами и промытыми мозгами)+ разруха - а потом на фоне иллюзорного "улучшения" и нормализации отношений с РФ,(йо, мы остановили войну!) вы получаете президента Медведчука, ну или того же Шмыгаля и это и будет концом украинской государственности.
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Як варіант. Але хто вам сказав, що українці колись зупинять політичну боротьбу, поки не здобудуть собі нормальну владу?
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Это и есть единственный шанс, надеюсь.
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Не майте сумнівів. Україна там, де є супротив окупантам і колоніалістам. Лугандон, доречі, вже не Україна, як на мене. Все українське там винищили.
Дніпро.
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по конституции не премьер, а голова Верховной зрады становится временно исполняющим.
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Этот волохатый гниденыш был своим при любой власти.
Надеюсь, украинцы не забудут его слова.
Ими он поставил крест на своем подлом будущем...
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Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба - Цензор.НЕТ 6047
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.

Я буду и далее всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный Слуга ...резидент и исправный капитулянт ЗЕбил.
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Дати воду в Крим - це і є капітуляція. Пуйло може підвищити ставки і почати збройний наступ на Південь України, щоб силою забрати собі право подавати в Крим воду. А не може Пуйло краще забрати свої війська з Криму? І зробити Крим процвітаючим, туристичним оазисом? Де нема(і не було) української експансії, але вільне існування російської? Що не так?
___________________
Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.
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Как они дружно завыли по поводу воды.не успели сцуки в кресла усадить свои жопы и первым делом озаботились водой для "ихтамнетов". Хле обещания Оманского барана надо выполнять.время поджимает,скоро поливной сезон.
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Вместо решения конкретных задач и проблем - "толчут воду в ступе" о подаче воды в Крым.
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Робити справжні реформи - важка, рутинна і невдячна праця. Яку оцінять тільки нащадки. А продати щось не своє і взяти з цього собі частку - варто навчитись вішати локшину на вуха. Головне, щоб Україна була пофіг.
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За кого ця влада має українців ?
За ідійотів ?
Для людей в Криму води ДОСТАТНЬО.
А для військової бази малувато.
То про кого дбає оце Кулєба і Шмигаль ?
СУКІ.
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Кулеба вроде был нормальным, патриотом при Порошенке. уже скурвился при "этих".
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вот это его перемкнуло... так же ыдыйот как папанька его...не добежит до ростова...
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Чого всі переймаються, не буде ніякої води, поки Крим окупований.
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Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
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ну вот и у меня вопрос- а разве действия этой барыжной шоблы у власти во главе с барыгой- наполеончиком не соответствуют этой статье? и почему нет действий?
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Тада.
Обеспечение всем необходимым врагов и захватчиков - высшая форма борьбы с захватчиками.
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им 100% россия заплатила бабки за это! галимые предатели все в СН. всю Раду нафиг разогнать надо и всех министров и президента - это все кремлевские твари! как же достало это все, что постоянно во власти предатели.
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Тільки одна Юля підписала кабальний для Раші договір. Пуйло за це її посадив.
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І що Юля збрехала? Сам живу в Дніпрі. Але Юля намагалась у 2005му замирити дамбасів і іншу вату з Україною, довести, що цапів помаранчева влада нищити не буде.
Ти - чмирь, Дак?
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Тимошенко встречает друзей из оппозиционного блока Вилкула и Новинского приветом с поцелуем! https://www.youtube.com/watch?v=uqKWF1ZKZyU
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Ти - дебіл, Дарк? Який поцілунок, мерзота ти брехлива? Де ти було, коли Янек Юлю вбивав в Качанівці, продажне? І де був тоді Вілкул?
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Це для того змінили уряд ? капітуляція ,непрофесіоналізм,тупість і нікчемність нинішнього президента і його оточеня ,а ще все це забаганки олігархів ,які так в черговий раз розвели недолугий народ .
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Видел как спросили у СН - чей Крым и они отвечают России. Этих мразей нужно гнать в шею! это шавки России!!! Они играют не за Украину, а за Россию, только в Украинской власти и аккуратно сдают страну России, чтобы народ их не погнал. Они делают 2 шага в пользу России и видят народ разозлился и они делают шаг назад и говорят, что то типа - это не позиция партии. И так они потихоньку сдают страну. Там позиции сдали, тут воду дать хотят, там беркутов сдали и т.д. И так потихоньку, потихоньку и сдают Украину!
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Це технологія повільного підігрівання молока. Жабу кидають в кипляче молоко - жаба рятується, бо виплигує. Якщо жабу кинути в холодне молоко і повільно його доводити до кіпіння - жаба звариться.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - ліквідаційна комісія для України.
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Сулима,а хто тут недавно розривався за вазеліна???
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всем кричащим "зрада!" напоминаю, что на Донбабве боевикам до сих пор подается и вода, и электроэнергия, и газ, за которую они никуя не платят. так же пенсионеры, которые бросались под наши БТРЫ, до сих пор шастают оттуда за пенсией в Украину, не забывая при этом получать пенсию из любимой Россиюшки. а при Порохе еще и товарооборот был не хилым, и контрабас, и уголек Гудка рыжего туда-сюда ходил со свистом.
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Газ не подается. Как и электрика. Не нужно писать ерунду. С водой проблемы. И технически и гуманитарно. Вонять будет на весь мир. Обсе и прочие защитники животных не дадут обрезать.
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Разогнать это мало . Нужно люстрировать по настоящему как Мусолинни😠
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кулеба решил днепровской водой смыть оккупантов в черное море .
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Когда новые выбранные лица в унисон запели о подаче воды в Крым это говорит о том что Вовочка уж давно сдал интересы украины и всеми силами хочет открыть краник
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Сдал интересы Украины в Омане и это они пытаются скрыть. - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Путин не будет ждать пока наступит это время и в нужный ему момент выставит Зеленского тем кем он есть, предоставив общественности аудио, фото и видео переговоров в Омане.
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Кулеба ,а ты нехочешь на выходных заехать в гости к Кожаре , он приглошал, постреляете😂
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Тре поставити посеред кримського каналу палю, насадити на неї такого моністра - і вже потім подати воду - нехай п'є сучий виродок!
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десь я про "тамженашілюді" вже чув..здається про світло та інші ніштяки для ордло..
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Правильно. Там украинцы русские военные базы в Крыму без воды сидят. Надо помочь братьям. Гут, Вольдемар.
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Зараз вони будуть карти плутати, петляти.То дамо воду, то не дамо.
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"Подача води в Крим" - це взагалі не тема для обговорення до повного звільнення території України, ідіоти ви урядові.
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Скока эмоций....? А они свое дело делают. И надобно их остановить!
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Вони, суки, активно вкидують ці тези у суспільство.І пауз не роблять.
Як писав Аркадій Бабченко восени, що "вони"-пліснява незабаром почнуть активно вкидати ідеї коллаборації, капітуляції, які спочатку викличуть в суспільстві обурення.Але ці тези будуть вкидатися знову і знову, камуфлюючись, затіняя іншими подіями, такими, що раз за разом будуть піднімати градус стурбованності населення- допоки більша частина суспільства не згодиться на них своїм,врешті-решт, байдужістю, заради безпеки від чергового"коронавірусу" чи подібного...
Вважаю у питанні Криму за більшості аспектів треба орієнтуватись на бескомпромісність кримських татар. Вони рафіновані патріоти з незашореною пам'ятю, вони Батьківщиною не "шмигають".Маю за честь жити в одній країні з таким народом. Слава Україні.
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отвод украинских войск с украинской территории ,в этом свете ,можно рассматривать тоже как вопрос деокупации Украиной расейского ордло?
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кацапскую тварь кулебу - на виселицу!
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"Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины." - каким дураком надо быть чтобы не понимать, что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины в самую последнюю очередь.
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Меня умиляют эти профаны - назначенцы. В этом году Украину ждет катастрофа в сельском хозяйстве так как в связи с изменением климата и резким потеплением грунты недополучат 45 квадратных километров воды. Это означает что Украина уже имеет дефицит воды на материке. Обмеление рек и снижение уровня грунтовых вод в связи с чем в колодцах исчезнет вода это только цветочки... Нам придется менять посевной материал и переходить на устойчивые к засухе сорта всего что у нас произрастает. Как всегда это будет сделано после катастрофы ("через жопу" - иначе дураки не умеют). Готовтесь. Все что мы сэкономим на газе мы с превышением потратим на продукты. Осенью ждите подорожания продуктов питания в разы. Какие либо дурацкие разговоры о "подаче воды в Крым" нужно сразу пресекать ударом биты по дурной башке. А вот Крым действительно ожидает не просто дефицит воды, а полная жопа. Вот и суетится *****... Ну говорили ж националисты идиотам что "Крым будет либо украинским либо безлюдным". И даже природа этому способствует.
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Да ! В этом году возможен кризис продовольствия по всему миру и мы не исключение .
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Во ****! Запомните это имя и никогда не голосуйте за него. ЗЕ, кого ты понабирал в команду? Сплошные предатели Украины.
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На кого йому пуйло вказав, того він і понабирав. Він - людина маленька.
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этот напомаженный маскировался под патриота. вот такие они дякулы
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А за щеку взять у путина это тоже инструмент деокупации?
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Параша поднимает этот вопрос, но кулуарно .
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до 19 року я важав шо у нас Українців один мінус - це те шо ми занадто добрі до своїх ворогів, після 19 року я побачів шо у нас ще і слабких розумом більшість. Тепер я бачу до чого це веде. Поки не повернемо назад Пороха, у України немає майбутнього!
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