 Проводитимемо індексацію пенсій цього року, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми звичайно будемо проводити індексацію пенсій цього року, для цього треба подивитися, чим ми володіємо в бюджеті, і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що не обманюватиме, ніби пенсії проіндексують вже завтра. Але уряд, за його словами, знайде можливість для такої індексації вже цього року.

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Нагадаємо, попередній прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 березня говорив, що рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробки.