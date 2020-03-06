 Проводитимемо індексацію пенсій цього року, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми звичайно будемо проводити індексацію пенсій цього року, для цього треба подивитися, чим ми володіємо в бюджеті, і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.
Він додав, що не обманюватиме, ніби пенсії проіндексують вже завтра. Але уряд, за його словами, знайде можливість для такої індексації вже цього року.
Нагадаємо, попередній прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 березня говорив, що рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробки.
продадут в Крым воду и повысят пенсии на 12 гривен.
"не все ли равно?"
вот с этого "не все ли равно?" в 1918 во время Украинской революции начинался ГОЛОДОМОР 1932-33 гг.
А мали би - в березні. Закон вимагає якнайшвидше. Коли вже є в руках статистика по минулому року. А вона зявляється в всередині лютого. Тобто, за березень вже має бути нова підвищена пенсія. І уряд Гройсмана (та навіть ще Яценюка в 2016-му) цих вимог дотримувався.
P.s. Хотелось бы узнать, за счет чего будет эта самая "индексация"...
Забавно, что многие пенсионеры, особенно голосовавшие за Зеленского, этого даже не поймут.
Який єтічєскій ?!!!!!!
З барского плєча?
Є розпорядження Кабміну підписане Порошенком.
25.02.2019./Ц.Н./
Де взяти гроші?. А де? Бінго! Продавати воду в Крим ! І пенсії відразу підвищаться на 150 гривень !
Какоє інтєрєсноє совпадєніє !
1 - чому цю індексацію обіцяють перед місцевими виборами?
2 - у бюджеті "0" - результат роботи найефективнішого уряду найвеличнішого президента - звідкіля візьмуться гроші?
3 - як людина, що лишень день на роботі і не ознайомлена із фінансовим станом бюджету вже обіцяє роздавати гроші?
Я вже не кажу про те, що першочерговим завданням є закінчення війни, а для цього потрібно - все для армії, все для фронту, все для ПЕРЕМОГИ.
савченко, вернись!