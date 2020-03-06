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 Політика України
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Все про:держбюджет (328) пенсіонери (260) пенсія (582) Денис Шмигаль (45)

 Проводитимемо індексацію пенсій цього року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення цього року індексації пенсій. За його словами, уряд знайде для цього гроші в бюджеті.

Про це Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми звичайно будемо проводити індексацію пенсій цього року, для цього треба подивитися, чим ми володіємо в бюджеті, і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що не обманюватиме, ніби пенсії проіндексують вже завтра. Але уряд, за його словами, знайде можливість для такої індексації вже цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, попередній прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 березня говорив, що рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179804
 
 
 Топ коментарі
 
Проклятый Порошенко, зачем ты индексировал пенсии каждый квартал. Еще и пересчет сделал, впервые с 2008 года Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2375
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в кінці літа - проведуть.
А мали би - в березні. Закон вимагає якнайшвидше. Коли вже є в руках статистика по минулому року. А вона зявляється в всередині лютого. Тобто, за березень вже має бути нова підвищена пенсія. І уряд Гройсмана (та навіть ще Яценюка в 2016-му) цих вимог дотримувався.
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зачем вы так?
продадут в Крым воду и повысят пенсии на 12 гривен.

"не все ли равно?"

вот с этого "не все ли равно?" в 1918 во время Украинской революции начинался ГОЛОДОМОР 1932-33 гг. Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8823
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зачем вы так?
продадут в Крым воду и повысят пенсии на 12 гривен.

"не все ли равно?"

вот с этого "не все ли равно?" в 1918 во время Украинской революции начинался ГОЛОДОМОР 1932-33 гг. Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8823
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Голодомор почався з комуністів в УНР, які не хотіли утримувати армію. Потім ліквідація української державності, тренування в 1920-23 роках у Криму з винищенням 60% кримських татар, а потім великий Голодомор в Україні. Ми вже за крок до таких подій завдяки 73%.
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в этом 2020 году это и 23 часа 31 декабря...
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Проклятый Порошенко, зачем ты индексировал пенсии каждый квартал. Еще и пересчет сделал, впервые с 2008 года Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2375
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в кінці літа - проведуть.
А мали би - в березні. Закон вимагає якнайшвидше. Коли вже є в руках статистика по минулому року. А вона зявляється в всередині лютого. Тобто, за березень вже має бути нова підвищена пенсія. І уряд Гройсмана (та навіть ще Яценюка в 2016-му) цих вимог дотримувався.
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Так предыдущий, ПМ Гончарук, обещал в этом году, только не в марте, а в сентябре! СУКИ...
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Но не уточнил ведь какой категории проведут индексацию пенсий... "Самокат" уже увеличил зарплаты, правда только министрам.
P.s. Хотелось бы узнать, за счет чего будет эта самая "индексация"...
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"индексацию" начислят от прибыли за продажу днепроской води в крым. . как считает новоиспеченный премьер
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так ведь руки поднять экономику у кризисных менеджеров не стоят.
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Вы, зе-ублюдки, должны были провести индексацию пенсий в марте, то есть сейчас. Теперь решили "осчастливить" пенсионеров "в этом году". А может, в следующем, или годика через три - четыре? "Какая разница"? Вижу, что вы - не лохи, а вот пенсионеры, проголосовавшие за пророссийское зе-недоразумение - те ещё лохи.
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Будуть під вибори індексувати. Ну, така тактика...
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Ага, и у каждого пенсионера за шесть месяцев до октября заберут в среднем 2 тыс. гривен.
Забавно, что многие пенсионеры, особенно голосовавшие за Зеленского, этого даже не поймут.
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Минус третий - провал экономической политике, ясен пень, что трезвомыслящая верхушка НБУ на такое не пошла бы, поэтому в Минфине и НБУ нужны авантюристы, а таких непросто подобрать, сохраняя иллюзию профессионалов.
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это не этический вопрос, это закон который ты должен выполнять, тварь
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Шо воно покурило?
Який єтічєскій ?!!!!!!
З барского плєча?
Є розпорядження Кабміну підписане Порошенком.
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"Мы начинаем новый этап пенсионной реформы-автоматическая индексация пенсий"-Гройсман.
25.02.2019./Ц.Н./
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*****, как было хорошо при порохе, зарплата и пенсии индексировались, все платилось вовремя а не как при януке без полной зарплаты по пол года, и тут опят пришла гнида и все сломалось...
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А зараз піде тема, що в пенсійному фонді нема грошей, бо половину вкрав Порошенко, а друга половина пішла на тюнінг самоката Гончарука.
Де взяти гроші?. А де? Бінго! Продавати воду в Крим ! І пенсії відразу підвищаться на 150 гривень !
Какоє інтєрєсноє совпадєніє !
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Тварь окупантам воду собирается давать мол там в росийской армии тоже украинцы служат. А то что половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума тоесть живут за гранью жизни, так оно еще подумает и посчитает добавить нищите по куску хлеба к концу года или так обойдутся
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...будете проводить самоповешание на Ярме, ублюдки зеленые
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якби зелені придурки мали голову, то використали би її і задали собі три питання:

1 - чому цю індексацію обіцяють перед місцевими виборами?
2 - у бюджеті "0" - результат роботи найефективнішого уряду найвеличнішого президента - звідкіля візьмуться гроші?
3 - як людина, що лишень день на роботі і не ознайомлена із фінансовим станом бюджету вже обіцяє роздавати гроші?

Я вже не кажу про те, що першочерговим завданням є закінчення війни, а для цього потрібно - все для армії, все для фронту, все для ПЕРЕМОГИ.
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Зелёных подонков только вешать, вешать и ещё раз вешать
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" ...уже в этом году", очень миленько! А за все просроченные месяцы тоже насчитают и выплатят, как положено по закону, с начала года? Или опять на пенсионерах решили съэкономить? Опять свои косяки исправляете за счёт самых бедных? Просто позор! Свои зарплаты сделайте адекватными, совесть есть сотни тысяч получать и миллионы в месяц???? Для себя деньги находите без проблем? Негодяи! Вы тоже будете старыми, чтоб вы жили на 2000 в старости при коммуналке 2100! Накуралесили, накрутили своими "реформами", кругом бардак и беззаконие, даже власть не торопится собственные законы выполнять. Приняли пенс реформу, уменьшили коэффициент, подняли стаж, возраст, фактически уменьшили пенсии и лишили их множество людей, но даже после этого у них опять "нема грошей")))) по этой же реформе должна ежегодно, в начале года! проводиться индексация! Но, как забирать, так наша власть шустрая, а как дать то у них якобы "проблемы", как вы уже достали!
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А чим збирались сплачувати пенсії лугандону,якщо в себе нічим проіндексувати? Чи сивоха з королєвською будуть сплачувати зі своїх статків?
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взять бы пулемет и всех расстрелять...
савченко, вернись!
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ПІДВИЩИТИ ТАРИФИ, А З НИХ КІСТОЧКУ КИНУТИ ЖЕБРАКАМ. ПРАВДА, ЮДЕЙ ІСУС У ЮДЕЙСЬКІЙ БІБЛІЇ КАЗАВ, ЩО САМАРЯНКА, ТОБТО, КІММЕРІЙКА, ТОБТО, УКРАЇНКА, НЕ ДОСТОЙНА КРИХТИ З КРАДЕНОГО СТОЛУ НАВІТЬ ПЕРЕД СОБАКОЮ, ЯКА БІЛЬШЕ ДОСТОЙНА.
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