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 Політика України
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Все про:Крим (8852) вода (336) Денис Шмигаль (45)

 Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що відмова подавати воду в окупований Росією Крим призведе до гуманітарної катастрофи.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям", - сказав Шмигаль.

Також читайте: На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179803
 
 
 Топ коментарі
 
Ни разу не предательство и не реванш русни в Украине. Довольны зебилы своим выбором?
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Тварь на должности один день, а уже наработала на персональный фонарный столб. Рекорд.
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Мудаки 73% лехтората, которые привели этих козлов к власти.
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Я українець і я вимагаю щоб ці зрадники при українському уряді несли кримінальну відповідальність за співпрацю з російськими окупантами. Якщо Зеленський українець а не російський найманець, то ця проросійська курва має бути під арештом.
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доминирующая в Украине нация скоро перестанет доминировать... потому как заявления уродов, пришедших к власти, приведут к тому, что даже сами украинские евреи их возненавидят...
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Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам".

Ну що, нарід, вже всім зрозуміло яке лайно прийшло до влади? Чи продажу землі ще недостатньо? Потрібно, мабуть, щоб прийняли закон про закріплення за кожним зеленим андоном депутатом по 1000 кріпаків.
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шмыгаль за свои слова достоит только одного... не, не отставки, только ДЫБЫ... на ДЫБУ урода! НА ДЫБУ!
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Как кричать "путин-приди!", и платить налоги - так они в родной гавани.
А как пить воду - так они сразу "украинцы".
Даже крымские татары против подачи воды оккупантам !
Шмагаль, давай на Мацкву !!!
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Круто зайшов?І зразу спалив контору.Тепер ми знаємо ,
до чого прагнемо
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Права граждан нарушаются в Донецке и Луганске. У меня один вопрос - этот Шмыгаль с автоматом в руках пойдет освобождать Донецк и Луганск точно так же как собирается воду в Крым дать? Нет? Ну тогда дядечка хорошо заработал московских денюшек?
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Зрадив НЕГІДНИК Україну на другий день після призначення!! Ну коли вже закінчаться ці ЗРАДНИКИ на вищих державних посадах??
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Зрадники у владі. Сволота. На фронт піди да там розкажи про воду. Усі українці вже давно виїхали з того Криму. Рада зробила там військову базу, а він збирається ім воду подавати. Тебе під трибунал треба віддати за такі слова.
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Sergey Naumovich
8 ч. ·

Класс! Шмигаль - это прям скала национальных интересов! «Подача воды в Крым, но для наших граждан, а не для для оккупантов.» Ага, молекулы H2O будут запрограммированы попадать в руки только гражданам Украины, которые споют куплет из украинского гимна и громко крикнут «Слава Україні!!». Остальным - тунца лысого! Отличная идея! Гениальная! Грозди б делать из таких людей! Где Вы раньше были, Денис?
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А, прикиньте, КАКОЙ ОТКАТ ***** готов дать ЗЕ-МАЛЬЧИКАМ за РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА.
КАКАЯ УКРАИНА, тут и родных мам можно живыми закопать.
ДА, недаром, они в ОМАНСКОЙ ОБШОРКЕ СУЕТИЛИСЬ.
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А какой откат даст Хубло за продажу Украины в целом? Бедный так хватит на всю жизнь иуд.
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Не встигло лисе чмо залізти на посаду - вже пора його вішати на ліхтарі СУКУ Ахметівську!
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Я херію, ще й уродженець Львова.ти йшло на посаду, щоб остаточно здати Україну москалям?
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бачите як тонко працює ФСБ коли захоче
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Традиційний вкид в дусі ОП , спочатку вкидання шайби , оцінка градусу несприйняття і в разі необхідності дезавуювання вкиду набором стандартних фраз на кшталт "нетакзрозумілитупі , вирванозконтенту , помилкаредактора і т.д та т.п." Але багаторазове вкидання з наступним дезавуюванням пропорційно знижує гостроту теми , приїдається . В підсумку бєня отримує бажане .
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оскільки вкидають вони постійно антиукраїнське і жодного разу антиросійського ніхто не чув, то вже пора ставити питання про дострокові вибори
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С таким * и к бабки не ходи *-экономика подниматься не будет.Никакие отмазки в виде гуманитарной катастрофы от его деятельности не помогут.Будет звучать как у Тимошенко*Европа замерзает*-.в результате _экономический проигрыш Украины. А здесь результат будет несравненно хуже.
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Пока не поздно, Шмыгаля на нары! Опять мы б...я вступили в говно.
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Алё шмыгаль!Ты охренел?В каждом городе Украины-целые улицы похороненных солдат наших, убитых ватой .И ты гадина жидовская хочешь воду подавать врагу через могилы наших детей? Налог на честного труженника -62%.В тени 75% налогов .И поэтому звери, как вы не садитесь -в музыканты -не годитесь .Сингапур делай шмыгаль! Это налог от 0% для маленьких и максимум-17% для больших.Рост на лицо .А украинцам минимальная пенсия ниже прожиточного минимума в 2 раза ,-это как?Минимальная зарплата обложена налогом 62%-итог -конверты .
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ДУМАЮ,групам спеціалістів З УКРАЇНИ ПЕРЕД ПОЇЗДКАМИ ДЛЯ відновлення подачі води варто попрощатись з родинами,написати заповіти...
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Эти "украинцы" ненавидят Украину, а мы им воду за это. Хотя, зачем все эти аргументы. Они с Москвой уже давно все порешали.
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ВЫРОДОК ПРОДАЖНЫЙ! навыбирала СКОТОБАЗА 73%!
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Да никто его не выбирал, голосовали против Порошенко.
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оуеннно т.н."шмыгаль" начинает свою каденцию,с воды,водой и закончит..
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Чисто теоретически , кацапов надо нагибать их же оружием . Кто не помнит как они нам газ зимой отключали гугл в помощь. По тому оцениваем воду в 5 баксов куб и в контракт бери или плати на 1000 лярдов кубов , а дорого ну так походите по базару и купите у китайцев и возите танкерами . И главное когда они будут вынуждены согласиться все бабки до последнего цента на закупку оружия в ВСУ . Нам сей час апатчи и F-16 как воздух нужны. Но только это такая же сказка , только в моем исполнении , как и зарплата по 4 штуки баксов в исполнении Осла Оманского . Эти **** мудаки тупорылые если и дадут воду в Крым , то за такие копейки , что все уйдут на следующих отдых Осла где то у арабов в очередной раз.
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Ну да у Осла Оманского мозги как у ребенка , согласен.
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Кто-то намедни говорил про малоснежную зиму - мол, в реках будет нехватка воды.
А для Крыма нехватки уже нет ???
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У ***** нет воды но есть много бабла , по тому купить Шмарклю его балетом подтанцовкой он может на раз.
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Каждому колоборанту по кирпичу на шею и в этой воде утопить, твари.
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А ти не просто зебіл трускавецький - ти кацапське лайно. В Клоуна і його малороської цвілі закінчився підготовчий період до капітуляції - почалася її основна стадія.
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Коли хтось пише, що в Криму чи ОРДЛО "наши люді", то мені згадується цитата Митця:
Толя: Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно): Там кацапи…
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Всех причастных к подаче воды в Крым после смены власти повесить за измену Родины. Наказ народа Украины!
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"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям"

навіть не 'заїкайся' про таке,пане Шмигаль...
бо станеш ***** НЕ МЕНШОЮ МЕДВЕЧУКА! глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
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Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля про возобновление подачи воды в оккупированный Крым - это не случайность, это зондирование общественного мнения.Источник: https://censor.net.ua/n3179823
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шоб ты сдохла кацапская тварь! воды ему уроду захотелось. мочу, ****, пей!
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Хорошенькое начало работы нового премьера. Не успел сесть в кресло, уже пора его оттуда гнать поганой метлой в направлении СИЗО за госизмену.
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Цей галичанський запроданець хоча б подумав про наші гідроелектростанції, накопичувальні водосховища, поливне землеробство ? А ті хто "граждане украини и украинци" навіть не бажають розмовляти українською мовою, відстоювати право на українську освіту - значить вони звязали своє та майбутнє своїх дітей з рашкою, а десятки тисяч зрадників з ЗСУ, ВМС, МВС, СБУ, прикордонники, судді і прокурори теж "гражданє" ? Хто "гражданє" той давно виїхав, ще є шанс ввсе продати в Криму і виїхати в Україну. Покажіть "гражданини" котрий публічно на адмінмежі порве і спалить кацапську книжечку.
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Ото морда жидівська, курва його матері. Ну нічого, буде новий Хміль, і знову Дадджаль зникне з України!
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Буду краток, Шмыгаль малороссийский казел.
С кем он собрался договариваться?
Пусть просто посмотрит в глаза ***** и успокоится)
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Ну коли самі себе не поважаємо, то чого будуть поважати нас ще хтось?
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Очевидно Зеленскому очень хочется гражданских волнений и политического кризиса в стране.Если он сделает такой шаг он это получит в полном объем. А от России, как всегда Украина получит одно-фигу.
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Вынесем тебя вперед ногами за подачу воды в Крым! Чмо!
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Премьер сразу, сходу показал себя очень недалеким политиком-марионеткой без твердых проукраинских убеждений. Фактически это правительство сдачи украинских национальных интересов российскому агрессору, правительство предателей своей Родины. Договориться с российским агрессором о мире невозможно без сдачи своей страны - разве это не понятно?
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Гуманітарна катастрофа в Криму буде тоді коли здохне хочаб 25% населення від зневоднення, спалахнуть холєра, дизентерія, якась чума. Тоді хто зберіг український паспорт і скаже в Чонгарі у прямому ефірі "Слава Україні ! Смерть росії ! Путін пуйло !" можуть проходити в Україну і користуватись усіма благами.
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Після запуску води, подивимося як ви закінчете!!!
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Для меня этот мениздр умер не родившись, когда сразу заговорил о воде воду в Крым для расейских военных оккупантов
Как бы теперь он не оправдывался, на нем уже большое жирное предательское пятно
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Шмигаль тут не при чем , он исполнитель бесхребетный . Это воля ***** , Ахметова ( хозяина Шмигаля ) Ермака . А Зеле сказали - надо .а тот кивнул и сказал надо так надо , лишь бы рейтинг был высокий .Крымские татары сказали не дадут воду . посмотрим . если они начнут , то украинцы подтянутся . как всегда .
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Сломался этот Шморгаль, ещё не начав работать. Значит, бракованный был. Несите Шморгаля другого. Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям" - Цензор.НЕТ 3426
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А что дальше? "Усліштє жітєдєй Дамбаса!", чмо Ахметовское?
Для меня он "умер, не родившись".
Зеля, ты- КРЕТИН!!!
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