 Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям"

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.
Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.
Ну що, нарід, вже всім зрозуміло яке лайно прийшло до влади? Чи продажу землі ще недостатньо? Потрібно, мабуть, щоб прийняли закон про закріплення за кожним зеленим
андономдепутатом по 1000 кріпаків.
А как пить воду - так они сразу "украинцы".
Даже крымские татары против подачи воды оккупантам !
Шмагаль, давай на Мацкву !!!
до чого прагнемо
8 ч. ·
Класс! Шмигаль - это прям скала национальных интересов! «Подача воды в Крым, но для наших граждан, а не для для оккупантов.» Ага, молекулы H2O будут запрограммированы попадать в руки только гражданам Украины, которые споют куплет из украинского гимна и громко крикнут «Слава Україні!!». Остальным - тунца лысого! Отличная идея! Гениальная! Грозди б делать из таких людей! Где Вы раньше были, Денис?
КАКАЯ УКРАИНА, тут и родных мам можно живыми закопать.
ДА, недаром, они в ОМАНСКОЙ ОБШОРКЕ СУЕТИЛИСЬ.
А для Крыма нехватки уже нет ???
Толя: Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно): Там кацапи…
навіть не 'заїкайся' про таке,пане Шмигаль...
бо станеш ***** НЕ МЕНШОЮ МЕДВЕЧУКА! глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
С кем он собрался договариваться?
Пусть просто посмотрит в глаза ***** и успокоится)
Как бы теперь он не оправдывался, на нем уже большое жирное предательское пятно
Для меня он "умер, не родившись".
Зеля, ты- КРЕТИН!!!