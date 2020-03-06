 Санітарно-епідеміологічну службу буде відновлено, - міністр охорони здоров'я Ємець

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє завдання зробити вертикаль СЕС (санітарно-епідеміологічної служби. - Ред.), щоб протистояти епідеміям", - сказав він.

При цьому Ємець спростував чутки про ліквідацію Національної служби здоров'я і згортання медичної реформи.

"Скасування НСЗУ (Національна служба здоров'я. - Ред.) не буде, НСЗУ - це прототип страхової медицини", - сказав він.

"Я думаю, що модель Семашка має бути змінена", - додав міністр.

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Ємець вважає, що реформа медицини повинна мати підтримку пацієнтів і медиків.

"Нова команда МОЗ зробить так, щоб лікарі вже через 2-3 місяці підтримали реформу", - сказав він.

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Нагадаємо, у травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу в зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.