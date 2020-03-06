 Санітарно-епідеміологічну службу буде відновлено, - міністр охорони здоров'я Ємець

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Моє завдання зробити вертикаль СЕС (санітарно-епідеміологічної служби. - Ред.), щоб протистояти епідеміям", - сказав він.
При цьому Ємець спростував чутки про ліквідацію Національної служби здоров'я і згортання медичної реформи.
"Скасування НСЗУ (Національна служба здоров'я. - Ред.) не буде, НСЗУ - це прототип страхової медицини", - сказав він.
"Я думаю, що модель Семашка має бути змінена", - додав міністр.
Ємець вважає, що реформа медицини повинна мати підтримку пацієнтів і медиків.
"Нова команда МОЗ зробить так, щоб лікарі вже через 2-3 місяці підтримали реформу", - сказав він.
Нагадаємо, у травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.
Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу в зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.
Дура потеряла две недели драгоценного времени в обсервации
китайцы за это время построили бы 2 госпиталя по 1000 тыс. мест
Верните Петю!!! Верните Януковоща, Ющенко даже Кучму только уберите эту тварь зеленую!!!
Вона принесла справжні зміни та реформи.
А ці совкові дуби поламають ВСЕ.
Так як Авакян змарнував реформу розпочату грузинками.