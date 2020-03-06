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Все про:Мінздоров'я (1205) СЕС (32) Ємець (74) НСЗУ (27)

 Санітарно-епідеміологічну службу буде відновлено, - міністр охорони здоров'я Ємець

Новий керівник МОЗ Ілля Ємець анонсував відновлення санітарно-епідеміологічної служби та спростував чутки про згортання медреформи.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє завдання зробити вертикаль СЕС (санітарно-епідеміологічної служби. - Ред.), щоб протистояти епідеміям", - сказав він.

При цьому Ємець спростував чутки про ліквідацію Національної служби здоров'я і згортання медичної реформи.

"Скасування НСЗУ (Національна служба здоров'я. - Ред.) не буде, НСЗУ - це прототип страхової медицини", - сказав він.

"Я думаю, що модель Семашка має бути змінена", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі пацієнтів в Україні можуть залишитися без кваліфікованої медичної допомоги, - проректор НМАПО ім. Шупика Моісеєнко

Ємець вважає, що реформа медицини повинна мати підтримку пацієнтів і медиків.

"Нова команда МОЗ зробить так, щоб лікарі вже через 2-3 місяці підтримали реформу", - сказав він.

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Нагадаємо, у травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу в зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179802
 
 
 Топ коментарі
 
А что вы хотели от рыговского неликвида, опять дорвавшегося к власти?
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Опять суки предпринимателей проверками затрахают Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 3802
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Нові посади, зарплати, кібінети для квартальщиків. Всьо путьом.
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Емець озвучує якісь ідіотські тези! Він просто не розуміє як боротись з глобальним вірусом! До чого тут взагалі СЕС якщо потрібно вводити особливий правовий режим Надзвичайного стану для обмеження прав громадян на вільне пересування та недоторканість житла і особитсту свободу? А в нашому випадку потрібно вводити Воєнний стан бо у нас крім вірусу ще й війна! Тому боротьба з вірусом це не рівень якоїсь там підслужби МОЗ - СЕС, це завдання для всіх державних служб та інституцій, від медицини, поліції, місцевої влади, ДПСУ, до РНБОУ, уряду, парламенту та Президента! Емець просто не може пояснити це Зеленському та іншим непрофесіоналам у владі! Потрібен новий підорган - медичний кабінет РНБОУ, який буде аналіщувати ситуацію та розробляти проекти рішень для Президента! Урял непрофесіоналів не здатен захистити Україну віл загроз!
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когда будет восстановлена ?

Дура потеряла две недели драгоценного времени в обсервации


китайцы за это время построили бы 2 госпиталя по 1000 тыс. мест
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Опять суки предпринимателей проверками затрахают Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 3802
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А что вы хотели от рыговского неликвида, опять дорвавшегося к власти?
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Ты больное дебильное....Травись неликвидами и дохни от ботулизма.
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А шо ж это у нас так нибамбит? От кормушки оторвали?
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Нові посади, зарплати, кібінети для квартальщиків. Всьо путьом.
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Выходит Скалецкая зря проводила эксперимент 😳в санатории . Ее выкинули как котёнка
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Одноразовий виріб. Використали і викинули.
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Недарма писали, що вона не Зоряна Скалецька, а Звездная Скалецкая🤗
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Знову зебіли кидаються в різні боки і починають робити те, що робили папєрєднікі. І як тепер звичайним зебобікам без мозку їх підтримувати, бо їх запевнили, що медична реформа це погано? Ви же до цього їм єдину звивину вирівняли.
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Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу - Интересно, это какими же способами, методами? Кто не поддержит, тот будет уволен или как?
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Електрошокер разом із гільйотиною багатьох переконали.
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Экологи не могут свободно зайти на предприятия Метинвеста,а они хотят санэпидемстанцию возвысить,власть занимается ерундой,в годы войны.
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Ну еще неделю назад рассказывали,что санстанция нахрен не нужна и не нужно тратить миллионы на ее восстановление.... Пришло правительство януковоща и уже оказывается срочно нужно эти миллионы тратить на создание рабочих мест куче дармоедов и взяточников.
Верните Петю!!! Верните Януковоща, Ющенко даже Кучму только уберите эту тварь зеленую!!!
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Поверніте Уляну !
Вона принесла справжні зміни та реформи.
А ці совкові дуби поламають ВСЕ.
Так як Авакян змарнував реформу розпочату грузинками.
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Восстановить!!!! Браво, только где специалисты? Лично я работал в этой службе 20 лет, но возвращаться даже и не планирую
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