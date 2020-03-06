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 Політика України
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 У Кабміні буде створено окрему посаду під розвиток промисловості, - Шмигаль

Промисловість, економіка, агропромисловий сектор і збільшення зовнішнього замовлення є пріоритетами для нового складу уряду.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із пріоритетів - це промисловість, розвиток економіки і промисловості, збільшення зовнішнього замовлення", - сказав він.

"Ми будемо створювати окремо напрямок і посаду під розвиток промисловості" - додав прем'єр.

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За словами Шмигаля, ще один пріоритет уряду - розвиток агропромислового комплексу.

Також він наголосив, що колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в команді, але посади під нього поки немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179800
 
 
 Топ коментарі
 
Развитие промышленности это развитие бизнеса Ахметова и других монополистов?
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Чинуши и должности при оманском осле плодятся как кролики...
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пздц.. Промышленности уже нет - а должность будет создана... В Кабмине будет создана отдельная должность под развитие промышленности, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1361
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Чинуши и должности при оманском осле плодятся как кролики...
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Розвивати промисловість це давати народні гроші олігархам, а це не є завданням уряду! Завдання уряду це створення робочих місць і розвиток внутрішніх ринків! А олігархи мають зникнути! Великий бізнес постійно скорочує кількість робочих місць, це загальносвітова тенденція, а нові робочі місця створює тільки малий та середній бізнес, а це аж ніяк не промисловість а сфера послуг! У уряду хибні ідеї і немає правильної стратегії розвитку і немає розуміння економіки як такої! Можно вже зараз міняти цей уряд на наступний!
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та заткнись ты уже, ты не понял что ты зеленым замазался
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Развитие промышленности это развитие бизнеса Ахметова и других монополистов?
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Це ж ахметівське протяже. Таким був і Зек єнакуєвський.
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пздц.. Промышленности уже нет - а должность будет создана...
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Дубилет есть...а должности ему нет...но она тоже будет создана...
И парниша продолжит пилить миллионы из бюджета со своим копеечным приложением...
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ого, у нас наверное столько госпредприятий, что аж новую должность запилили. а говорили - все продали... врали наверное. каждый год производство расширяется и скоро мы все окажемся в светлом будущем.
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А є вакансii по бруштину, кругляку, чернозему... Я готовий.
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Створюють нові робочі місця. Для себе.
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Дай бог что бы эта должность развивала промышленность, а не как раннее какая то мнимая должность всё резала на металлолом и развивала карманы олигархов, все их и так знают
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Шмыгаль громко заявил, что собрался воду в оккупированный Крым подавать!!

шмыгаль - пнх !! однозначно !! пнх!! сразу и быстро !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кто у ас может развивать промышленность?Кому это надо? Нашим Ахметовым с Коломойскими ?В нестабильной обстановке развивать промышленность просто невыгодно ,это дело серьезное и долгое , можно прогореть. Гораздо выгоднее воровать по-быстрому и бабло в офшоры прятать , а потом типа инвестиций опять назад вкладывать , но в быстрый оборот ,а не в промышленность или в монополии ,где можно без конкуренции через своих проституток из власти диктовать потребителям свои условия и обдирать их как липку. А промышленность это предприятия разных владельцев конкурирующие друг с другом , а не с олигархами замаскированными под государство , которое может разорить любого через продажные суды , полицию , медиа , приняв подходящий закон , ввалив конкуренту бабло через госзаказ и т.д. Так что должность эта , это что то типа смотрящий за нравственностью в тюрьме строгого режима , красиво звучит , а толку никакого принести не может в силу непреодолимых обстоятельств.
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В Кабмине будет создана отдельная должность под развитие Крымского канала, - Шмыгаль
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Увеличение состояния Ахметова с Беней являются приоритетами для нового состава правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3179800
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заметьте, создано не основание для развития промышленности, а должность... видать этот пошти дохтур околовсяческих наук шмыгаль тоже покуривал остатки гашина на столе милованова...
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