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Все про:культура (157) Рябошапка Руслан (340) Дубінський (71)

 "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прокоментував відставку Руслана Рябошапки з посади Генерального прокурора.

Думку про відставку Рябошапки Дубінський висловив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!! - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора 01

Читайте також: Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Читайте також: Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179798
 
 
 Топ коментарі
 
Малоросам такі подобаються.
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"Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6548Мндя не зря дубинского назвали говорящей жоопй и чёртом "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 3124 по лексикону и постам похоже "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6548
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"Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6548Мндя не зря дубинского назвали говорящей жоопй и чёртом "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 3124 по лексикону и постам похоже "Руслан! Ты уволен!!! Иди нах#й!!!" - слуга народа Дубинский прокомментировал отставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6548
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Почему эти дубинские, бужанские до сих пор ходят с небитой физиономией?
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пускай шкварятся "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6141 дубинский вон вообще от ветеранов бежал с охраной "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 6141
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дубинский - вылитый порохобот. На тебя с дружбанами похож.
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Медіашлюхи ходили на головах, коли до однієї з них Порошенко звернувся «дорогенька»...оказуєцця з ними треба прощє...
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Сам Великий Сонцесяйний особисто звернувся до простої смертної. Це був для неї знак! Відтоді журналістка стала "жиди по-новому". Соя радісно захлинається слиною від захоплення і шмарклями радості від одного згадування про свого хазяїна. Оргазмуєш на слово парАшенко, ******?
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Чувак, ти вихлюпнув щось своє, дуже особисте.
Для мене Порошенко, це той, з ким я згоден у головному: Україна. Армія. Віра. Мова. НАТО.


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а там вся сервантерия одни пресмыкающиеся другие земноводные
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Ножкою ще топни. Я до зебільного стада відношення геть ніякого не маю.
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Ряба шапка невгодний Бєні та йому подібним.
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Це Коломойський, його стиль. А дубінський - глотка з язиком у бені.
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ти?
Разом з ним - можливо. Як і кожен зебіл
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Не обижай собак. Этот Бенин холуй недостоин с такими собаками-героями жить на одной земле
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Собаки не продаются.
А Дубинский продаётся.
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Бородатая женщина охренела от своей значимости
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Культура так и прет. Какой хозяин, такой и шут. Он даже внешне на каломойшу чем то похож.
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Дубинского в министерство культуры на телефон.
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Зелохи, долго еще этот сброд терпеть?
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Восторженный визг украинофобов Дубинских и Бужанских говорит о том, что все-таки нормальный был прокурор Рябошапка. Думаю, щас Беня такого черта назначит!
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ну зельцман рябошапку выгнал, а о своих единоверцах(бужанский, дубинский, КАЛамойский...) молчит как рыба
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За "иди наккуй" на Дубинского надо подать в суд.
А то хуцпа борзеет не по дням.
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Ругаться матом не позволительно по отношению ко всем.
Оскорблять нельзя никого.
Главное, то там написано на синей мокрой печатке.
Печать превратила шутку в вещьдок.
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Посмотрим где будет дублинский после смены власти)) пойдёт наверное в квартал шутки писать)
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Шутки уж больно нехорошие. Вот в крематории поработать ( в качестве жмура ) - это он уже заслужил
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Банде нужны послушные исполнители 😀😀😀
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Бужанські,Дубінські,Зелінські,Лєвінські...вже починає підтошнювати від цих швондєрів.
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Та тут не прізвища, а те як вони себе поводять з людьми...
Чи може саме з такими прізвищами, саме так і поводять себе з іншими людьми...
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Культура выше крыши по шарико -жириновски
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Саша, иди нах#й! Через несколько месяцев будешь уволен и ты на новых выборах в Раду.
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ге буде. При 73/43%зебілів - його протягнуть.
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С такими мы построим не страну, а мусорную яму
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Это что, Рябошапка с яйцами оказался? Нужен холуй типа Трубы?
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Растёт и расширяется так называемое общество, ну скажем кивков-жириков от слова ,как по действиям так и по базару
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Эту бенину тварь кто то уже успокоит наконец? "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора - Цензор.НЕТ 2071
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мало
надо больше треша
мне чисто как исследователю людоведу интересно
коли у пересічного терпець обірветься?
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Певен, що Ізю Дубинськог скоро напи..дять.Добре напи..дять, з відтяжкою. Може повезе і побачимо, як його пи..дить будуть ще одним"українцем" -Бужанським. Голову об голову...
Вальцмана у Порошенку шукали?...Найшли? ...Не? Ну тримайте цілий букет потмків шинкарів.
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Певен, що Ізю Дубинськог скоро напи..дять.Добре напи..дять, з відтяжкою. Може повезе і побачимо, як його пи..дить будуть ще одним"українцем" -Бужанським. Голову об голову...
Вальцмана у Порошенку шукали?...Найшли? ...Не? Ну тримайте цілий букет потмків шинкарів.
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Ця мавпа виживе, якщо навчиться стрибати по деревах. По землі ходити йому не дадуть.
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Повернеться в ісходную срєду обітанія...
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Дубинский редчайшее быдло,гнилое и вонючее кацапское отродье.
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