 "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора

Думку про відставку Рябошапки Дубінський висловив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Думку про відставку Рябошапки Дубінський висловив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Для мене Порошенко, це той, з ким я згоден у головному: Україна. Армія. Віра. Мова. НАТО.
Разом з ним - можливо. Як і кожен зебіл
А Дубинский продаётся.
А то хуцпа борзеет не по дням.
Оскорблять нельзя никого.
Главное, то там написано на синей мокрой печатке.
Печать превратила шутку в вещьдок.
Чи може саме з такими прізвищами, саме так і поводять себе з іншими людьми...
надо больше треша
мне чисто как исследователю людоведу интересно
коли у пересічного терпець обірветься?
Вальцмана у Порошенку шукали?...Найшли? ...Не? Ну тримайте цілий букет потмків шинкарів.
Вальцмана у Порошенку шукали?...Найшли? ...Не? Ну тримайте цілий букет потмків шинкарів.