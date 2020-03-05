 "Руслане! Тебе звільнено!!! Іди нах#й!!!" - слуга народу Дубінський прокоментував відставку генпрокурора

Думку про відставку Рябошапки Дубінський висловив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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