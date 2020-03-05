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Все про:Будапештська угода (68) МЗС (2079) ядерна зброя (261)

 МЗС України нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму у зв'язку з річницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Україна закликає всі країни до дотримання основних вимог Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і нагадує про порушення РФ Будапештського меморандуму.

Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди 50 річниці підписання Договору, інформує Цензор.НЕТ.

"Негативний досвід України в практичному застосуванні отриманих гарантій безпеки ставить під загрозу перспективи глобального ядерного роззброєння, демонструючи низьку ефективність відповідних міжнародних механізмів. Позиція України залишається чіткою: необхідно неухильно дотримуватися основних вимог ДНЯЗ. Це єдиний шлях до кінцевої мети Договору - повної ліквідації ядерної зброї", - сказано в документі.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна зробила безпрецедентний внесок у процес позбавлення світу від ядерної зброї, відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі і приєднавшись до ДНЯЗ як без'ядерна держава.

"Залишаючись у подальшому прихильниками режиму нерозповсюдження ядерної зброї, ми змушені вкотре констатувати: Російська Федерація продовжує грубо порушувати гарантії безпеки, надані Україні у зв'язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені у Будапештському меморандумі 1994 року. Російська військова агресия проти України, яка триває вже сьомий рік, стала прикладом цинічного нехтування однією з ядерних країн чинним міжнародним інструментарієм в області ядерного роззброєння і нерозповсюдження", - заявили в МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179797
 
 
 Топ коментарі
 
Може досить морщити сраку,а починати відновлення ядерної зброї?
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Ким Чен Ын доказательство тому,что никто не посмеет гавкать на ядерную державу.
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Лучше бы напомнили кацапам о нарушении ими договоров так как напомнил им Эрдоган.. МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 9508
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Може досить морщити сраку,а починати відновлення ядерної зброї?
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злой крот Це би хотіли московити.Вони би об'єдналися з заходом і можливо навіть би разом нанесли ракетний удар по Україні.Потрібно було думати раніше,коли її віддавали,а зараз вже пізно.
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Ким Чен Ын доказательство тому,что никто не посмеет гавкать на ядерную державу.
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Ми живемо в період популістів і шоуменів. Історія совка і західних керманичів з шарами доводить що можуть гавкати на реальну ядерну державу а не бантустан з російською бімбою
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Там їли траву щоб була атомна зброя. Теж доказ тому. Чи готові ми до цього?
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Траву там ели по другой причине. Не надо передёргивать.
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Да но там люди не живут, а существуют, четверть населения страны в тюрьмах и ссылках ,гуглите и у вас измениться мнение ,к тому же о боевой мощности этой страны довольно спорный вопрос , да и ын понимает, что НАТО не хочет валить мирных жителей его страны, а потому выпендривается, но однако знает меру и за пределы не выходит ,да и страна под санкциями ,если бы ни Китай и раннее раша загнулся бы его режим конкретно и быстро
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Где ты взял эту чушь? США не стали бы обьединяться с паРашей против Украины и Украины уж тем более учавствовать в её обстреливании. Мы с Америкой союзники, а не враги.

Насчёт полного отказа от ЯО, то ты прав. Нужно было хоть что-то оставить.
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Павел Северин bc9b18a5 В цьому плані точно стане.Представники США казали,щоб Україна навіть не думала про цю зброю.Так що вони точно не дозволять нам її мати.І спокійно підуть на ці крайні міри.
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Да мало ли что и кто говорит? Если для них Будапештский меморандум на самом деле пустое место, то бомба может действительно нужна... Но если санкции и другие инструменты давления на путлера в конечном итоге подействует, то необходимость иметь ЯО отпадёт.
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Павел Северин bc9b18a5 Так меморандум дійсно пусте місце.Таку бумажку могли тільки недолугі підписати.
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Ким треба бути щоб махати ядерною дубиною над головою того хто може у відповідь завдати десятикратного удару? Причому не факт що ракета долетить.
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Ivan Pidbujpata Це вже не важливо,бо якщо в нас би була ця зброя в кількості 50-10 штук і потужність по 100 кілотон,то Московія би нічого не зробила.Але нажаль в нас її не буде.
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ничего не поздно...технологии есть, сырье есть,испытаний не нужно, клепай себе и клепай боеголовки малой и средней мощности, потом навинти на носители, а ракеты разные делать умеем, в чем проблемы?...жиды он наделали и сидят и в ус не дуют...
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whitehanter Технологій у виготовлені ядерного заряду немає і не було.В нас тільки виготовляли ракети носії.Ну і колись працівники з України на Московії працювали,зараз вони вже на пенсії або повмирали,бо це давно було.Випробовування потрібно.Воно би можливо було непотрібно,якби в нас були надпотужні супер комп'ютери,щоб вираховувати ядерний вибух.В США щось подібне вираховували і то скоріше за все,це неможливо замінити в повній мірі симуляцією.Щодо Ізраїля,то невідомо,скільки є там цієї зброї і яка в неї потужність.Колись Південо Африканська Республіка провела вибух,то там якраз Ізраїль викупив технології і розрахунки,а можливо і ще в когось.Не все так просто,як здається на перший погляд.В нас навіть танків нових немає в армії,так само як і нового свого винищувача,а ви кажете за ЯЗ.
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...все у нас есть, и спецы живые еще и база для изготовления и пр. и пр. и мы точно не ЮАР и не новички в этом деле...Гетьман нужен упоротый на всю голову, навроде Пиночета или Ли Кванга или Голды ..на крайняк.. МЗС України нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму у зв'язку з річницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Цензор.НЕТ 5980...
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whitehanter Ні,немає в нас спеціалістів.Де ви їх бачили? Бази також немає.Де ви бачили в нас якийсь діючий завод? ПАР колись була високотехнологічна країна,на рівні з тодішніми західними.Я вам казав,що в нас навіть літаків немає.Коли в нас була ця зброя.потрібно було за неї щось нормальне виторговувати,наприклад вступ у НАТО.Але час вже давно минув і потрібно думати за сьогодення,а не за колишню зброю.
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все есть...и никуда пока не делось, можна уже лет 20 было делать и не только на старых технологиях и на старом, известном сырье... МЗС України нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму у зв'язку з річницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Цензор.НЕТ 6891..
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whitehanter Де ви це все бачили?У вас може є спеціаліст по ядерних бомбах,який їх виготовляв? В нас ніяких технологій немає.Ви зрозумійте ніяких,для виготовлення бомби.Їх потрібно з нуля зараз робити.Як це можна зробити в Європі,щоб ніхто не знав і не помітно для бюджету було,незрозуміло.
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Втихаря крайне сложно. У нас же секретность в стране как сито...
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Та й не сказать, що так вже сильно дорого. Україна, таки не КНДР, а країна в якій починалися роботи по створення атомної зброї, ще у 40- і роки минулого сторічча.
Олег БАРАБАНОВ
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/

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One Reader Північна Кореї її не робила.Там їм допомогли китайці з московитами зробити.Те що атомну бомбу зробили давно нічого не дає.Її робили геніальні люди.На ******* гроші перші три бомби обійшлися 70 мільярдів доларів.Всі ці хто каже за цю бомбу,то популісти і брехуни.В нас немає спеціалістів по виготовленю.Спеціалісти з атомних станцій непідходять.Всі ці статті це брехня.
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Павел Северин bc9b18a5 Навіть якби можна було би можливість зробити.То хто це має робити? Політичні експерти,юристи,філософи,економісти і інші говорящі голови.Спеціалісти,які працюють на атомних станціях бомбу не зроблять.
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С чего-то ты взял, что не смогут?

Другое дело, что перевод реактора на производство ядерного топлива для бомбы есть технически сложно,опасно и очень дорого (если я не прав, то поправьте).
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Павел Северин bc9b18a5 Ці реактори,що в нас є не підходять для виготовлення бомби.Це чорнобильський підходив,а таких в нас більше немає.
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Хай краще зроблять мотор який на воді буде працювати - буде і прибуток і бензоколонка скоріше загнеться...
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Бензоколонка може заволодіти такою технологією...
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Ivan Pidbujpata На воді це також фігня.Там потрібна буде прісна очищена вода,якої і так мало.Та й в світі багато нафтових компаній.
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Так так...нажаль мотор на воді дає прибуток тільки з лохів
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Оружейного плутония подгонишь? А то последние 50 кг, еще Януковощ Обаме презентовал.
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Во первых будут против и не дадут те же штаты и НАТО , а во вторых конкретно затратно, тем более для страны где у сплошная коррупция в эшелонах власти и больная экономика ,ну и раша не без того вредит и будет мешать , к тому же учтите, что например атомная бомба сегодня ,как некоторые наивные и недалёкие любят о ней напоминать , это уже дальнее прошлое,так как самолёт несущий её сбивается на раз и быстро в настоящее время , если производить так управляемые сложные многоцелевые высокотехнологичные и дорогие ракеты ,пробивающие системы пво типа, но лучше чем cc-18 ,сс-20 и подобные
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Хватит уже скулить Лучше Альфа-банку запретите деятельность в Украине Торохтелки чёртовы Вечно в роли терпил
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Лучше бы напомнили кацапам о нарушении ими договоров так как напомнил им Эрдоган.. МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 9508
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МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 1739
Mariner

@Mariner29822134

· 2 ч
Интервью командующего ССО генерала Лунева:" А взагалі, про які цифри в державному оборонному замовленні на рік ідеться саме для Сил спецоперацій? - Приблизно 30 мільйонів гривень. Це 1,3 млн доларів." И в то же время ГСЧС МВД закупило 10 снегоболотоходов "Богун" за 29 млн
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Это тот самый яркий пример, что договариваться кому то в настоящее время с кем либо ,высокий риск ,рассчитывать надо прежде всего на свои возможности и силы ,потому как большие дяди и тёти, а также их настроения и режимы в странах, имеют свойство меняться и изменяться во времени МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 3601
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Будапешстський Меморандум, то фількина грамота. Доречі США пропонували Україні залишити всю ЯЗ на її території під контролем США. Україна відмовилась.
Ну а от текст Меморандуму. Букафф зовсім мало. Так шо: ENJOY.
«1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзною угодою.
6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки і Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей Меморандум буде застосовним з моменту підписання. Підписано у чотирьох примірниках, які мають однакову силу англійською, російською та українською мовами.
м. Будапешт, 5 грудня 1994
(підписи) Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон»
Конєц фількіной Грамоти.
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Терпилы. Напоминать надо по-другому: объявить, что Украина рассматривает возможность восстановления своего ядерного потенциала в связи с грубым нарушением Будапештского меморандума. Но для этого надо иметь яйца...
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