 МЗС України нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму у зв'язку з річницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди 50 річниці підписання Договору, інформує Цензор.НЕТ.
"Негативний досвід України в практичному застосуванні отриманих гарантій безпеки ставить під загрозу перспективи глобального ядерного роззброєння, демонструючи низьку ефективність відповідних міжнародних механізмів. Позиція України залишається чіткою: необхідно неухильно дотримуватися основних вимог ДНЯЗ. Це єдиний шлях до кінцевої мети Договору - повної ліквідації ядерної зброї", - сказано в документі.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна зробила безпрецедентний внесок у процес позбавлення світу від ядерної зброї, відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі і приєднавшись до ДНЯЗ як без'ядерна держава.
"Залишаючись у подальшому прихильниками режиму нерозповсюдження ядерної зброї, ми змушені вкотре констатувати: Російська Федерація продовжує грубо порушувати гарантії безпеки, надані Україні у зв'язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені у Будапештському меморандумі 1994 року. Російська військова агресия проти України, яка триває вже сьомий рік, стала прикладом цинічного нехтування однією з ядерних країн чинним міжнародним інструментарієм в області ядерного роззброєння і нерозповсюдження", - заявили в МЗС.
Насчёт полного отказа от ЯО, то ты прав. Нужно было хоть что-то оставить.
Олег БАРАБАНОВ
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
Другое дело, что перевод реактора на производство ядерного топлива для бомбы есть технически сложно,опасно и очень дорого (если я не прав, то поправьте).
Mariner
@Mariner29822134
· 2 ч
Интервью командующего ССО генерала Лунева:" А взагалі, про які цифри в державному оборонному замовленні на рік ідеться саме для Сил спецоперацій? - Приблизно 30 мільйонів гривень. Це 1,3 млн доларів." И в то же время ГСЧС МВД закупило 10 снегоболотоходов "Богун" за 29 млн
Ну а от текст Меморандуму. Букафф зовсім мало. Так шо: ENJOY.
«1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзною угодою.
6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки і Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей Меморандум буде застосовним з моменту підписання. Підписано у чотирьох примірниках, які мають однакову силу англійською, російською та українською мовами.
м. Будапешт, 5 грудня 1994
(підписи) Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон»
Конєц фількіной Грамоти.