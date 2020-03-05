 Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися виключно на референдумі, - Шмигаль

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям має вирішуватися виключно і тільки на референдумі всеукраїнському", - сказав Шмигаль.

При цьому прем'єр підкреслив, що в українців має бути право і можливість розпоряджатися своєю землею.

"Що стосується питання про можливість продажу державної землі, то це питання дискусії в парламенті", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада розглянула 2288 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі