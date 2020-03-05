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 Росія постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, але на ділі весь час їх порушує, - США

Російська делегація на щотижневих засіданнях Постійної ради ОБСЄ постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ. Однак факти свідчать про протилежне.

Про це повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щотижня на цій Раді ми спостерігаємо різкий контраст між риторикою Росії, яка стверджує про дотримання принципів ОБСЄ, та фактами на місцях", - сказав американський дипломат.

За його словами, порушення Росією зобов’язань, взятих на себе у рамках ОБСЄ, відбувається як всередині країни, так і за кордоном.

"Спроби Росії ввести в оману, втім, не можуть приховати правду про розпочатий Росією конфлікт на сході України, зловживання в окупованому Росією Криму, мілітаризацію Росією Чорного моря, її кібератаки проти Грузії, як і не приховують її жорстокого поводження з мирними релігійними та етнічними меншинами всередині країни та за кордоном, а також неспроможність Росії провести достовірне розслідування вбивства російського політика та захисника демократії Бориса Нємцова", - заявив Каррі Кеміан.

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Він підкреслив, що триваюча агресія російського уряду проти України підриває європейську безпеку загалом та закликав Москву "припинити кровопролиття в Україні та виконати свої Гельсінські зобов’язання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179794
 
 
 Топ коментарі
 
Мордор должен быть разрушен!
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ложь, обман и звериная жестокость - три "кита" на которых скрепно стоит рф-ия.
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Всё что утверждает РФ, нужно множить на минус один.
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Всё что утверждает РФ, нужно множить на минус один.
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ложь, обман и звериная жестокость - три "кита" на которых скрепно стоит рф-ия.
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вне всяких сомнений. только турки же совсем не лохи, и уже заручабтся поддержкой НАТО, которая им будет оказана в нужных объемах
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Проснись и пой. НАТО ясно сказали, что турки не являются жертвой агрессии (они на чужой территории), и свои проблемы, должны решать сами.
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циничная постоянная беспросветная и бесконечная ложь - это одна из главных духовных скреп московитов. ложь на россии возведена в ранг высшей добродетели как мокшанскими правителями, так и обычными терпилоидами-голодранцами. московия - тупиковая, и крайне опасная для всего мира ветвь развития человечества
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Таковы суровые законы природы, -"На то и щука в пруду, что бы карась не дремал"
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Украина передала список из более 200 фамилий для обмена, - Зеленский ...Президент Росії Володимир Путін готує пастки президенту України Володимиру Зеленському, щоб реалізувати свій план щодо Донбасу - Климкин...Интересно к кому прислушается Президент Зеленский к кремлёвскому Фюреру или к бывшему украинскому Главе внешних сношений?
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Мужик сидит на берегу реки и стирает, при этом плачет и причитает:
- Никому, никому нельзя верить. Даже себе. Ведь честное слово дал, что только пукну.
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