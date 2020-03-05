 Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процес звільнення в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Пропозицію висловити недовіру Рябошапці висловив "слуга народу" Бужанський
Фракція "Батьківщини"
Власенко і Бондарєв
Тимошенко і Власенко
"Слуги народу" дивляться у ВР трансляцію з ВР
"Слуги народу"
Стефанчук, Арахамія і Разумков
Рябошапка перед відставкою
Фракція "Слуги народу" - деякі до останнього думали не голосувати за відставку Рябошапки
Ексзаступник генпрокурора Кузьмін
Новінський з колегами
Депутати слухають Рябошапку
Фракція "Голосу"
Після короткого виступу Рябошапка пішов з ВР, не ставши відповідати на запитання депутатів
"Слуга народу" Красов потиснув руку звільненому Генпрокурору
"Слуги народу" розглядають карти і планети
Нарада "слуг народу"
Фракція "слуг народу"
Парубій і Порошенко
Торжествуючі Дубінський і Бужанський після відставки Рябошапки
Порожнє крісло, в котрому сидів Рябошапка. Зараз місце генпрокурора вакантне
Фото - Цензор.НЕТ
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
Виталий Портников
Дебилы и предатели заняли центр. Дубинский, Бужанский, Ермак.
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Неспроста это, ой неспроста.
-- Та ти шо?