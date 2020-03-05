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Все про:ВР (7200) звільнення (803) Рябошапка Руслан (318)

 Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

5 березня 2020 року на позачерговому засіданні ВР була проголосована постанова про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Процес звільнення в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

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Пропозицію висловити недовіру Рябошапці висловив "слуга народу" Бужанський

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 02

Фракція "Батьківщини"

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Власенко і Бондарєв 

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Тимошенко і Власенко

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 05

"Слуги народу" дивляться у ВР трансляцію з ВР

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 06
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 07

"Слуги народу" 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 08

Стефанчук, Арахамія і Разумков

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 09
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 10

Рябошапка перед відставкою

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Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 12

Фракція "Слуги народу" - деякі до останнього думали не голосувати за відставку Рябошапки


Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 13

Ексзаступник генпрокурора Кузьмін

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 14
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 15

Новінський з колегами

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 16

Депутати слухають Рябошапку

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 17

Фракція "Голосу" 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 18

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 19
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 20
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 21
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 22

Після короткого виступу Рябошапка пішов з ВР, не ставши відповідати на запитання депутатів

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 23

"Слуга народу" Красов потиснув руку звільненому Генпрокурору

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 24
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 25

"Слуги народу" розглядають карти і планети

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 26

Нарада "слуг народу"

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 27
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 28
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 29
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 30

Фракція "слуг народу"

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 31

Парубій і Порошенко 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 32
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 33

Торжествуючі Дубінський і Бужанський після відставки Рябошапки

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 34

Порожнє крісло, в котрому сидів Рябошапка. Зараз місце генпрокурора вакантне

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179793
 
 
 Топ коментарі
 
зеленое стадо дегенератов или стадо зеленых дегенератов в смычке с опозажопистами
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Виталий П ортников У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным - и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
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зеленое стадо дегенератов или стадо зеленых дегенератов в смычке с опозажопистами
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Здоровья тебе, больше не болей.
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Петра хотят опорочить, Гетьмана сывачолого!!!
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Ну вас, свиноферму, не поймёшь. Назначили Рябошапку, плохо. Сняли Рябошапку, опять плохо. Песики, вы уж определитесь чего хотите.
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Пенделя они хотят и притом хорошего!
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Твої гомо фантазії тут нікого не хвилюють.
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а пояснити мені можете, навіщо Зеленскьий біг по ВР до Гончарука в оточенні охорони ? Бо там Федина сиділа?
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Виталий П ортников У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным - и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
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............ При этом вчера мы видели измученного, уставшего, взвинченного человека, который с трудом воспринимает реальность, которому в буквальном смысле трудно физически. Физически, психологически, морально - как хотите. Да, он еще играет роль Василия Голобородько во время поездок по стране, но роль самого Владимира Зеленского удается ему все хуже. И его не хватит на весь президентский срок. Хорошо, если хватит еще на год.

Виталий Портников
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Kрах будет быстрым и болезненным. Если, конечно, Москва не даст денег.
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Вы знаете есть в Украине очень ценный в некотором смысле негодяй но однако очень ценный "фрукт" а точнее "прибор" для правильной ориентации адекватного населения и это тот самый рабинович В.З. то есть если делать, считать, думать и т .д. и т. п., ровно противоположно рабиновичу, будет всё только на благо нашей стране и обществу, так что у Зеленского есть пока шансы хотябы частично исправиться .Ну а Виталий Портников это журналист, историк , политолог и т. д . номер 1 и тут трудно не согласиться
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Вот тебе и умение фотографа - и теперь это фото мем на шмарклю
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Зеля размышляет, сколько лет впаяют Петру - 10 лет или пожизненное... Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 6975
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А еще как трах..ть Анджелину Джоли, если она его даже не знает.
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хтось щось бачить по обличчю Пороха а ОЦЕ... АКТЬОР... ИГРА... ЛИЦОМ... ДЕРЖІТ ЛІЦО...
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А Власенко так переживал,что аж ЮВ его успокаивать пришла
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Ядро относительно адекватных вокруг ЗЕ тает. Прогнали Данылюка, Кривоноса, Пристайка, Маркарову, Рябошапку.

Дебилы и предатели заняли центр. Дубинский, Бужанский, Ермак.
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адекватные не значит нормальные, остались адекватные зеле
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а йуля ещё активна в сексуальном плане
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Спочатку радісно назначали,а потім радісно звільняли.Цирк на дроті.
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Бужанский - это то тело которое не могло дупу от стула оторвать во время минуты молчания по Небесной Сотне. Как бы вся эта грызня не вышла на руку Мертвечуку...
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Все в заботах и делах, один Порошенко в печали.
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Чи ви там щось інше маєте окрім старого совдепівського лайна?!
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Во всех парламентах мира много умудренных седовласых людей.
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моно большинство мне напоминают своих братьев из зимбабви
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Обратите внимание на фото шедевр где Юля, Власенко и Цимбалюк и на её палец ,типа понимаешь у него........,а дальше сами фантазируйте Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 5873
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буженина был под наркотой или явно психически болен. Почему об этом молчат зЕблювантины? Или вы выродки ZEбаные в таком же состоянии?
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- Петро, очнись, Рябошапку уже час как уволили!
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 2730
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Расколбасило не по-детски!
Неспроста это, ой неспроста. Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 8714
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