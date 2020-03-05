 Рух Південним мостом у Києві частково обмежать через ремонт. КАРТА

Про це заявили в "Київавтодорі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На Південному мосту частково обмежать рух з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня", - сказано в повідомленні.

Комунальники пояснили, що на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви.

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Через проведення відновлювальних робіт буде частково обмежено рух у напрямку проспекту Бажана. Значний обсяг робіт планують виконати вночі.