EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  679  2
Все про:КМДА (781) Київ (7379) міст (365) ремонт (576)

 Рух Південним мостом у Києві частково обмежать через ремонт. КАРТА

На мосту вийшли з ладу старі деформаційні шви.

Про це заявили в "Київавтодорі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На Південному мосту частково обмежать рух з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня", - сказано в повідомленні.

Комунальники пояснили, що на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви.

Читайте також: Додаткова перевірка мостів на аварійність почалася в Києві, - КМДА

Через проведення відновлювальних робіт буде частково обмежено рух у напрямку проспекту Бажана. Значний обсяг робіт планують виконати вночі.

Рух Південним мостом у Києві частково обмежать через ремонт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179792
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Завтра в городе будет ад
Перекрывать движение на выезд из города перед выходными это верх идиотизма!!!
 показати весь коментар
 
Ремонтируют несколько раз в год , зае....! Наверно если бы всех директоров фирм что ремонтировали повесить на вантах этого моста , не хватило бы места. Неужели нельзя один раз сделать на несколько лет!Сдается мне что бабло пилят несколько раз в году на этом мосту.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору