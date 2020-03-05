 Відносини між Україною і Туреччиною вийшли на новий рівень, - Зеленський

Про це він розповів в інтерв’ю турецькому телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"З президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Але ми маємо розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень", – зазначив Зеленський.
Зеленський зазначив, що для України і Туреччини дуже важливе завершення підписання Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). "До цього залишився всього один крок", - підкреслив він. Також президенти обговорили питання інвестиційної безпеки, проекти у сферах сільського господарства, оборони та енергетики. "Крім того, поспілкувалися про туризм. Туреччина має важливий досвід у цих питаннях, і ми будемо вчитися цього", – сказав Зеленський.
Президент також зазначив позицію Туреччини стосовно територіальної цілісності та суверенітету України.
"З Президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проекти для кримських татар. Ми побудували КПВВ… Я хочу, щоб кримські татари та кримчани побачили ставлення до них. Ми будемо інвестувати, щоб показати, що ми цінуємо їх", – пояснив Зеленський.
Переможець Асада?
Чи кращій друзяка Путіна?
Насправді - ось що вангує український провидець (а я його на помилках в пророцтвах ще не помічав):
«Відставка (імпічмент) Зеленського - питання часу. Вчорашній виступ в парламенті Олексія Гончаренка можна було б вважати революційним протестом політичного опонента, який закликає до відставки глави держави заради збільшення популярності своєї партії і задоволення своїх прихильників
Але цей заклик вписується в класичні політичні канони - навіть якщо сам Гончаренко цього і не припускав.
Економічна ситуація в країні справді погіршується. Про це вчора в парламенті розповів сам Зеленський. Від формування нового уряду вона не покращиться. Не покращиться вона навіть тоді, коли Зеленський змінить цей новий уряд на ще більш новий.
У Зеленського простий вибір. Або він задовольняє побажання олігархів, або співпрацює з міжнародними фінансовими інституціями. І той, і інший вибір не обіцяє соціальної стабільності найближчими роками. У першому випадку крах буде швидким і болючим - і олігархічний телевізор не замінить українцеві холодильник. У другому соціальні проблеми будуть накопичуватися повільніше, однак проти Зеленського почне працювати вся телевізійна пропагандистська машина олігархату. Так, і силові структури теж.
Зеленський приречений на крах, який би вибір він не зробив. На його прихильників уваги можна не звертати. Ці люди ще вчора розповідали про успіхи молодого "уряду технократів", а тепер обурюються його некомпетентністю і бездарністю. Це такі ж прихильники, які були у КПРС - "корисні ідіоти" і брехливі пристосуванці.
Ніяких інших прихильників з учорашнього дня у Зеленського немає і бути не може. При цьому вчора ми бачили змученого, стомленого, напруженого чоловіка, який насилу сприймає реальність, якому в буквальному сенсі важко фізично. Фізично, психологічно, морально - як хочете. Так, він ще грає роль Василя Голобородька під час поїздок по країні, але роль самого Володимира Зеленського вдається йому все гірше. І його не вистачить на весь президентський термін. Добре, якщо вистачить ще на рік.
Виникає питання - що далі. І це куди більш важливе питання, ніж відставка Зеленського. Ніяких популярних політиків в країні зараз просто немає. Президент буде втрачати рейтинг, але ніхто не буде його отримувати. Так що ж - олігархи запропонують нам нового Зеленського або цього нового лідера сформує соціальний або політичний протест? Які погляди буде сповідувати цей новий лідер? Об'єднає країну або розколе її? Чи зможе зрозуміти, як діяти на руїнах української економіки? І яка територія до цього моменту буде перебувати під контролем нової влади? Де буде Україна?
Це і є головні питання, на які зараз потрібно шукати відповіді - замість спроб запам'ятовувати прізвища міністрів "другого уряду" Зеленського і думати, де президент знайде інших членів кабінету. Звичайно, найголовніше питання взагалі є іншим. Воно полягає в тому, чи зможе українське суспільство взяти на себе довготривалу відповідальність за реформування країни. Не відповідальність за кілька днів і тижнів чергового повстання, а відповідальність за роки важкого і ризикованого будівництва.
Але я не готовий дати позитивну відповідь на це питання».
Віталій Портников. блог,
https://espreso.tv/article/2020/03/05/vitaliy_portnykov_vidstavka_zelenskogo_pytannya_chasu
Но ! Режим ваш поганый рухнет. Просто под тяжестью пирамиды ОГВЗ. И похоронит под собой всех кто возомнил себя Хозяевами, хотя на самом деле это обычные пиявки.
Но вот тот кто придёт вместо Пороха - учтёт его ошибки. Каштаны вдоль Крещатика он использует по назначению непременно.
Как пафосно "РЕЖИМ". Эти импотенты даже Петю спаковать не могут, в прочем как и все остальные.
Вы придурки Гончарука топили, ну радуйтесь теперь будут "эффективные менеджеры" от Ахметова у кормушки - в принципе то же самое как и при Порошенко. Ждем очередное повышение цены на электроэнергию, для поддержки штанов донецкой сиротинушки.
Не пиши мне, лапоть. После состоявшегося госпереворота, разговоры окончены.
Выборы в Украине ты называешь "госпереворотом" - как интересно. В штатах Трамп тоже кого-то перевернул?
Вон в Италии через раз досрочные выборы проводят - вот там переворачивают так переворачивают.
Хотя Габон ты выбрал неудачно -
Габон получил независимость в 1960 году. С тех пор Габон остаётся одной из самых стабильных стран континента, доход на душу населения в стране - один из самых высоких в Африке.
За всю историю независимого Габона в нём сменилось лишь три президента. Первым был Леон Мба, по конституции, оглашённой в феврале 1961 года, получивший практически неограниченные полномочия.
В феврале 1964 был совершён военный переворот. Заговорщики предложили власть лидеру левой партии ГДСС Обаме. Однако две роты французских войск, переброшенных из Сенегала и Конго, восстановили власть президента Мба.
Сгинь, лапоть.
А я тебе ткнул на неудачный пример. А ты даже про Италию не посмотрел. О чем тебе можно рассказывать
Режим антиконституционен. Здесь просто нет предмета для разговора.
Хотя стоп, Дырляндия там что-то кукарекала. Ну наконец ты нашел себе собратьев по разуму.
Ну типа там ЕС, ООН, НАТО, США или еще кто-то признал в Украине антиконституционный переворот.
Только не надо там что-то а-ля "Прямого" или "5 канала" "112" "ZIKa" в качестве источника своего бреда искать.
А тут результаты выборов только две недели считают.
Давай придумай щось новіше.
А украинцы во власти в этой стране есть ? Или это не Украина ?
Всех порохоботов "переловили" еще прошлой весной, но их становится только еще больше.
А зебанарий так слился в экстазе, что уже днем с огнем никого из них в реале не сыщешь.
На які гроші? А інші регіони?
Турецкие СМИ в публикациях о приезде в страну президента Украины Владимира Зеленского представили главу государства одним словом - "комедиант". Об этом в Facebook сообщает пользователь "Баба та кіт".
Пользователи соцсети прокомментировали сообщение. Некоторые даже напомнили, как, в свое время, Зеленский в сюжете "Квартал 95" называл турецкого президента "тараканом"
Эрдоган русню уничтожает, а ЗЕ русню в жопу целует. Высочайшие отношения.