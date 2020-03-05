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Все про:Зеленський (4703) Крим (8852) Туреччина (1080) Ердоган (340)

 Відносини між Україною і Туреччиною вийшли на новий рівень, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що відносини між Україною і Туреччиною мають значний потенціал для розвитку й уже зараз вийшли на новий рівень.

Про це він розповів в інтерв’ю турецькому телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"З президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Але ми маємо розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень", – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що для України і Туреччини дуже важливе завершення підписання Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). "До цього залишився всього один крок", - підкреслив він. Також президенти обговорили питання інвестиційної безпеки, проекти у сферах сільського господарства, оборони та енергетики. "Крім того, поспілкувалися про туризм. Туреччина має важливий досвід у цих питаннях, і ми будемо вчитися цього", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив позицію Туреччини стосовно територіальної цілісності та суверенітету України. 

"З Президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проекти для кримських татар. Ми побудували КПВВ… Я хочу, щоб кримські татари та кримчани побачили ставлення до них. Ми будемо інвестувати, щоб показати, що ми цінуємо їх", – пояснив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179791
 
 
 Топ коментарі
 
Эрдоган наверное впарил ослу помидоры...по хорошей цене....и пару морковок....
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Ну да,будут Эрдоган с хйлом пользовать Монику,как актрису из немецкого кино.
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Эрдоган наверное впарил ослу помидоры...по хорошей цене....и пару морковок....
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бубочка, прокидайся, ти всравсь... відносини меж Ріджи та ****** теж вийшли на новий рівень...
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Ну да,будут Эрдоган с хйлом пользовать Монику,как актрису из немецкого кино.
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такое впечатление,что когда нелох42-й что-то говорит-он бредит или под кайфом
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Єрдоган, це хто?
Переможець Асада?
Чи кращій друзяка Путіна?
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Он хитрый Эдик, возможно и евротур , ну или туроевр
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Розказує байки... А насправді?
Насправді - ось що вангує український провидець (а я його на помилках в пророцтвах ще не помічав):

«Відставка (імпічмент) Зеленського - питання часу. Вчорашній виступ в парламенті Олексія Гончаренка можна було б вважати революційним протестом політичного опонента, який закликає до відставки глави держави заради збільшення популярності своєї партії і задоволення своїх прихильників
Але цей заклик вписується в класичні політичні канони - навіть якщо сам Гончаренко цього і не припускав.
Економічна ситуація в країні справді погіршується. Про це вчора в парламенті розповів сам Зеленський. Від формування нового уряду вона не покращиться. Не покращиться вона навіть тоді, коли Зеленський змінить цей новий уряд на ще більш новий.
У Зеленського простий вибір. Або він задовольняє побажання олігархів, або співпрацює з міжнародними фінансовими інституціями. І той, і інший вибір не обіцяє соціальної стабільності найближчими роками. У першому випадку крах буде швидким і болючим - і олігархічний телевізор не замінить українцеві холодильник. У другому соціальні проблеми будуть накопичуватися повільніше, однак проти Зеленського почне працювати вся телевізійна пропагандистська машина олігархату. Так, і силові структури теж.
Зеленський приречений на крах, який би вибір він не зробив. На його прихильників уваги можна не звертати. Ці люди ще вчора розповідали про успіхи молодого "уряду технократів", а тепер обурюються його некомпетентністю і бездарністю. Це такі ж прихильники, які були у КПРС - "корисні ідіоти" і брехливі пристосуванці.
Ніяких інших прихильників з учорашнього дня у Зеленського немає і бути не може. При цьому вчора ми бачили змученого, стомленого, напруженого чоловіка, який насилу сприймає реальність, якому в буквальному сенсі важко фізично. Фізично, психологічно, морально - як хочете. Так, він ще грає роль Василя Голобородька під час поїздок по країні, але роль самого Володимира Зеленського вдається йому все гірше. І його не вистачить на весь президентський термін. Добре, якщо вистачить ще на рік.
Виникає питання - що далі. І це куди більш важливе питання, ніж відставка Зеленського. Ніяких популярних політиків в країні зараз просто немає. Президент буде втрачати рейтинг, але ніхто не буде його отримувати. Так що ж - олігархи запропонують нам нового Зеленського або цього нового лідера сформує соціальний або політичний протест? Які погляди буде сповідувати цей новий лідер? Об'єднає країну або розколе її? Чи зможе зрозуміти, як діяти на руїнах української економіки? І яка територія до цього моменту буде перебувати під контролем нової влади? Де буде Україна?
Це і є головні питання, на які зараз потрібно шукати відповіді - замість спроб запам'ятовувати прізвища міністрів "другого уряду" Зеленського і думати, де президент знайде інших членів кабінету. Звичайно, найголовніше питання взагалі є іншим. Воно полягає в тому, чи зможе українське суспільство взяти на себе довготривалу відповідальність за реформування країни. Не відповідальність за кілька днів і тижнів чергового повстання, а відповідальність за роки важкого і ризикованого будівництва.
Але я не готовий дати позитивну відповідь на це питання».
Віталій Портников. блог,
https://espreso.tv/article/2020/03/05/vitaliy_portnykov_vidstavka_zelenskogo_pytannya_chasu
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Да чепуху несёт этот Портников. Можно думать что он не знает что "президент" - это арлекин на верёвочках. Был один настоящий Гетман, но нищеброды услышали по телевизору что он что-то украл, и выбрали собой командовать блазеня.
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Да ты хоть удавись, хоть обосрись, хоть бошкой об стенку уе**сь, барыге НИКОГДА не быть больше президентом.
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Я не знаю кто такой "барыга". Если ты имеешь ввиду Пороха, то я с тобой согласен: он был слишком демократичен и добр с этим стадом баранов-вырожденцев с погонялом "гречковый лохторат".
Но ! Режим ваш поганый рухнет. Просто под тяжестью пирамиды ОГВЗ. И похоронит под собой всех кто возомнил себя Хозяевами, хотя на самом деле это обычные пиявки.
Но вот тот кто придёт вместо Пороха - учтёт его ошибки. Каштаны вдоль Крещатика он использует по назначению непременно.
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Все ты знаешь, только придуриваешься.
Как пафосно "РЕЖИМ". Эти импотенты даже Петю спаковать не могут, в прочем как и все остальные.
Вы придурки Гончарука топили, ну радуйтесь теперь будут "эффективные менеджеры" от Ахметова у кормушки - в принципе то же самое как и при Порошенко. Ждем очередное повышение цены на электроэнергию, для поддержки штанов донецкой сиротинушки.
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Я знаю что ты - лахтинский лапоть, который ничего не может возразить, и потому, согласно методичке, плавно уводишь разговор в сторону.

Не пиши мне, лапоть. После состоявшегося госпереворота, разговоры окончены.
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Задолбали вы убогие, если что-то не туда пошло сразу достаете затертую пластинку про агентов кремля - старо, не интересно.

Выборы в Украине ты называешь "госпереворотом" - как интересно. В штатах Трамп тоже кого-то перевернул?
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Госпереворот - антиконституционный роспуск предыдущей Верховной Рады. Всё остальное - последствия переворота.
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У-у-у-у на целых 4 месяца раньше срока выставили картавого Парубия и "Народный фронт" с нулевым доверием, которые даже на выборы не пошли.
Вон в Италии через раз досрочные выборы проводят - вот там переворачивают так переворачивают.
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А что в Габоне творится - так то ваще ужас.
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Сравнил Италию с Габоном. Мы же идем в ЕС, значит то что там происходит, то и нам подходит.

Хотя Габон ты выбрал неудачно -
Габон получил независимость в 1960 году. С тех пор Габон остаётся одной из самых стабильных стран континента, доход на душу населения в стране - один из самых высоких в Африке.
За всю историю независимого Габона в нём сменилось лишь три президента. Первым был Леон Мба, по конституции, оглашённой в феврале 1961 года, получивший практически неограниченные полномочия.
В феврале 1964 был совершён военный переворот. Заговорщики предложили власть лидеру левой партии ГДСС Обаме. Однако две роты французских войск, переброшенных из Сенегала и Конго, восстановили власть президента Мба.
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Здесь тема про Украину. Про Габон можешь открыть длинную дискуссию на габонском форуме.

Сгинь, лапоть.
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Ты сам предложил Габон.
А я тебе ткнул на неудачный пример. А ты даже про Италию не посмотрел. О чем тебе можно рассказывать
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Вася, не забалтывай тему.
Режим антиконституционен. Здесь просто нет предмета для разговора.
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Т.е. выборов летом 2019 года не было? И что ж кроме тебя ни одно государство не сказало свое ФИ, по поводу "нелегитивности".
Хотя стоп, Дырляндия там что-то кукарекала. Ну наконец ты нашел себе собратьев по разуму.
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Был антиконституционный роспуск Верховной Рады. То есть государственный переворот.
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Пожалуйста, если тебя не затруднит, скинь хоть одну ссылку на ЭТО.
Ну типа там ЕС, ООН, НАТО, США или еще кто-то признал в Украине антиконституционный переворот.
Только не надо там что-то а-ля "Прямого" или "5 канала" "112" "ZIKa" в качестве источника своего бреда искать.
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Верховная Рада имела право на формирование коалиции в течение месяца, но этого месяца ей не дали. Президент и КС растоптали Конституцию.
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В 2019 году были выборы в Словакии. Результаты объявили на следующий день. Через четыре дня было сформировано новое правительство. И словаки как-то не парятся по этому поводу.
А тут результаты выборов только две недели считают.
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Вася, мы не обсуждаем здесь Словакию. Мы обсуждаем государственный переворот, совершённый Зеленским.
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Переворот у тебя в голове, попробуй обратиться к специалистам, хотя сомневаюсь что помогут - все очень запущено.
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А за что "Петю паковать" если он ничего не украл? Е сли "Петя" крал, то почему экономика росла а при Гончаруке падала. Новый премьер- Ахметовец. Министр энергетики - Ахметовец, конечно цена на электроэнергию будет расти, но назначает их сейчас зебил а не "Петя". А у вас зебилов и через пять или десять лет во всем будет "Петя" виноват, если доживете.
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Инфляция в 300% - да ну нах*** такой "рост". Население тупо стало беднее в три раза, вот и весь "рост".
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Украина перестала прожирать займы. И потому гривна упала до своего естественного (на тот момент) значения.
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Я давно определился: ты лахтинский пропагандист, забалтывающий тему.
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Есть такое впечатление что Портников прощупывает ситуацию на предмет наличия потенциальных лидеров, способных на анти-олигархический переворот. Ну, для нейтрализации, естественно.
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Ще раз: пророцтвам Портникова слід довіряти. До речі, ще в 2018-му, коли, нарешті, реформи набрали хід - він пророкував, що "українці не отримали достатнього щеплення відрази від авторитарної системи правління; і тому нас очікують ще темний період нашого розвитку" (його слова, не дослівно, але намагався пригадати якмога точніше). Мене тоді, два роки тому - коробило "як так? Адже видно, що рухаємося в Європу?!". Ні, таки він правий виявився...
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Дело не в его пророчествах, а в том: какую цель он ставит своими выступлениями. ИМХО, сейчас он прощупывает общественное мнение на предмет возникновения новых, внесистемных лидеров.
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та ці лідери зявляються. Завжди. Питання тільки в тому, чи багато народу за ними йде.
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Зеленский, Ермак, Данилов, Разумков, Арахамия, Ионушас, Венедиктова...

А украинцы во власти в этой стране есть ? Или это не Украина ?
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Богуцкая, Скалєцкая, Радуцкій, Комаровскій, Дубінскій, Зєлєнскій, Бєлєцкій, Бужанскій...
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Украина - страна, оккупированная олигархатом, у которого все бабки и хатынки - в Европе.
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Эндоган пригласил куйла на празднование 100летия дружеских отношений между странами, вот такой дружбан.
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Там война, которая ему не нужна. К Украине это не имеет никакого отношения.
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Порядка 600 танков и 1500 человек кацапни и асадитов на утиль за неделю. Можно и попраздновать.
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А я це одразу зрозумів.Ердоган -ще той троляка.
Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7699

Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2340
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навыками членораздельной речи овладел - это факт, но дальше не продвинулся. болтает много и разного, рожи корчит. даже потоком "сознания" это не назовешь - бред.
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1. Деды обсуждают с нацистами совместные планы карательных операций против поляков и захват Польши. Брест, 1939 год. 2. Внуки обсуждают с террористами Асада совместные планы карательных операций против сирийцев и захват Идлиба. Сирия, наши дни. Разница только в цвете
Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8458

Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9864
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может у Бубочки короновирус?!.. на здоровую голову, такую хрень не несут..
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Жаль что разница между ними как между евнухом и викингом
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Ну так огрести ж в хлебало никто из них не хочет.

Всех порохоботов "переловили" еще прошлой весной, но их становится только еще больше.
А зебанарий так слился в экстазе, что уже днем с огнем никого из них в реале не сыщешь. Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8858
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Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3179791

На які гроші? А інші регіони?
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Молодец Эрдоган, настоящий политик и звиздюлей выпишет кацапам и помидоры впарит, красавец!
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Турецька газета, серпень 2019

Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5877

Турецкие СМИ в публикациях о приезде в страну президента Украины Владимира Зеленского представили главу государства одним словом - "комедиант". Об этом в Facebook сообщает пользователь "Баба та кіт".

Пользователи соцсети прокомментировали сообщение. Некоторые даже напомнили, как, в свое время, Зеленский в сюжете "Квартал 95" называл турецкого президента "тараканом"
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Дык.

Эрдоган русню уничтожает, а ЗЕ русню в жопу целует. Высочайшие отношения.
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