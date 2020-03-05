 Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київавтодор".

"На вул. Володимирській, 52 стався прорив трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту. Рух частково обмежено!" - сказано в повідомленні.

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В "Київавтодорі" зазначають, що аварію вже ліквідовують працівники "Київводоканалу". Після того, як трубу полагодять, буде відновлено покриття проїжджої частини.

Інформація про просідання асфальту стала поширюватися в соцмережах увечері 5 березня. Користувачі зазначали в коментарях, що асфальт, судячи з фото, поклали недавно.