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 Київські новини
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 Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор

На вул. Володимирській у столиці сталося пошкодження трубопроводу, через що просів асфальт. Рух обмежено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київавтодор".

"На вул. Володимирській, 52 стався прорив трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту. Рух частково обмежено!" - сказано в повідомленні.

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В "Київавтодорі" зазначають, що аварію вже ліквідовують працівники "Київводоканалу". Після того, як трубу полагодять, буде відновлено покриття проїжджої частини.

Інформація про просідання асфальту стала поширюватися в соцмережах увечері 5 березня. Користувачі зазначали в коментарях, що асфальт, судячи з фото, поклали недавно.

Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179790
 
 
 Топ коментарі
 
Трубу прорвало в центре Киева.. где-то заплакал Портнов и ехидно засмеялся Порошенко..
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большая стройка провалилась не начавшись
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Трубу прорвало в центре Киева.. где-то заплакал Портнов и ехидно засмеялся Порошенко..
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Так где ты в обыденном порыве на водопроводе политику умудрилось найти?😂
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большая стройка провалилась не начавшись
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будет восстановлено покрытие проезжей части ПОНЯЛИ ПОРОХОБОТЫ!!Источник: https://censor.net.ua/n317979
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Канализационные коллекторы крупнейших городов Украины исчерпали срок годности.Городские головы должны решать эти вопросы кардинально,с учётом настанов научного сообщества.В Харькове Гепа -сепаратист положил на это не свой...Харьков стал городом коммунальных апокалипсисов.
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Трубы будут рвать и дальше пока их полностью не заменят, они свой ресурс отыграли уже к 2010 году
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В Ужгороді теж так труьи "ремонтують" - заб'ють чопик дерев'яний, гуму і хомутом обтянуть (це 40мм трубу). - премія, через місяць знову там же... знов премія... Коли вже неможливо забити діру, то глобально міняють метр труби
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Там же только что было всё разрыто, прекрасно виден самый свежайший асфальт. Что-то штопали, штопали, но так и не заштопали.
Асфальт у центрі Києва провалився через прорив труби, - Київавтодор - Цензор.НЕТ 3940
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Ленин пытался докопаться до своего бывшего музея.
Пусть копнут глубже и увидят руководящую и направляющую руку.
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Незважаючи на провали комунальних служб, кияни продовжують підтримувати Кличка.
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