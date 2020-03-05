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 Університет Шевченка через коронавірус скасував усі заходи, крім лекцій і семінарів

Київський національний університет ім. Шевченка скасував масові заходи, перестав направляти студентів за кордон і приймати іноземні делегації.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ. Нововведення починають діяти з вівторка, 10 березня.

"Припиняється:

- проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та художньо-розважального характеру в усіх корпусах і на території університету;

- направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;

- видача запрошень і прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян", - сказано в повідомленні.

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В університеті до окремого розпорядження відбуватимуться тільки заходи, передбачені розкладом занять.

"Університет просить із розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій і бути соціально відповідальними", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179783
 
 
 Топ коментарі
 
віруси мабуть бояться лекцій )
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сегодня вышел из офиса, а рядом проехал грузовик, и обдал меня газовоздушно пылевой смесью.. У меня в носу засвербило.. и я громко чихнул..
сразу обернулось и посмотрело на меня около 30 - 50 человек.. а ближайшие ко мне проходившие мимо 6 человек, резко перешли на бег и скрылись в следующем квартале..
"реклама "короновируса" работает", подумал я..
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Там ещё про студента,который вернулся из Италии и которого якобы отказались тестировать.

О самооизляции в общаге и её возможности, я пожалуй промолчу, видимо, у студентов кимо отдельные удобства и комнаты на каждого.
Здесь "прелестно" все.
https://www.unian.ua/m/health/country/10903925-knu-zaprovadzhuye-nevidkladni-zahodi-shchodo-koronavirusu-zmi-povidomili-pro-studenta-z-pidozrilimi-simptomami.html
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Там ещё про студента,который вернулся из Италии и которого якобы отказались тестировать.

О самооизляции в общаге и её возможности, я пожалуй промолчу, видимо, у студентов кимо отдельные удобства и комнаты на каждого.
Здесь "прелестно" все.
https://www.unian.ua/m/health/country/10903925-knu-*************-nevidkladni-zahodi-shchodo-koronavirusu-zmi-povidomili-pro-studenta-z-pidozrilimi-simptomami.html
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всё что нужно знать о готовности наших врачей к борьбе с этим вирусом-послали с температурой к домашнему врачу...
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Та да.)))
Но ещё раз, этот студент из статьи вернулся из Италии и ему сказали, самоизолироваться в студенческой общаге.)))
Где общий туалет, кухня, где есть соседи по комнате и вообще это ж студенты, как там можно изолироваться?

Да, и к семейному...
Это все, что нужно знать о том как мы будем действовать при эпидемии.

Одна общага с активными студентами, которые везде по городу перемещаются и половина города больных.

Но его просто не протестировали, нет результатов, нет проблем.
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сегодня вышел из офиса, а рядом проехал грузовик, и обдал меня газовоздушно пылевой смесью.. У меня в носу засвербило.. и я громко чихнул..
сразу обернулось и посмотрело на меня около 30 - 50 человек.. а ближайшие ко мне проходившие мимо 6 человек, резко перешли на бег и скрылись в следующем квартале..
"реклама "короновируса" работает", подумал я..
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истинная правда!.. у меня аллергия на пыль и на химию..
но получилось смешно..
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Лана. Но 30-50 - гипербола. И не верю что кто-то стартанул с места.
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ваша критичность восприятия мне импонирует.. на счет бега - это да, худ вымысел.. а остальное правда..
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А може це був погляд у недалеке майбутнє...
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Дмитрий@dmitriypaut 11 ч

Маркарова тонко намекает, на что косить после того, как МВФ пошлёт наХ олигархическое правительство.
На короновирус.
Щаз в Украине сделают эпидемию




Интерфакс-Украина

@interfaxua


Экс-министр финансов Украины призывает к программе с МВФ в условиях возможного закрытия рынка из-за коронавируса
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Це просто супер-ідея! Китайці та італійці до такого не допетрали.
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Кетайцы заваривают двери подъездов. С людями внутри... Отака муйня, малятка.
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Гарна новина для тих, хто голосував "по приколу", а там таких багато... Университет Шевченко из-за коронавируса отменил все мероприятия, кроме лекций и семинаров - Цензор.НЕТ 2032
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От би Рада скасувала свої засідання. Ще перезаражають там один одного.
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