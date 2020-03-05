 Університет Шевченка через коронавірус скасував усі заходи, крім лекцій і семінарів

Відповідну інформацію опубліковано на сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ. Нововведення починають діяти з вівторка, 10 березня.
"Припиняється:
- проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та художньо-розважального характеру в усіх корпусах і на території університету;
- направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;
- видача запрошень і прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян", - сказано в повідомленні.
В університеті до окремого розпорядження відбуватимуться тільки заходи, передбачені розкладом занять.
"Університет просить із розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій і бути соціально відповідальними", - сказано в повідомленні.
О самооизляции в общаге и её возможности, я пожалуй промолчу, видимо, у студентов кимо отдельные удобства и комнаты на каждого.
Здесь "прелестно" все.
https://www.unian.ua/m/health/country/10903925-knu-*************-nevidkladni-zahodi-shchodo-koronavirusu-zmi-povidomili-pro-studenta-z-pidozrilimi-simptomami.html
Но ещё раз, этот студент из статьи вернулся из Италии и ему сказали, самоизолироваться в студенческой общаге.)))
Где общий туалет, кухня, где есть соседи по комнате и вообще это ж студенты, как там можно изолироваться?
Да, и к семейному...
Это все, что нужно знать о том как мы будем действовать при эпидемии.
Одна общага с активными студентами, которые везде по городу перемещаются и половина города больных.
Но его просто не протестировали, нет результатов, нет проблем.
сразу обернулось и посмотрело на меня около 30 - 50 человек.. а ближайшие ко мне проходившие мимо 6 человек, резко перешли на бег и скрылись в следующем квартале..
"реклама "короновируса" работает", подумал я..
но получилось смешно..
Дмитрий@dmitriypaut 11 ч
Маркарова тонко намекает, на что косить после того, как МВФ пошлёт наХ олигархическое правительство.
На короновирус.
Щаз в Украине сделают эпидемию
Интерфакс-Украина
@interfaxua
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