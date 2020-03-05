 Університет Шевченка через коронавірус скасував усі заходи, крім лекцій і семінарів

Відповідну інформацію опубліковано на сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ. Нововведення починають діяти з вівторка, 10 березня.

"Припиняється:

- проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та художньо-розважального характеру в усіх корпусах і на території університету;

- направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;

- видача запрошень і прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян", - сказано в повідомленні.

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В університеті до окремого розпорядження відбуватимуться тільки заходи, передбачені розкладом занять.

"Університет просить із розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій і бути соціально відповідальними", - сказано в повідомленні.