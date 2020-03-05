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Все про:Європа (446) літак (802) ДП Антонов (2)

 "Антонов" хоче продавати літаки до Європи, - Укравіапром

Державне підприємство "Антонов" може продавати в Європу нові та перспективні пасажирські літаки.

Про це в коментарі журналістам сказав голова Асоціації підприємств авіапромисловості України "Укравіапром" Віктор Попов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Попов сьогодні взяв участь у спільному засіданні харківського Інноваційного аерокосмічного кластера "Мехатроніка" та кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW, яке відбулося в німецькому Дюссельдорфі.

"Будемо працювати над розвитком галузі. Є нові продукти. Є перспективні продукти. З нових продуктів - це все-таки не реалізовані до кінця для внутрішнього ринку пасажирські літаки Антонов-148 і Антонов-158. Новітній продукт, затребуваний не тільки на німецькому ринку, а й на світовому, - це Антонов-178. І перспективні проєкти, зокрема, Антонов-188", - сказав Попов.

Він підкреслив, що "в галузі вантажних перевезень Антонов займає прекрасне місце".

"Безумовно, літаки мають потенціал для реалізації в Європу і конкретно в Німеччину. "Антонов" уже 2 роки веде переговори із землею Саксонія, там, як відомо, в Лейпцигу знаходиться вантажний хаб, де розташовані літаки "Антонова". І ведуться переговори про спільне виробництво або покупку нових літаків. Перспектива є", - вважає Попов.

Як повідомлялось, ДП "Антонов" об'єднує дослідно-конструкторське бюро, завод із виробництва авіаційної техніки та льотно-випробувальний комплекс. Після приєднання заводу "Авіант" у 2009 році має змогу серійно виробляти літаки. Відтоді і до весни 2019 року виготовлено 22 літаки з сімейства Ан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179781
 
 
 Топ коментарі
 
новость ниочем.. и попов - никудышка и никакашка!
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разве Антонов еще какие то самолеты выпускает? странно
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Боинг их просто продает. И никого особо не спрашивает. Аирбас тоже. А мы хотим.
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новость ниочем.. и попов - никудышка и никакашка!
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Боинг их просто продает. И никого особо не спрашивает. Аирбас тоже. А мы хотим.
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это совершенно разные классы грузовиков.
для ан-188 они не конкуренты
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Самолеты?? При зеленом стаде у власти? Ни сынку ...цэ фантастыка.... "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу, - Укравиапром - Цензор.НЕТ 1720
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Смешно. В наших самолетах до сих пор висят лампочки *сделано в ссср*. Сомневаюсь что такое говно в Европу пустят. Тем более там своего полно. Лучше бы перепрофилировались на производство беспилотников. Хоть для внутреннего рынка была бы работа.
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российское говно же пустили. В Лейпциге на грузовом хабе стоянка забита российскими ИЛами.
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разве Антонов еще какие то самолеты выпускает? странно
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Нет. Не выпускает уже 3-4 года. Это просто авиакомпания сейчас.
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А я хочу ЗОЛОТУЮ РЫБКУ поймать ,чтобы ВСЕ желания исполняла ..
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если такой спрос... продавайте в Европу кто мешает...или продавать нечего, а денег хочется
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Хочется шоб не трогали...копеечка за грузоперевозки капает, без зарплаты не сидят...вот и надувают щеки с умным видом создавая одесский шум, похожий на работу
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С февраля 2014 года, ни одного самолета. Ключевое слово : "перспективные разработки". Интересно их кто-то купит?
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Интересно. где эти разработки? В чьем то воспаленном воображении? И кто будет разрабатывать. если за шесть лет все разбежались - кто на пенсию, кто в Россию. кто в Китай.
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Та они были, но они уже "слегка" устарели. Раньше хотели с саудитами мутить, но они что-то почуяли, и отказались.
И вообще, лучше кацапский МС-21 гнобить. Дешевле и веселее)))
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Кто здесь знает про МС-21? Тут в тренде "Говноджет" и "Кузя". Больше ничего не интересует.
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а воно їм треба ...он навіть рюкзаков купує все хренцузьке ...може почати зі "своїх" споживачів ?
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Осталось спросить Европу - будет ли она вместо своих Аэрбасов покупать непонятные и устаревшие Аны
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Впечатление, что этот Попов с дуба упал. В Ан148 и Ан158 установлена российская авионика, как их выпускать в условиях войны с Россией??
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Забудьте про "Антонов" и "Южмаш". Кукуруза и семечки - вот новый тренд экономики зелёных.
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Чого ж зелених, це з часів Яника пішло.
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При Шапкокраде Южмаш и Антонов ещё влачили жалкое существование. сейчас всё, аут...
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Я про тверду переорієнтацію вітчизняної еліти на інвестування в аграрний сектор. Глобально, масово, стратегічно почалося при Янику. А Антонов, шо Антонов. На вікі є вичерпна картинка, називається "Виробництво літаків", штук:"Антонов" хоче продавати літаки до Європи, - Укравіапром - Цензор.НЕТ 2768
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Хорошее стремление, но задача непростая.
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Кубу уже киданули. Самолеты (4 штуки) не поставили, деньги не вернули, з/ч, нет. Прикидываю очереди за АНами
По словам госпожи Иоанки Акоста (Yoanka Acosta), являющейся коммерческим директором авиакомпании Cubana de Aviacion, в ее интервью кубинскому интернет-изданию Ahora.cu (Куба сегодня), массовые отмены и задержки рейсов происходят из-за технического состояния самолетов и несвоевременных поставок комплектующих, которые поставляются из враждующих между собой России и Украины. Статистика представлена на примере внутренних рейсов из Гаваны в туристический центр Ольгин. Из запланированных в центральном расписании в последние месяцы 2017 года 116 регулярных рейсов, выполняемых на самолетах Ан-158, отменены 38 (33%), а из выполненных 78 рейсов - 36 (46%) выполнены с задержками.
Это Куб, какая Европа захочет дело иметь?
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Вместо закупки Аваковым 55 французских (из них 21 - бывших в употреблении) вертолетов - за 551 млн евро(!) - надо было эти деньги вложить в создание и закупку нескольких украинских вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи (одних из лучших в мире) - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (для начала - за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.

За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет.
Все.

Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш. Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны.
Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
---
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
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Демонстратор - это не самолет. А так себе. далекий от совершенства прототип
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Кацапська методичка "из них 21 - бывших в употреблении)". Я от знаю, що вони нові, зібрані за замовленням іншої країни, але та з невідомих причин відмовилася їх забирати. Дайте-но вичерпну інфу, яка з цих одиниць де експлуатувалася і скільки годин, тоді я повірю.
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