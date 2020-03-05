 "Антонов" хоче продавати літаки до Європи, - Укравіапром

Про це в коментарі журналістам сказав голова Асоціації підприємств авіапромисловості України "Укравіапром" Віктор Попов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Попов сьогодні взяв участь у спільному засіданні харківського Інноваційного аерокосмічного кластера "Мехатроніка" та кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW, яке відбулося в німецькому Дюссельдорфі.
"Будемо працювати над розвитком галузі. Є нові продукти. Є перспективні продукти. З нових продуктів - це все-таки не реалізовані до кінця для внутрішнього ринку пасажирські літаки Антонов-148 і Антонов-158. Новітній продукт, затребуваний не тільки на німецькому ринку, а й на світовому, - це Антонов-178. І перспективні проєкти, зокрема, Антонов-188", - сказав Попов.
Він підкреслив, що "в галузі вантажних перевезень Антонов займає прекрасне місце".
"Безумовно, літаки мають потенціал для реалізації в Європу і конкретно в Німеччину. "Антонов" уже 2 роки веде переговори із землею Саксонія, там, як відомо, в Лейпцигу знаходиться вантажний хаб, де розташовані літаки "Антонова". І ведуться переговори про спільне виробництво або покупку нових літаків. Перспектива є", - вважає Попов.
Як повідомлялось, ДП "Антонов" об'єднує дослідно-конструкторське бюро, завод із виробництва авіаційної техніки та льотно-випробувальний комплекс. Після приєднання заводу "Авіант" у 2009 році має змогу серійно виробляти літаки. Відтоді і до весни 2019 року виготовлено 22 літаки з сімейства Ан.
Конкуренти:
Airbus A400M
AtlasLockheed Martin C-130J
Boeing C-17 Globemaster III
для ан-188 они не конкуренты
И вообще, лучше кацапский МС-21 гнобить. Дешевле и веселее)))
По словам госпожи Иоанки Акоста (Yoanka Acosta), являющейся коммерческим директором авиакомпании Cubana de Aviacion, в ее интервью кубинскому интернет-изданию Ahora.cu (Куба сегодня), массовые отмены и задержки рейсов происходят из-за технического состояния самолетов и несвоевременных поставок комплектующих, которые поставляются из враждующих между собой России и Украины. Статистика представлена на примере внутренних рейсов из Гаваны в туристический центр Ольгин. Из запланированных в центральном расписании в последние месяцы 2017 года 116 регулярных рейсов, выполняемых на самолетах Ан-158, отменены 38 (33%), а из выполненных 78 рейсов - 36 (46%) выполнены с задержками.
Это Куб, какая Европа захочет дело иметь?
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи (одних из лучших в мире) - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (для начала - за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет.
Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш. Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны.
Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
---
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.