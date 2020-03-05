 "Чиста корупція", - Трамп пообіцяв, що дії Байдена в Україні стануть одним із головних питань на виборах президента США

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Це буде одним з основних питань під час виборчої кампанії", - сказав Трамп про питання дій колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні, в той час, коли його син Хантер обіймав високу посаду в компанії "Бурісма".

Президент США назвав діяльність сім'ї Байденів в Україні "чистою корупцією".

"Я весь час буду про це говорити, тому що я не бачу для них виходу, я не бачу, як вони можуть відповісти на ці питання... Це було чистою корупцією", - заявив Трамп під час інтерв'ю FoxNews.

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Раніше республіканці пов'язували зусилля Байдена щодо усунення українського генпрокурора Віктора Шокіна з посади з просуванням інтересів української енергетичної компанії "Бурісма", в якій син Байдена обіймав високу посаду. Байден відкидає ці звинувачення. Демократи вказують, що відставку Шокіна, який мав репутацію корупціонера, підтримували США та міжнародне співтовариство.

В інтерв'ю FoxNews Трамп висловив жаль, що під час дебатів серед кандидатів Демократичної партії це питання майже не піднімалося. За його словами, до звинувачень Байдена в корупційних діях в Україні демократи ставляться як до "спростованої теорії".

"Це питання не фігурує в кампанії демократів. Вони не хочуть його піднімати... Такого не станеться з республіканцями, я вас запевняю", - додав американський президент.