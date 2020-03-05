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Все про:Байден (210) США (6326) Трамп (2569) Burisma (15)

 "Чиста корупція", - Трамп пообіцяв, що дії Байдена в Україні стануть одним із головних питань на виборах президента США

Одним із основних питань під час передвиборчої гонки в США стане діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на ці звинувачення.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Це буде одним з основних питань під час виборчої кампанії", - сказав Трамп про питання дій колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні, в той час, коли його син Хантер обіймав високу посаду в компанії "Бурісма".

Президент США назвав діяльність сім'ї Байденів в Україні "чистою корупцією".

"Я весь час буду про це говорити, тому що я не бачу для них виходу, я не бачу, як вони можуть відповісти на ці питання... Це було чистою корупцією", - заявив Трамп під час інтерв'ю FoxNews.

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Раніше республіканці пов'язували зусилля Байдена щодо усунення українського генпрокурора Віктора Шокіна з посади з просуванням інтересів української енергетичної компанії "Бурісма", в якій син Байдена обіймав високу посаду. Байден відкидає ці звинувачення. Демократи вказують, що відставку Шокіна, який мав репутацію корупціонера, підтримували США та міжнародне співтовариство.

В інтерв'ю FoxNews Трамп висловив жаль, що під час дебатів серед кандидатів Демократичної партії це питання майже не піднімалося. За його словами, до звинувачень Байдена в корупційних діях в Україні демократи ставляться як до "спростованої теорії".

"Це питання не фігурує в кампанії демократів. Вони не хочуть його піднімати... Такого не станеться з республіканцями, я вас запевняю", - додав американський президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179780
 
   
 Топ коментарі
 
Зекоманда зливає Нафтогаз, Єрмак рулить, кремль аплодує. Поширте це відео.
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Обоссанное лохматое чмо, которое не показывает свои налоговые декларации за последние 10 лет, зря подняло тему коррупции. На нем самом негде клейма ставить.
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Для этого судя по всему ( одна из причин) и заменили ген прокурора.
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Для этого судя по всему ( одна из причин) и заменили ген прокурора.
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Зекоманда зливає Нафтогаз, Єрмак рулить, кремль аплодує. Поширте це відео.
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Обычный агент Х*йла, приставленный к Зеле.
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Бубочка с подсказки Ермака вляпался в это дело по самое "нихочу".
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А Байдану стоит говорить до конца кампании о русской мафии и связь Трампа с ней
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Так Сэм Кислин, чью зраду про Порошенко распространяют Лахта с зебозрадой, фининсировал от имени русской общины выборы Джулиани, помог Трампу, когда у него были финансовые проблемы, и которого называют банкиром русской мафии....
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Майк Тайсон проводит лотерею.. "счастливчику" достанутся большие деньги и большое "счастьечко"!
"Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что Байдена в Украине станет одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 5231
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У него их по миру не сосчитать.Уважаемая женщинами болезнь -приапизм.
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идеальные пропорции: 60 -90 - 60.. и это только лицо)))
я вас понимаю "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 9713
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Гурьянов Сергей@Segozavr 2 ч

Доходность 10-летних американских облигаций ушла ниже уровня в 0.9%,
Новый рекорд.

"Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 7101
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"А какие ваши доказательства? И вообще, вы видили госдолг Омериги?" © 😁
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А вот тут выплывет, кто и за сколько приказал закрыть дело по Бурисме. Неужели Порошенко?
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Бедная Омерика. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 6552Путинизм ее постепенно схавает
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Обоссанное лохматое чмо, которое не показывает свои налоговые декларации за последние 10 лет, зря подняло тему коррупции. На нем самом негде клейма ставить.
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Никогда так плохо не жилось американцам как при Трампе, хуже уже не будет - хуже просто некуда...
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мне прекрасно живется при Трампе и уверен будет ещё лучше следующие четыре года при нём же
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И я о том же, и о том что, это дело граждан США - хвалить, или ругать Трампа.
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А кого нам обсуждать тогда, и всю вину постоянно сваливать? Ну, не считая Пораха 😁
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Тем временем мощная военно-морская эскадра США движется к берегам Сирии.В составе атомный авианосец Эйзенгауэр,ракетные крейсеры Сан-Джасинто и Велья Галф,а также эсминцы Тракстан,Джеймс Уильямс и Стаут.Трампыч идет показать Кузькину мать рюсским фашистам ИХТАМНЕТам в Сирии. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 5900
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А-ха-ха. Он уже Ыну присылал эскадру. Потряс своими рыхлыми обвисшими ягодицами, одел звездно-полосатые стринги и отполз. Бойкий старик)
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Вот только они идут на плановую замену группировки в Персидский залив.
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А действия Трампа не станут одним из главных вопросов на выборах ?
А сколько дерьма Трамп вылил на сенатора Джона Маккейна - всё можно будет обсудить.
С чувством, с толком, с расстановкой.
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Маккейн и Ромни завистники и предатели
их также объединяет то что оба пролетели на выборах пустозвону Обаме
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В Киеве на Печерске есть улица Джона Маккейна. А улицы Трампа не будет.
Его именем могут назвать разве что публичный дом, когда этот бизнес станет легальным.
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Какая разница среднестатистическому американскому избирателю, какими делишками занимался их кандидат. Даже если он и пополнял свой кошелёк не совсем честным способом в далёкой заокеанской Украине, то, что в этом плохого? Своей Родине он ущерба не нанёс, и это главное. Такая активность, может даже принести Байдену дополнительные очки на выборах.
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Не уявляю,як може виграти гру з трьох сетів той байданутий,що два сети вже програв?Який тоталізатор на лузера поставить,окрім лоха ,звичайно?
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..и попали мы как курва в щи.. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 2796..классическкий цугцванг...победитель тамошний неизвестен и непрогнозируемый...а дело то открыли на Байду и Дон теперь давить почасово будет, и шо делать? "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1361 ...
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Один киноактер Голливуда Рональд Рейган завалил СССР,второй актер Голливуда Трамп завалит РАБссию. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 814
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если бы не Сенат с Конгрессом это рыжее чмо облизавало бы ***** до дыр
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Эрдоган дал краткий комментарий после встречи в фюрером кремля : путлеру нечего предложить мне кроме извинений и компенсации.
Эрдоган взяточник. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 2970
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У Байдана маловато шансов, тем более в его 80 все более заметны проблемы, он многое забывает и путает, даже перепутал жену с сестрой во время выступления.
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...а жижу по 20..?



Гурьянов Сергей@Segozavr 23 мин

Brent: 49.91
...Цена североморской нефти ушла ниже уровня в $50 на фоне противоречивых сигналов по сделке ОПЕК+
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Мабуть , таки квнщік когось переграв ., поки що .
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Теперь Зеленский будет назначать президентов в Украине.
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то есть,Украина должна стать "сторонником" кандидата-Трампа и ввязаться во внутренние американские разборки?...А в итоге.при победе каждого из противников стать стороной,вмешивавшейся в выборы президента США?....Вова,ну докажи хоть тут,что ты-не лох....!!!
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опечатка.Читай Украина с большой буквы.
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Трамп вже назлив сильно американців, почитайте їхню пресу, Там масова підтримка Байдена на праймеріз. Приходять голосувати ті що ніколи на вибори не ходили, ті що голосували спочатку за трампа тепер переконують своїх родичів не робити цього. Трампу вже нічо не допоможе, навіть фальшива кримінальна справа проти Байдена в Україні.
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Та невже?Почати"Кришувати" мародерів України з 90-х під шкірою боротьби з корупцією після Революції Гідності,аби мати гроші на передвиборчу компанію в США-це вважається у світі ЗЛОЧИНОМ,бо політика і бізнес-це різні речі.Тільки в корумпованій Україні злодій стає державним чиновником,аби самому собі,як підприємцеві дозволити красти надра,землю,ресурси.Для чого тоді Революція,якщо Злодійська Система 90-х продовжує існувати,ще й під патронатом демократів США?Думаєш,американці такі тупі,як українське 6%-е поросенково-барижне лайно? Ще 1999 року Рудьковський і Порошенко заснували компанію "Нафтогазвидобування", розподіливши у ній по 50% акцій,будучи при владі.Провідними дійовими особами в ній були також привладні Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Рінат Ахметов та інші відомі в країні люди.https://shyshaky.blogspot.com/2017/07/blog-post_16.html.
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Ви можете надати всі свої документи в український суд, зеленський в цьому напрямку працює, так що подивимося.
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