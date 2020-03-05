 Об'єднане міністерство енергетики та екології потрібно зберегти, - ексміністр Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав ексглава Мінекоенерго Олексій Оржель.
"Якщо об'єднане міністерство ліквідують - отже нам не по дорозі з Європою і європейською Зеленою угодою", - написав він.
За його словами, функції об'єднаного міністерства передбачають, що його пріоритетними завданнями є зменшення негативного впливу змін клімату, енергоефективність та екологізація енергетики.
Оржель також повідомив, що "вибрав шлях не бути міністром". "Чому? У момент, коли країні потрібні складні рішення, коли необхідно стиснути зуби і робити непопулярні, але життєво необхідні речі, і тільки через деякий час ми отримаємо результат - у мене з'явилося відчуття, що замість вирішення проблем ми починаємо їх "годувати", - пояснив він своє рішення.
Як повідомлялося, 4 березня пішов у відставку прем'єр Олексій Гончарук і разом із ним уряд. Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єра Дениса Шмигаля затвердила новий склад Кабінету міністрів, однак посада глави Мінекоенерго в ньому поки залишається вакантною.
Оржель очолив об'єднане Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища наприкінці серпня 2019 року, до цього був керівником сектора "Енергетика" очолюваного Гончаруком Офісу ефективного регулювання BRDO, а з 2006-го по 2014 роки працював на різних посадах у національному регуляторі НКРЕКП.
@writetodarkkbot
Хочу тут напомнить о "Сусликах (соросятне) которых не видно", но они существуют.
С помощью руководителя госслужбы (НАДС) Стародубцева (екс Прозорро) расставили следующих персонажей:
1. Alexander Kubrakov - Укравтодор
2. Kyrylo Khomiakov - Укрінфрапроект
3. Roman Opimakh - Укргеонадра
4. Комісія вищого корпусу - Svitlana Kotliarevska
5. Андрій Заблоцький - Держлісагенство
6. Volodymyr Usov - Космічне агентство (хотя этот наш жулик)
7. Alexander Nakhod - Укрпошта
8. Василь Задворний (Vasyl Zadvornyy) - ДП Prozorro
Ну о Юлие Ковалив в ОПУ сами знаете, там она ещё своих подтянула в эконом.департамент