 Об'єднане міністерство енергетики та екології потрібно зберегти, - ексміністр Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав ексглава Мінекоенерго Олексій Оржель.

"Якщо об'єднане міністерство ліквідують - отже нам не по дорозі з Європою і європейською Зеленою угодою", - написав він.

За його словами, функції об'єднаного міністерства передбачають, що його пріоритетними завданнями є зменшення негативного впливу змін клімату, енергоефективність та екологізація енергетики.

Оржель також повідомив, що "вибрав шлях не бути міністром". "Чому? У момент, коли країні потрібні складні рішення, коли необхідно стиснути зуби і робити непопулярні, але життєво необхідні речі, і тільки через деякий час ми отримаємо результат - у мене з'явилося відчуття, що замість вирішення проблем ми починаємо їх "годувати", - пояснив він своє рішення.

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Як повідомлялося, 4 березня пішов у відставку прем'єр Олексій Гончарук і разом із ним уряд. Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єра Дениса Шмигаля затвердила новий склад Кабінету міністрів, однак посада глави Мінекоенерго в ньому поки залишається вакантною.

Оржель очолив об'єднане Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища наприкінці серпня 2019 року, до цього був керівником сектора "Енергетика" очолюваного Гончаруком Офісу ефективного регулювання BRDO, а з 2006-го по 2014 роки працював на різних посадах у національному регуляторі НКРЕКП.