 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За підсумками наших переговорів ми погодили спільний документ, положення якого оголосять міністри закордонних справ. У ньому викладені ті рішення, які ми разом з президентом Турецької Республіки паном Ердоганом виробили під час сьогоднішніх понад шестигодинних консультацій", - сказав Путін за підсумками переговорів з Ердоганом.
Після переговорів Ердоган повідомив, що Росія і Туреччина досягли згоди щодо припинення вогню в сирійському Ідлібі з 00:01 6 березня.
"У найкоротший термін ми здійснимо режим припинення вогню, і слідом за цим погодимо наступні кроки. Сьогодні вночі, починаючи з 00:01, тобто саме опівночі з 5 на 6 березня, буде запроваджено режим припинення вогню", - сказав Ердоган.
Він наголосив, що для впровадження сталого режиму припинення вогню "буде зроблено всі необхідні кроки". "Наше завдання полягає в тому, щоб не посилювати гуманітарної ситуації в цьому регіоні. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу всім нужденним, також ми забезпечимо полегшення повернення біженців на свої місця проживання", - сказав Ердоган.
Водночас він наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. "У цьому процесі Туреччина зберігає за собою право відповісти на всілякі напади з боку режиму своїми силами", - сказав Ердоган.
Він пообіцяв, що в цьому питанні Туреччина буде в контакті з Росією. "У цьому процесі ми з моїм дорогим другом будемо в контакті, і продовжуватимуть контакти наші відповідні органи", - зазначив президент Туреччини.
Лідери провели за столом переговорів майже шість годин, спочатку Путін та Ердоган спілкувалися віч-на-віч три години, потім до них приєдналися члени делегацій. У складі російської та турецької делегацій, що були в Кремлі на переговорах, зокрема, глави зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.
2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.
Но, увы, турки не готовы к большим потерям.
А кацапам насрать на потери.
Поэтому они и рулят.
Не готовы турки применять силу по-взрослому? Значит, их нагибают. Как сегодня.
Учи матчасть.
Реджи признал потерю половины Идлиба.
лахтенец, Эрдоган полетел в на маскву только потому, что его ***** об этом попросило (можешь поискать заявление Эрдогана, где он это говорил), так как ***** очень важно для своих зомбоков выстовить слив как победу не имеющую анаЛохов.
Принимать Эрдогана у статуи Екатерины Великой, при которой русские турок гоняли в хвост и в гриву это мощно.
Идет глобальный процесс - Турция заявила себя как региональная держава и претендует на Сирию как на свою зону влияния. Не мытьем так катаньем Турция своего добьется. А вот для РФ Сирия ну совсем уж далеко лежит от региональных зон влияния и потому будет выбита из Сирии.
Сегодняшние переговоры это просто затягивание времени обеими сторонами (видимо Эрдоган не получил пока поддержки от НАТО и США и ему нужно потянуть время).
Прямое столкновение РФ и Турции неизбежно. Не сейчас так чуть позже.
Вопрос лишь во времени.
Истории некуда спешить. Исторические процессы медленно развиваются, но они неумолимы.
особенно последнее предложение
сирия-бамбас-крым-чечня = какая разница?
нужна зона конфликта БЕЗ АУДИТА - там можно бюджет доить, это стратегическая цель кремля=гебни
срать они хотели на кремль с его крысой
У кого яйцв покрепче уже не обсуждают?
Чем все закончится, ясно было уже сразу.
И все будет как всегда.
Провокация и по новой пиф- паф.
И снова Эрдоган молодец, а у кого- то 21 жим- жим.
Конечно Путину стало обидно, что не весь Идлиб. а только половину
А по факту Эрди прилетел на поклон к Путину и отдал пол провинции. а не наоборот
ихжетам НЕТ!
А НАМ СВОЕ РОБИТЬ!!!
То есть,пока договорились о прекращении огня и Путин дальше вынужден будет договариваться по позиции "оставить Турцию на один с Ассадом".как ТРЕБУЕТ Эрдоган...Вова пукин наскочил на крепкий кулак и будет пытаться теперь спасать "лицо"