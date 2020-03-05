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 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін розробили спільний документ щодо нормалізації ситуації в Ідлібі і домовилися про припинення вогню з 00:01 п'ятниці, 6 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками наших переговорів ми погодили спільний документ, положення якого оголосять міністри закордонних справ. У ньому викладені ті рішення, які ми разом з президентом Турецької Республіки паном Ердоганом виробили під час сьогоднішніх понад шестигодинних консультацій", - сказав Путін за підсумками переговорів з Ердоганом.

Після переговорів Ердоган повідомив, що Росія і Туреччина досягли згоди щодо припинення вогню в сирійському Ідлібі з 00:01 6 березня.

"У найкоротший термін ми здійснимо режим припинення вогню, і слідом за цим погодимо наступні кроки. Сьогодні вночі, починаючи з 00:01, тобто саме опівночі з 5 на 6 березня, буде запроваджено режим припинення вогню", - сказав Ердоган.

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Він наголосив, що для впровадження сталого режиму припинення вогню "буде зроблено всі необхідні кроки". "Наше завдання полягає в тому, щоб не посилювати гуманітарної ситуації в цьому регіоні. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу всім нужденним, також ми забезпечимо полегшення повернення біженців на свої місця проживання", - сказав Ердоган.

Водночас він наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. "У цьому процесі Туреччина зберігає за собою право відповісти на всілякі напади з боку режиму своїми силами", - сказав Ердоган.

Він пообіцяв, що в цьому питанні Туреччина буде в контакті з Росією. "У цьому процесі ми з моїм дорогим другом будемо в контакті, і продовжуватимуть контакти наші відповідні органи", - зазначив президент Туреччини.

Лідери провели за столом переговорів майже шість годин, спочатку Путін та Ердоган спілкувалися віч-на-віч три години, потім до них приєдналися члени делегацій. У складі російської та турецької делегацій, що були в Кремлі на переговорах, зокрема, глави зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179778
 
 
 Топ коментарі
 
Договор с лжецом , не стоит бумаги на котором он написан .
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"В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

А турки знают, кто самый дорогой друг у Эрдогана, после 33 убитых?
Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи - Цензор.НЕТ 4184
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Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи - Цензор.НЕТ 6211

Эрдоган, завтра ты офигеешь от того, как именно Хуйло сохраняет перемирие Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи - Цензор.НЕТ 6211
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Как и последние 4 года изменяется. Еще пару таких перемирий и зеленого на сирийской карте вообще не останется
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Якби турки хотіли серйозно бодатися то перерізали б воєнторг з новоросійська, так що хай готуються до нового раунду починати з нуля хоч можна продовжити і витісняти асада з іхтамнєтами
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Если бы хотели вытеснять - то давно бы сделали.
Но, увы, турки не готовы к большим потерям.
А кацапам насрать на потери.
Поэтому они и рулят.
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Турки і не хотіли. Їх лише цікавила деескалація біля свого кордону щоб біженці не перлися бо хх і так забагато вже. Якщо ердоган зробив випад і зараз зупинеться то проблємка знов вилізе і буде ще гірше коли асад з іхтамнєтами підійде до кордону туреччини. Хай турки думають що тоді будуть робити
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Асад с ихтамнетами придет, это 100%.
Не готовы турки применять силу по-взрослому? Значит, их нагибают. Как сегодня.
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Нет, Саракиб уже 2 дня как взят ихтамнетами.
Учи матчасть.
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Вчора був поділений на дві частини рокадною дорогою. Нема 2 дня тільки сьогодні виходить
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Центр Саракиба 2 дня как ихтамнетовский, это 100%. Кто там сидел в паре домиков с краю - не имеет значения. И еще - в реальности нет там дороги, разделяющей городок напополам. Видео из города было более чем.
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Почему брехня, турки ведь даже не воевали на земле, а обстрелами и налетами с воздуха территорию захватить нельзя, примерно половина провинции в руках Асада в нарушение договоренностей.
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Турки и не будут воевать на земле. Ибо это сотни трупов. А у Эрдогана скоро выборы
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Протурецька опозиція воювала на землі після того як турки покрошили всю техніку. Дорога на саракіб всіяна технікою іхтамнєтів
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Только в Серакибе лоялы. а не ребелы. А экспрессы техники еще натаскают. Советского старья еще полно на складах
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Есип ано ездило исчё цены п иму не было. Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 4400 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 4400 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 4400
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Уже новые договоренности, сегодняшние.
Реджи признал потерю половины Идлиба.
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Там только за один авианалет только официально погибло 36 турецких солдат.. понятное дело что свои настоящие потери никто не скажет никогда.. но я думаю потери с обеих сторон там как минимум сопоставимы потому что армия Сирии сохранила свою боеспособность на столько чтобы выбивать турок из городов и усадили Эрдогана за стол переговоров.
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Мардва мардовский армиё тока бегать у направлении ссысрани магет.
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Дмитрий 09******

лахтенец, Эрдоган полетел в на маскву только потому, что его ***** об этом попросило (можешь поискать заявление Эрдогана, где он это говорил), так как ***** очень важно для своих зомбоков выстовить слив как победу не имеющую анаЛохов. Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 2530
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Слив половины Идлиба - это победа Эрдогана? Ты. случайно, не из дурки строчишь?
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о зомбак рюзьге, знатно вам прищемили вЯличие, обтекайте
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Это еще не война Турции и РФ, но шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается, - Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос/ Союзники РФ Меркель и Макрон растолкуют Эрдогану про Турецкий поток- газопровод из России в Турцию. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая для газоснабжения стран Европы. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 г. И Эрдоган сдуется как детский шарик. 28.02.2020 11:55

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Макарон с силеткай магут расталкавать, тока шо ане апхезались.
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Кремлевская крыса всегда запрашивает перемирье только с одной целью - подтянуть в район боевых действий как можно больше оружия!
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Судя по тому кто куда летал запрос перемирия был с другой стороны.
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именно для того, что бы вы тут вбросы фейкометили на эту тему, ***** и попросил Эрдогана прилететь на маскву, Эрдоган лично говорил, что он ждал касабов у себя, но его очень слезно попросили прилитеть на маскву.
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И отдать им пол Идлиба? Какой хороший Эрди. сам прилетел и сам отдал Путину все. что тот просил
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Вот это точно, туда за 5 дней прошло 3 груженных под завязку больших военных транспортника и грузовые самолеты шныряют туда сюда, запаса металлолома на складах консервации еще полно.
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Троллинг 80-го левела
Принимать Эрдогана у статуи Екатерины Великой, при которой русские турок гоняли в хвост и в гриву это мощно.

Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 609
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В 00:02 рашисты снова выдадут какую-то херню. И с 00:03 начнут отгребать по полной наново
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Это надо было потерять под сотню аскеров. десяток дорогущих ударных дронов. чтобы подписать все то. что путин предлангал еще три недели назад.. Восток конечно. дело тонкое. но что-то совсем в голове не укладывается
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Чет я не припомню предложений отойти и отдать полпровинции Асаду. Разговор был только о том чтоб прекратились обстрелы.
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Нет. Было предложение отдать М5 для снабжения Алеппо и свободное совсместное движение по М4
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просто расия очень великая и анало говнет - кули тут понимать ?
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Главное, что под сотню путинских аскеров попы отпевают по расейским #беням..
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чето подписи кацапские не сильно правдивые. пусть может почитают разные договора с Украиной что ли...
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За подобные картинки просто нужно банить
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Эрдоган хитер, поулыбался , но при первом же косяке ассадитов(рюских) продолжит жарить шашлык))) пусть подтягиваются, концентрируются, а то разбежались по всей пустыне - ракеты на них жалко))) приходится за мотоциклистами гоняться...
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Ирина. в Идлибе нет никаких пустынь. Там плодороднейшая равнина Эль Габ. дающая по три урожая в год
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"Идлиб-Наш!"-поют 2557 душ "ихтамнетов" в османской земле у гробницы Сулейман Шаха."Все в ассад!"-кричат "дедывоевале" и с победным гимном "умру за пукина" голой пяткой лезут на турецкий ятаган!
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Да какие ихтамнеты, и турки и кацапы понесли небольшие потери, в основном отгребает местное мясо с обоих сторон.
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Эрдоган опять не чмо или что?Бедные мокшане,сколько раз на неделю им нужно колебаться с линией партии? Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 1142
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Очередные переговоры и очередные фиктивные договорняки между Путиным и Эрдоганом. Не нужно делать далеко идущие выводы по каждому очередному договорняку, который все равно будет снова нарушен одной из сторон.
Идет глобальный процесс - Турция заявила себя как региональная держава и претендует на Сирию как на свою зону влияния. Не мытьем так катаньем Турция своего добьется. А вот для РФ Сирия ну совсем уж далеко лежит от региональных зон влияния и потому будет выбита из Сирии.
Сегодняшние переговоры это просто затягивание времени обеими сторонами (видимо Эрдоган не получил пока поддержки от НАТО и США и ему нужно потянуть время).
Прямое столкновение РФ и Турции неизбежно. Не сейчас так чуть позже.
Вопрос лишь во времени.
Истории некуда спешить. Исторические процессы медленно развиваются, но они неумолимы.
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Чего добьется? Сегодня Эрди расписался в добровольной потери половины Идлиба. Путин оставил ему лишь 30 км горную зону. практически непригодную к нормальной жизни
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читай по-новой
особенно последнее предложение
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Да . процессы неумолимы.. 101-е перемирие.. В результате за зелеными осталась только узенькая 30 км горная полоса у северной границы. Сначала всех свезли в Идлиб. а теперь и Идлиб постепенно отжимают
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Щас апосраный с ассатью сабирет паследнее мясо со всей Сирии и султан иго пожарит. Мардва вааще гатовсся ватрушек на мехесрань мудяни кушамц. Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 9641 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 8329 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 8329
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еще раз для тех, кто в танке:
сирия-бамбас-крым-чечня = какая разница?
нужна зона конфликта БЕЗ АУДИТА - там можно бюджет доить, это стратегическая цель кремля=гебни
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Интересно друг-ОЕ - израильтяне к ***** на переговоры не поедут уж точно: Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 5953 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 5953

срать они хотели на кремль с его крысой

Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі - Цензор.НЕТ 920




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Смотрю, оды туркам петь перестали?
У кого яйцв покрепче уже не обсуждают?
Чем все закончится, ясно было уже сразу.
И все будет как всегда.
Провокация и по новой пиф- паф.
И снова Эрдоган молодец, а у кого- то 21 жим- жим.
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Эрдоган - путину : " асад мой, встретишь - не трогай его…»
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Эх Эрдоган, Эрдоган. Одержав великую победу все сдал. Что то мне это напоминает.
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ничего он не сдал, он красиво нагнул мокшей. Понятно, что вам кацапам обидно, но шо поделать селяви).
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Красиво нагнул. ничего не скажещь.... Приехал сам на поклон и подарил Путину на терелочке с голубой каемочкой ровно пол Идлиба.
Конечно Путину стало обидно, что не весь Идлиб. а только половину
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ты повторяешь одно и тоже в каждом посте, еще раз тебе говорю, найди заявление Эрдогана, где он прямо сказал, что он ждал мордву у себя, но его слезно попросили прилететь на маскву, очевидно для того, чтобы не светить расеянам слив.
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Триндеть в твиттере - не мешки ворочать.
А по факту Эрди прилетел на поклон к Путину и отдал пол провинции. а не наоборот
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Однако, для того, чтобы прибрать к рукам обширные территории Ирака, кремлёвскому шакалу Эрдоган не помеха и полагаю, что второй раз он тупо не полезет на зубодробительный турецкий кулак. Он, скорее всего, попытается перетереть с правительством Ирака, которое сегодня ближе к Тегерану, чем к Вашингтону и уже в союзе с ними взять под контроль Персидский залив. Не даёт ему покоя нефть по 120 баксов.
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Это нужно совсем не знать ***** и кацапов ,чтобы такое говорить...
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Коли Путлеру дали прикурити турки в Сірії,путя в туж мить домовляється припинити вогонь.Це його стратегія,але вірити йому не варто,тому що це брехлива лярва.
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Большая очередная партия беженцев хлынула в Европу ,а теперь и задумайтесь на всякий случай над версией, что не игра ли это по какому то определённому сценарию ху-ла и Эрдогана ,уж больно всё как то подозрительно и не стандартно происходит ,а может и кому то из высоких мировых семей это понадобилось
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Реджеп - бей совсем не дурак. Ну хочет дорогой друг Владимир забить стрелку, потусоваться, покрасоваться перед камерами ещё раз убедить себя в крутости и гениальности... - якши ,приеду -не жалко . Но турки не сдадут ни метра уже захваченной территории - хоть "другу" Владимиру, хоть шайтану в ступе.Они вооружены до зубов, мотивированы и отлично обучены. Цусиму - 2 местным "комбайнёрам и шахтёрам" , почему - то изъясняющихся исключительно матом без акцента они уже показали . И могут .И хотят "повторить". Кто знает турок не по пляжам Бодрума , Кушадасы и Антальи - подтвердит этот факт
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Сдали сегодня практически пол Идлиба. Эрдоган собственноручно поставил свою подпись
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а давайте послам головы отрубать, если договоренности нарушили? и интересно сразу будет... а то один Х#йло трудится.
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сколько лахты подгоревшей набежало, смех да и только
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К сожалению надо признать после прочтения комментариев , публика никак не поймёт что Украина абсолютный ноль в мировой политике и интересует любое другое государство только как средство .Или если понятны вам языком -презерватив что бы решать мелкие проблемы без угрозы заразиться.
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Да, от Эрдогана нам хотелось бы многого. Особенно на фоне наших зе-перемог. Но, по моему, самоуверенный турок заигрался. То с пуйло задружит, да так, что партнеры по НАТО офигевают(при внешнем долге 50+ % ВВП), то раху пообещает расчленить изнутри(при хороших видах на тур поток). То очень умного зятя на минфина поставит( уже 6 лир за бакинский). Это такая продвинутая стратегия? А не он ли своих же солдат подставил под удар парашной авиации(плотно стоящая техника)? А путч не мутный был? Преподов вузов и науковцив в кутузку пачками. Впечатление-такой же придурок , как и пуйло, только в профиль.

А НАМ СВОЕ РОБИТЬ!!!
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Два чурки договорились (((( теперь южный чурка поторгуется на выгодных условиях((( ...иэто пока Точка . (((((
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уверен,что тут путин точно сдержит и Ассада,и иранских,потому как Эрдоган-не украинские бздунявые президенты-Эрдоган пообещал сразу среагировать если что и он уже показал,что реально не боится это сделать и делает УСПЕШНО...
То есть,пока договорились о прекращении огня и Путин дальше вынужден будет договариваться по позиции "оставить Турцию на один с Ассадом".как ТРЕБУЕТ Эрдоган...Вова пукин наскочил на крепкий кулак и будет пытаться теперь спасать "лицо"
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Понятно, что Турции война особо не нужна, но помните, как царёк пищал, что не собирается делить Сирию, но видать, понял, что турки не шутят и пришлось договариваться, для так называемой великой России это полный проиграшь!
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Они с Реджи уже третий раз Сирию делят. И каждый раз Реджи остается все меньше и меньше!
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Так никто и не делит. Очередное перемирие для перегруппировки и подвоза техники. "Сирийские экспрессы" ежедневно проходят Босфор
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Я вам по секрету скажу. Никогда ещё бомбардировщики не выигрывали войн. А уж эти радиоуправляемые самолётики с пропеллерами и подавно не выигрывали... Войну всегда выигрывала пехота. Пехота мотивированная до уровня самопожертвования.
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Делайте скрин! Перемирие будет длится пока Туркам не привезут петриот ну или когда ********** попрут сами в атаку
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Усё прогназуема. Апосраный кинет султана и палучит кол в анус.
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