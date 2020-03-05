 Ердоган і Путін погодили документ стосовно Ідлібу: вогонь припиниться після півночі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками наших переговорів ми погодили спільний документ, положення якого оголосять міністри закордонних справ. У ньому викладені ті рішення, які ми разом з президентом Турецької Республіки паном Ердоганом виробили під час сьогоднішніх понад шестигодинних консультацій", - сказав Путін за підсумками переговорів з Ердоганом.

Після переговорів Ердоган повідомив, що Росія і Туреччина досягли згоди щодо припинення вогню в сирійському Ідлібі з 00:01 6 березня.

"У найкоротший термін ми здійснимо режим припинення вогню, і слідом за цим погодимо наступні кроки. Сьогодні вночі, починаючи з 00:01, тобто саме опівночі з 5 на 6 березня, буде запроваджено режим припинення вогню", - сказав Ердоган.

Дивіться також: Як російсько-турецьке протистояння в Сирії вплине на Україну. ВIДЕО

Він наголосив, що для впровадження сталого режиму припинення вогню "буде зроблено всі необхідні кроки". "Наше завдання полягає в тому, щоб не посилювати гуманітарної ситуації в цьому регіоні. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу всім нужденним, також ми забезпечимо полегшення повернення біженців на свої місця проживання", - сказав Ердоган.

Водночас він наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. "У цьому процесі Туреччина зберігає за собою право відповісти на всілякі напади з боку режиму своїми силами", - сказав Ердоган.

Він пообіцяв, що в цьому питанні Туреччина буде в контакті з Росією. "У цьому процесі ми з моїм дорогим другом будемо в контакті, і продовжуватимуть контакти наші відповідні органи", - зазначив президент Туреччини.

Лідери провели за столом переговорів майже шість годин, спочатку Путін та Ердоган спілкувалися віч-на-віч три години, потім до них приєдналися члени делегацій. У складі російської та турецької делегацій, що були в Кремлі на переговорах, зокрема, глави зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.