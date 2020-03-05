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 Політика України
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Все про:Юрчишин (40) Європейський суд з пр... (241) Рябошапка Руслан (318)

 Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що колишній генеральний прокурор Руслан Рябошпка може довести у Європейському суді з прав людини, що його звільнення було політичною розправою і повернутися на посаду.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Читайте також: Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179777
 
   
 Топ коментарі
 
Голос Сороса отозвался Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5528
Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников обещал Рябошапка, но чего-то не вышло, а теперь политические расправа, никого так и не посадил.
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Зеленський проявив свою гнилість! Фракція С.Н ввійшла в зговір з регіаналами, та фактично створили промоцковський блок!
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Походу да. Ну вот почему вся Украина, а не бубочка и его свора? Косячат они, а платить будут все.
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Так хочется работать в Украине,что и к жене во Францию не тянет,вот же трудяга.А вы говорите страна у нас бедная.
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О це тебе поперло нєбожитєль тушите свет поперло быдло к верху...

https://youtu.be/_76PQIPgojQ
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А разве любое решение РАДЫ, это не политическое решение)))
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скоро, во всех сми уволенный кабмин подает иск в еспч, и выигрывает, догадайтесь с 1 раза кто будет платить компенсации.
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для пропагандиста, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ , нет срока давности.
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не в этой стране. это не раиссия. ту каждый собі батько махно..
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А ключ от квартиры где деньги лежат тебе не дать? Если ты такой тупой то я тебе объясню, что я имел ввиду что я и другие жители Украины платят налоги которые идут на содержание чиновников ибо чиновник нихрена не зарабатывает , он трутень , который живет за счет рабочего класса! Так понятно умник? Или ты по другому считаешь?
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Не помог Рябошапке диплом университета Соломона в войне кодлана Коломойского с украинцами. . Надо ему было идти не в университет Соломона а в школу Соломона. В школу Соломона Пляра. Это школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,шаг впирод и два назад. Не пришлось бы отбиваться от слуг народа Коломойского, его предавших.
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Зеленський проявив свою гнилість! Фракція С.Н ввійшла в зговір з регіаналами, та фактично створили промоцковський блок!
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Вчора ПЕС в унісон з ригами не проголосовали за відставку КМ. Об"єднана опозиція
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друга головна ознака 73/43%зебіла, в т.ч. Molli - суцільний дебілізм
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Голос Сороса отозвался Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5528
Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников обещал Рябошапка, но чего-то не вышло, а теперь политические расправа, никого так и не посадил.
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Вьісокопоставленньіх чиновников должен садить НЕ Рябошапка.
Разберитесь в элементарном.
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Там на столе у Рябокепки уже не один месяц лежат куча подозрений на чиновников! И чем дольше лежат, тем больше бабок капает в карман... А сколько он перетасовал дел из МВД в СБУ из СБУ в НАБУ и наоборот? Этот Рябокепка делал все, чтобы затянуть, пересмотреть и замять на топ-чиновников дела! Я буду удивлен, если его самого не посадят!
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Кто Рябокепку защищают, те хорошо знают! И Вакарчук, который не платил налоги и десяток бывших депутатов... Запасайся, короче, поп-корном! Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6491
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То есть, Соколов не знает фамилии фигурантов "куча подозрений на чиновников! ".
Откуда информация о куче?
Зеленский платил налоги лучше, чем Вакарчук?
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Кто лучше платил налоги, разберется новый прокурор!
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Квартальньій-95, родом из Петтербурга?
Ну он точно будет беспристрастньім и справедливьім.
ПреЗедент зуб дает.
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Знаешь, Петро на свою невестку Юлию из Петербурга никогда не жаловался! Может, там не все плохие? Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1081
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Она, наверное, исключение из правил.
Основая масса настоящие питтерцьі, как вова-пуйло.
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сепар касапський, в Україні Генпрокурор не підписує слідчі документи на високкопоставлених, окрім як на нардепів....
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3/4 С.Н. + Ж0ППОГЛЮК =ХУ@ЛОСОСИ! Бєніна повія ставила в вину шапці відсутність підозр баригам, але ні словом не згадав регіаналів!
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Диатезный губошлёп-соросёнок плямкает в защиту бездари, протиравшей в кресле генпрокурора полгода штаны. Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4158
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голос , вроде вакарчука , ты тож обещал вроде много хорошего , и оп - твой депутат ( с твоей фракции ) встает на защиту бездаря , надеясь на наш суд
вот и отнимите у данного персонажа мандат , ясно че не отнимите ,
песни петь - не мешки ворочать
к песням вопросов нет , я поклонник вашего творчества
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соросята Томаша ФІАЛИ(гОЛОС) 'ЖОПУ РВУТЬ' ЗА 'СВОГО'
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Не буде Рябошапка звертатися до ЄСПЛ, не потрібно воно йому. В нього і сім'я, і робота в Парижі; нашо воно йому?
Ну, громадянське суспільство відреагує, і те - не в Україні, а на Заході...
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БРЕД! ПРОГОЛОСОВАЛИ УВОЛИЛИ! ЧТО ХОЧЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО НЕ ТАК ГОЛОСОВАЛИ ИЛИ ЧТО?
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