 Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення - політична розправа, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Про це Юрчишин сказав у коментарі Цензор. НЕТ.
"Бужанський у виступі чітко показав, що це політична розправа. Політична розправа... ну це, знаєте, якщо Бог хоче покарати, то він забирає розум. Тому що оскарження цієї справи у Європейському суді з прав людини доведе, що Рябошапку зняли політично, а, відповідно, він зможе повернутися на посаду.
Звісно, якщо Руслан Рябошапка захоче судитися з державою Україна. Але, знаючи його як високопрофесійного юриста, я впевнений, що він це зробить", - сказав Юрчишин.
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На його думку, не було жодної аргументації для звільнення Рябошапки, а лише політичні звинувачення.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Читайте також: Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - РябошапкаИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3179777
https://youtu.be/_76PQIPgojQ
Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников обещал Рябошапка, но чего-то не вышло, а теперь политические расправа, никого так и не посадил.
Разберитесь в элементарном.
На каких именно?
Откуда информация о куче?
Зеленский платил налоги лучше, чем Вакарчук?
Ну он точно будет беспристрастньім и справедливьім.
ПреЗедент зуб дает.
Основая масса настоящие питтерцьі, как вова-пуйло.
вот и отнимите у данного персонажа мандат , ясно че не отнимите ,
песни петь - не мешки ворочать
к песням вопросов нет , я поклонник вашего творчества
Ну, громадянське суспільство відреагує, і те - не в Україні, а на Заході...