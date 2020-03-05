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 Політика України
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Все про:G-7 (231) Зеленський (4703) дипломати (238)

 Зеленський запевнив послів G7 у незмінності пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики

Президент України Володимир Зеленський запевнив послів країн "Великої сімки" та главу представництва Європейського Союзу в Україні, що зміна уряду ніяк не вплине на пріоритети української зовнішньої і внутрішньої політики.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з дипломатами в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу президента.

"Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом і Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення благополуччя, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину", - вказується в повідомленні.

Також Зеленський подякував послам G7 і Євросоюзу за практичну допомогу і політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179776
 
   
 Топ коментарі
 



Герман Аксьом

@industrialartss

·7 ч

Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
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Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды



Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 6954

Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", - отмечается в отчете.
Читайте также: Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, - пишут авторы. - Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. - Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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Герман Аксьом

@industrialartss

·7 ч

Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
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Заверил, значит сраку свою подставил. Что он там наобещал перед выборами, одному богу известно ....
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Молодец, всё верно сказал.
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ты там поосторожней, Порох кацапов не любит. Будешь сильно рыпаться... ну ты понимаешь...
Зеленський запевнив послів G7 у незмінності пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 8172
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но пока мольфары следят только за вашей братией, вы там держитесь
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Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды



Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 6954

Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", - отмечается в отчете.
Читайте также: Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, - пишут авторы. - Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. - Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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...поверили конечно посоны заморские Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 1521 , завтра бабок подкинут, еще каких ништяков, выплаты по долгам отстрочат, инвестиции заведут...заживем...но землю продать таки придется.. Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 1521...
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зеленский дальше будет шестерить у мусоров прокурором
и сажать добровольцев и волонтёров ?
позор зеленскому !
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Пусть продаёт квартиру 😡в стране агрессоре
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В сильную, процветающую Украину НАТО и ЕС сами захотят вступить.
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Рекомендую почитать АВТОТЕМУ . Я там сейчас рассматриваю промышленный потенциал страны НАТО -Турции. Украине надо 30 лет, чтобы догнать турков . Пока в Украине разоряли производства и выводили деньги зарубеж - турки разворачивали техническую революцию
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Монике верить ,как и рашистам. -себя не уважать!
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Йому хтось з послів повірив?
Питання риторичне. Посли - ще ті шпійони. Підготовлені.
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Все послы G7 приехали для этого в Полтаву? Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 5200
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Как всегда.Сильного правового государства узаконенного законную преступность.
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Лапшу вешать он умеет.
Но дела не соответствуют словам.
@jozefkneht1


Нарешті
знайшли причину, щоб не проводити в травні в Києві Парламентську асамблею НАТО.
Хло з Патрушевим аплодують Разумкову стоячи.
"Батя, я стараюсь" (с).
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Клоуни вирішили скористатись епідемією, щоб догодити путіну. До засідання Парламентської асамблеї НАТО в Києві 22-25 травня всі забудуть про коронавірус.
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Ще ніколи в історії незалежної України президент у стінах парламенту за критику не погрожував депутату. На слова Гончаренка, що президент разом з кабміном повинен піти у відставку:
«А личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины - Президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного». Зеленський, ************ депутатів, підійшов до Гончаренка і загрозливо сказав: "Ніколи зі мною не переходьте на особистості".

"Питання - а то що?", - відповів Гончаренко.
Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Lafc5uCVoy8&feature=emb_logo
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Гамількар Барка 25%@ganimed31 1 ч

Рейтинговое агентство Морган Стенли сообщает, что предыдущее правительство Украины было не конченые долбо*бы.
Конченые только приступили.
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Назначение министром обороны ставленника Москвы и противника НАТО, человека, виновного в сдаче РФ нашей военной агентуры на Донбассе - это не изменение приоритетов
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Romeo@91111romeo 11 ч

Оказывается Шмыгаль был директором стратегического развития Львовского автобусного завода. После его развития завод вывезли на металлолом. А теперь он премьер-министр Украины...
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Новиє ліца вичерпались, дістають старперів з-під нафталіну. На посаду міністра освіти ОПа веде переговори з Кременем.

Кремень Василь Григорович, 73 роки, з 1999 по 2005 рр. міністр освіти і науки України в урядах В. Ющенка, А. Кінаха та В. Януковича.
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Да всему миру глубоко пох на слова, очерерое задушевное ..... больство и все это понимают. Сегодня одна радость нефть brent опустилась ниже 50$
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зебубонная чума , так обсираться каждый день в течении года - это надо ещё уметь. Провалили всё блдь и заглядывая путину в жопу - видят мир.
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я знову ж, в 3405-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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єнакієвський гвалтівник постійно "завєрял" всю україну і європу майже до грудня 2013-го...
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