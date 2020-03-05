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 Політика України
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Все про:законопроект (955) Геращенко Антон (484) COVID-19 (511)

 Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що Україна не готова до боротьби з коронавірусом. Він пропонує ухвалити закон, що дасть змогу вживати заходи проти вірусу.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від вірусу "COVID-19" становить 3,4%. Це означає, що в разі захворювання 1 мільйона осіб, може загинути 34 тисячі", - підрахував Геращенко.

Радник глави МВС вважає, що Україна підійшла до загрози епідемії непідготовленою.

"Так, систему обов'язкового санітарно-епідемічного контролю було майже повністю демонтовано. Професія епідеміолога або санітарного лікаря стала незатребуваною. Держава десятиліттями не виділяла цільове фінансування на заходи з підготовки до можливих епідемій", - стверджує він.

Геращенко пропонує ухвалити закон про підходи до боротьби з коронавірусом, як це зробила Польща, і подає машинний переклад 10 головних тез цього закону.

1.Передбачена примусова доставка і госпіталізація осіб хворих або тих, які потенційно можуть бути хворими.

2.Санепідемслужба має право:

- отримання доступу в будь-які будівлі, споруди і приміщення для виконання своїх функцій

- обмеження функціонування або закриття діяльності будь-яких установ на період епідемії.

3.Для фармацевтичних компаній може бути введена заборона на реалізацію ліків за межі держави, а також необґрунтованого підвищення цін у зв'язку з ажіотажем.

4.З метою протидії COVID-19 Рада міністрів може шляхом регулювання перерозподіляти заплановані бюджетні витрати між частинами і відділами державного бюджету.

5.Прем'єр-міністр може накласти на орган місцевого самоврядування обов'язок виконати конкретне завдання у зв'язку з протидією COVID-19.

6.Воєвода може видавати накази, які застосовуються до всіх органів державного управління, .... всіх суб'єктів господарювання, юр. особам .... у зв'язку з протидією COVID-19. Накази підлягають негайному виконанню.

7.Державне казначейство, органи місцевого самоврядування та державні організаційні одиниці не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в зв'язку з обґрунтованими діями, спрямованими на протидію COVID-19

8.Військовослужбовець, що перебуває на дійсній військовій службі, може бути направлений командиром військової частини для виконання завдань, не пов'язаних з його військовою спеціальністю та військовою підготовкою, за умови, що він володіє кваліфікацією і повноваженнями для виконання цих завдань".

9.Для протидії COVID-19 роботодавець може дати вказівку працівникові виконувати впродовж певного періоду часу роботу, зазначену в трудовому договорі, поза місцем її постійного виконання

10.Здорові особи, які контактували з особами, які мають інфекційні захворювання, підлягають обов'язковому карантинному або епідеміологічному нагляду, якщо це погоджено органами санітарного нагляду, на строк, що не перевищує 21 день з останнього дня контакту.

Геращенко звернув увагу, що законопроект було розроблено, внесено і прийнятий "стрімко": в парламент його подали 1 березня, а вже 3 березня він був прийнятий в цілому.

"Думаю, що українській владі варто якнайшвидше врахувати і використати цей досвід польських колег і взятися до розробки комплексних змін до законодавства, спрямованих на захист нації від епідемії "Covid-19"", - підсумував він.

Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі 01
Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі 02
Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі 03
Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179775
 
 
 Топ коментарі
 
Вот оно. Вылезло. Зебилы, вас щемить намерены. Ради вашего же блага.
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Санэпидемслужба имеет право:
- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций
- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии, они мечтали об этом с октябрьской революции 17 года.
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Це запровадження диктатури, це антиконституційний переворот.
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Вот оно. Вылезло. Зебилы, вас щемить намерены. Ради вашего же блага.
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Шрек Баблокат Це трохи відрізняється від того,що написано в цій новині.
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вы ж спрашивали "А шо там в Польше?".. вот отвечаю..
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Да понятно, зачем еще "самыйлуТшийминистр" нужен...
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Санэпидемслужба имеет право:
- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций
- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии, они мечтали об этом с октябрьской революции 17 года.
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якщо зраду разом з рештою кодляків км ап закриють то я за
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:02]
‼️🇩🇪Опять Германия. 110 новых случаев заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 514 человек. 252 случая за сутки...

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:03]
‼️🇳🇴Норвегия сообщает (https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/) о 27 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших в стране выросло до 83.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:04]
‼️🇫🇷 Президент Макрон говорит, что «эпидемию коронавируса во Франции не остановить» после встречи в Елисейском дворце с учеными, исследующими COVID19.
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о бозечки!.. что с Тонькой Геращенко случилось?!.. Аваков не дает ему облизывать тарелки?!
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Да в Раде поселить этих больных, чтобы уроды народа хоть как то шевелились.
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Зебилы...больше трех не собираться.... Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 1794...а то оманский осел вас накажет....
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лизоблюд поспішає вгодити своїм господарям ...землю потрібно продати без шуму і пилу...
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если вдруг нагрянет к нам эта беда, отправлять в очаг Зоряну, и эпидемия сама уйдет.
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Если вдруг? Ты невменяшка? Не если, а когда и с каким размахом.
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мы его масками закидаем, если только не все еще вывезли.
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_Очень не рекомендую относиться легкомысленно... Это может стоить жизни тебе или комуто из твоих близких. Осознаёшь ты это? А маски - до сраки! Нужен респиратор с полнолицевой маской или респиратор плюс плотно прилегающие очки. Полнолицевая маска или противогаз гораздо надёжней.
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Облизыватель ресторанных тарелок хочет ограничить свободу граждан, уже смешно.))
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Коли владі вигідно,вона одразу показує якісь країни.Як тільки заходить мова про економічну складову,то ці країни її не підходять.
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именем Авакова!.. больше трех тарелок не облизывать!..
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Це запровадження диктатури, це антиконституційний переворот.
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В Польше отсутствуют дряни подобные Зеленскому,Авакову,Геращенко !Там есть Закон!
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Гоминтерн щупает общественное мнение, раскрывая планы иудоглобализации. Вместо финансирования лабораторий вирологических исследований, институтов эпидемиологии, у них на уме как затыкать глотки в коммунистическом духе.
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А скупка масок в Украине (в аптеках нет масок) для перепродажи в Китае слугой народа Радуцким с целью личного обогащения как будет расследоваться
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аваковские бандиты будут освобождать себе квартирки, вывозить
«подозрительных» за город , на утилизацию
мусора - мрази и убийцы
теперь, с ЗеГнидой во главе, они решили поживиться основательно
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Что нельзя уже тарелки в столовой облизывать?
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необходимо понимать, что в больницах Украины будет концлагерь
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Запретить облизывать чужие тарелки в столовой?
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11. Конфисковать "майно и статки" всех чиновников и срочно направить на финансирование украинской медицины.
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Предлагаю ограничить права и свободу Антонины. Лет на 50.
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если вас , незаражённого, отвезут и кинут за колючку к больным,
то как вы думаете, будет смысл вас выпускать оттуда ?
кто будет лечить, кто оплатит лекарства, еду ?
как быть с детьми ? их мусора будут куда вывозить ?
мрази, нажрались , теперь быдло болеет, проблемы ....
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Не раніше, ніж ВОЗ офиційно оголосить епідемію в Україні. Воно спить і бачить, як би знов повернути корупційний гадюшник СЕС і рубати бабло з підприємців. Епідемія піде з приходом літа, а СЕС залишиться.
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"Епідемія піде з приходом літа..." - Да ты мозгой совсем не пользуешься по назначению, болванка. Ты думаешь в Иране, где сейчас экскаваторами роют ямы для массовых захоронений коронованных, зима и колотун? Верно: ты просто вообще не думаешь! А зря. Кто-то тебе наврал, что это вроде ежесезонного гриппа? А ты и поверил? Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 405
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Тупоролий бот і хамло неосвічене. По перше в Тегерані зараз 9 градусів, а по друге про уповільнення темпу епідемії заявив молекулярний вірусолог Центру експериментальних та клінічних досліджень з Німеччини. І не тільки він, така ж думка у китайських вчених.
https://www.dw.com/en/will-warmer-weather-stop-the-spread-of-the-coronavirus/a-52570290
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_А в Италии - колотун, а? В Ю. Корее? Использовать собственный мозг ты не способен, только механически - как магнитофон - воспроизводишь запись. Молодец, ули. Можешь гордиться собой. Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 5368
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В Мілані +6, в Сеулі -5. Перж ніж з апломбом лізти в суперечку варто загуглити хоча б)
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_Да ты упоротый... Что насчёт Малайзии, Сингапура, Австралиия? Ох и тяжело до тебя доходит. В Египте тоже, к слову. Зима сейчас (была) только в одном полушарии - это я тебе военную тайну открыл. Сугубо между нами. Геращенко пропонує обмежити частину громадянських свобод заради боротьби з коронавірусом за зразком Польщі - Цензор.НЕТ 3326
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Ок, теж поділюсь військовою таємницею) Кількість захворівших на даний час прямо пропорційна середній температурі в країні. В Африці наприклад поодинокі випадки людей, які щойно повернулися з тієх ж Італії. В Індії шість! захворівших на мільярдне населення. Якщо не в курсі, то Індія межує з Китаєм і з медициною там великі проблеми. В найближчий місяць все буде видно, якщо епідемія спалахне в Індії та африканських країнах, можна вважати що гіпотеза була хибна.


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_Дело здесь во временном лаге просто-напросто. Корона есть и в Израиле, и в ОАЭ, и т. д. И график заражённых по ним будет идентичен, например, итальянскому (их статистике больше доверия, чем явной лаже кетайцеф), только с задержкой по времени.
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‼️🇷🇺🇧🇾Из-за коронавируса чемпионат мира по хоккею в Швейцарии могут перенести в Беларусь либо Россию.
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‼️🇬🇧 Англия сообщает (https://twitter.com/bnodesk/status/1235602529204998144?s=21) о 25 новых случаях коронавируса, в результате чего в Великобритании до 115.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:27]
‼️🇳🇱 Нидерланды сообщают (https://twitter.com/disclosetv/status/1235602656950808576?s=21) о 44 новых случаях COVID19 . Общее количество коронавирусных случаев в стране удвоилось до 82 за последние 24 часа.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:52]
‼️🇺🇳 Эпидемия коронавируса еще не достигла уровня пандемии, но есть "очень тревожные признаки" - глава ВОЗ Тедрос
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>>в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи"<<
Без сумнівів, це будуть зебіли.
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Их 73%, а смертность всего 3,4% - недобор.
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п. 11 Облизывать всех прилетающих, исп Геращенко (ссылка)
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Свинья, давай уже НКВД реанимируй. Чего вокруг да около ходишь?
Прикиньте ситуацию. Вы на улице чихнули и тут на вас доблестные "санжарцы" донесли санитарам в доспехах, мол "вот он болен коронавирусом, мля буду век воли нивидать!". И те пакуют тебя в кутузку и рушат все твои планы на ближайшие пару месяцев, хотя ты достаточно умен, чтобы не заразиться коронавирусом.
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ЗЫ. Да, кстати, в больнице заразиться коронавирусом в разы выше, чем на свободе. Поэтому вы можете уже и не выйти оттуда живым.
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в больнице специально заражают коронкой, а потом в крематорий.
Так Китай от диссидентов избавляется.
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геращенко у нас и так много свобод ограничено ( гражданам ) , и цензура будь здоров
и если сейчас чет введут ( плохое естественно ) , то оно останется на века
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статистика каже що корона вірус саме частіще чіпається всім кому за 70.совкопітеки повимирають.може рабіновича з мертвечуком захопить.
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хотят закрутить гайки для дерибана земли, законы 16 січня нервно курят в сторонке
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Спалах коронавірусу в районі Сіетла перебуває в критичній ситуації і може спостерігати вибухонебезпечне зростання подібно як в Ухані, Китай, якщо державні чиновники не вживатимуть негайних, сильних заходів, згідно з новим аналізом генетичних даних.

Автор аналізу, обчислювальний біолог на ім'я Тревор Бедфорд, сказав, що, ймовірно, вже є щонайменше від 500 до 600 випадків Covid-19 у великій області Сіетла. Він закликав органи охорони здоров'я та громадськість негайно почати приймати нефармацевтичні втручання - вводити заходи "соціального дистанціювання", кажучи хворим ізолюватися та обмежувати відвідування великих зборів.Геращенко пропонує обмежити частину громадянських свобод заради боротьби з коронавірусом за зразком Польщі - Цензор.НЕТ 5781

"Зараз настав час діяти", - заявив Бедфорд, який знаходиться в Центрі досліджень раку Фреда Хатчінсона в Сіетлі.
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