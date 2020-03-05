 Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від вірусу "COVID-19" становить 3,4%. Це означає, що в разі захворювання 1 мільйона осіб, може загинути 34 тисячі", - підрахував Геращенко.
Радник глави МВС вважає, що Україна підійшла до загрози епідемії непідготовленою.
"Так, систему обов'язкового санітарно-епідемічного контролю було майже повністю демонтовано. Професія епідеміолога або санітарного лікаря стала незатребуваною. Держава десятиліттями не виділяла цільове фінансування на заходи з підготовки до можливих епідемій", - стверджує він.
Геращенко пропонує ухвалити закон про підходи до боротьби з коронавірусом, як це зробила Польща, і подає машинний переклад 10 головних тез цього закону.
1.Передбачена примусова доставка і госпіталізація осіб хворих або тих, які потенційно можуть бути хворими.
2.Санепідемслужба має право:
- отримання доступу в будь-які будівлі, споруди і приміщення для виконання своїх функцій
- обмеження функціонування або закриття діяльності будь-яких установ на період епідемії.
3.Для фармацевтичних компаній може бути введена заборона на реалізацію ліків за межі держави, а також необґрунтованого підвищення цін у зв'язку з ажіотажем.
4.З метою протидії COVID-19 Рада міністрів може шляхом регулювання перерозподіляти заплановані бюджетні витрати між частинами і відділами державного бюджету.
5.Прем'єр-міністр може накласти на орган місцевого самоврядування обов'язок виконати конкретне завдання у зв'язку з протидією COVID-19.
6.Воєвода може видавати накази, які застосовуються до всіх органів державного управління, .... всіх суб'єктів господарювання, юр. особам .... у зв'язку з протидією COVID-19. Накази підлягають негайному виконанню.
7.Державне казначейство, органи місцевого самоврядування та державні організаційні одиниці не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в зв'язку з обґрунтованими діями, спрямованими на протидію COVID-19
8.Військовослужбовець, що перебуває на дійсній військовій службі, може бути направлений командиром військової частини для виконання завдань, не пов'язаних з його військовою спеціальністю та військовою підготовкою, за умови, що він володіє кваліфікацією і повноваженнями для виконання цих завдань".
9.Для протидії COVID-19 роботодавець може дати вказівку працівникові виконувати впродовж певного періоду часу роботу, зазначену в трудовому договорі, поза місцем її постійного виконання
10.Здорові особи, які контактували з особами, які мають інфекційні захворювання, підлягають обов'язковому карантинному або епідеміологічному нагляду, якщо це погоджено органами санітарного нагляду, на строк, що не перевищує 21 день з останнього дня контакту.
Геращенко звернув увагу, що законопроект було розроблено, внесено і прийнятий "стрімко": в парламент його подали 1 березня, а вже 3 березня він був прийнятий в цілому.
"Думаю, що українській владі варто якнайшвидше врахувати і використати цей досвід польських колег і взятися до розробки комплексних змін до законодавства, спрямованих на захист нації від епідемії "Covid-19"", - підсумував він.
- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций
- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии, они мечтали об этом с октябрьской революции 17 года.
‼️🇩🇪Опять Германия. 110 новых случаев заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 514 человек. 252 случая за сутки...
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:03]
‼️🇳🇴Норвегия сообщает (https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/) о 27 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших в стране выросло до 83.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:04]
‼️🇫🇷 Президент Макрон говорит, что «эпидемию коронавируса во Франции не остановить» после встречи в Елисейском дворце с учеными, исследующими COVID19.
«подозрительных» за город , на утилизацию
мусора - мрази и убийцы
теперь, с ЗеГнидой во главе, они решили поживиться основательно
то как вы думаете, будет смысл вас выпускать оттуда ?
кто будет лечить, кто оплатит лекарства, еду ?
как быть с детьми ? их мусора будут куда вывозить ?
мрази, нажрались , теперь быдло болеет, проблемы ....
https://www.dw.com/en/will-warmer-weather-stop-the-spread-of-the-coronavirus/a-52570290
‼️⚠️Число заражённых COVID-19 в Эквадоре выросло до 13 - минздрав
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:23]
‼️⚠️Число погибших от коронавируса в наиболее пострадавшем итальянском регионе Ломбардия возросло с 73 до 98 - власти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:26]
‼️🇷🇺🇧🇾Из-за коронавируса чемпионат мира по хоккею в Швейцарии могут перенести в Беларусь либо Россию.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:26]
‼️🇬🇧 Англия сообщает (https://twitter.com/bnodesk/status/1235602529204998144?s=21) о 25 новых случаях коронавируса, в результате чего в Великобритании до 115.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:27]
‼️🇳🇱 Нидерланды сообщают (https://twitter.com/disclosetv/status/1235602656950808576?s=21) о 44 новых случаях COVID19 . Общее количество коронавирусных случаев в стране удвоилось до 82 за последние 24 часа.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 18:52]
‼️🇺🇳 Эпидемия коронавируса еще не достигла уровня пандемии, но есть "очень тревожные признаки" - глава ВОЗ Тедрос
Без сумнівів, це будуть зебіли.
Прикиньте ситуацию. Вы на улице чихнули и тут на вас доблестные "санжарцы" донесли санитарам в доспехах, мол "вот он болен коронавирусом, мля буду век воли нивидать!". И те пакуют тебя в кутузку и рушат все твои планы на ближайшие пару месяцев, хотя ты достаточно умен, чтобы не заразиться коронавирусом.
Так Китай от диссидентов избавляется.
и если сейчас чет введут ( плохое естественно ) , то оно останется на века
Спалах коронавірусу в районі Сіетла перебуває в критичній ситуації і може спостерігати вибухонебезпечне зростання подібно як в Ухані, Китай, якщо державні чиновники не вживатимуть негайних, сильних заходів, згідно з новим аналізом генетичних даних.
Автор аналізу, обчислювальний біолог на ім'я Тревор Бедфорд, сказав, що, ймовірно, вже є щонайменше від 500 до 600 випадків Covid-19 у великій області Сіетла. Він закликав органи охорони здоров'я та громадськість негайно почати приймати нефармацевтичні втручання - вводити заходи "соціального дистанціювання", кажучи хворим ізолюватися та обмежувати відвідування великих зборів.
"Зараз настав час діяти", - заявив Бедфорд, який знаходиться в Центрі досліджень раку Фреда Хатчінсона в Сіетлі.