 Геращенко пропонує прийняти закон про боротьбу з коронавірусом за зразком Польщі

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від вірусу "COVID-19" становить 3,4%. Це означає, що в разі захворювання 1 мільйона осіб, може загинути 34 тисячі", - підрахував Геращенко.

Радник глави МВС вважає, що Україна підійшла до загрози епідемії непідготовленою.

"Так, систему обов'язкового санітарно-епідемічного контролю було майже повністю демонтовано. Професія епідеміолога або санітарного лікаря стала незатребуваною. Держава десятиліттями не виділяла цільове фінансування на заходи з підготовки до можливих епідемій", - стверджує він.

Геращенко пропонує ухвалити закон про підходи до боротьби з коронавірусом, як це зробила Польща, і подає машинний переклад 10 головних тез цього закону.

1.Передбачена примусова доставка і госпіталізація осіб хворих або тих, які потенційно можуть бути хворими.

2.Санепідемслужба має право:

- отримання доступу в будь-які будівлі, споруди і приміщення для виконання своїх функцій

- обмеження функціонування або закриття діяльності будь-яких установ на період епідемії.

3.Для фармацевтичних компаній може бути введена заборона на реалізацію ліків за межі держави, а також необґрунтованого підвищення цін у зв'язку з ажіотажем.

4.З метою протидії COVID-19 Рада міністрів може шляхом регулювання перерозподіляти заплановані бюджетні витрати між частинами і відділами державного бюджету.

5.Прем'єр-міністр може накласти на орган місцевого самоврядування обов'язок виконати конкретне завдання у зв'язку з протидією COVID-19.

6.Воєвода може видавати накази, які застосовуються до всіх органів державного управління, .... всіх суб'єктів господарювання, юр. особам .... у зв'язку з протидією COVID-19. Накази підлягають негайному виконанню.

7.Державне казначейство, органи місцевого самоврядування та державні організаційні одиниці не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в зв'язку з обґрунтованими діями, спрямованими на протидію COVID-19

8.Військовослужбовець, що перебуває на дійсній військовій службі, може бути направлений командиром військової частини для виконання завдань, не пов'язаних з його військовою спеціальністю та військовою підготовкою, за умови, що він володіє кваліфікацією і повноваженнями для виконання цих завдань".

9.Для протидії COVID-19 роботодавець може дати вказівку працівникові виконувати впродовж певного періоду часу роботу, зазначену в трудовому договорі, поза місцем її постійного виконання

10.Здорові особи, які контактували з особами, які мають інфекційні захворювання, підлягають обов'язковому карантинному або епідеміологічному нагляду, якщо це погоджено органами санітарного нагляду, на строк, що не перевищує 21 день з останнього дня контакту.

Геращенко звернув увагу, що законопроект було розроблено, внесено і прийнятий "стрімко": в парламент його подали 1 березня, а вже 3 березня він був прийнятий в цілому.

"Думаю, що українській владі варто якнайшвидше врахувати і використати цей досвід польських колег і взятися до розробки комплексних змін до законодавства, спрямованих на захист нації від епідемії "Covid-19"", - підсумував він.







