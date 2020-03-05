EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  11579  113
Все про:Качура (30) Офіс генерального прокурора (138) Іонушас (3)

 Кандидатуру Іонушаса на пост генпрокурора підтримала більшість депутатів фракції "Слуга народу", - Качура

Більшість народних депутатів на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру нардепа від "СН" Сергія Іонушаса на посаду генерального прокурора.

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції, яке проходило нещодавно, один із народних депутатів запропонував Сергія Іонушаса - юриста, адвоката, випускника профільного факультету прокуратури Харківського університету Ярослава Мудрого. І більшість депутатів його підтримали - там було більш ніж 234 народні депутати. Тому я думаю, що він ймовірний кандидат. Але не треба називати остаточним, оскільки рішення прийматиме президент", - сказав Качура.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 5 березня народні депутати висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Читайте також: Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179774
 
   
 Топ коментарі
 
слуги народа сборище подонков
 показати весь коментар
 
Куча алкашей, онанистов, дегенератов управляет страной...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Чуваки иврит учите: "Слуга народа на иврите это бюрократия".
 показати весь коментар
 
был Рябошапка.. сейчас назначат Ионушаса.. а за ним будут Джбурляйтис и Перекиньнога..
пипец, блин!
 показати весь коментар
 
 
Кто такой этот Ионушас? Очередная серая лошадка в мешке от Бени или может от Пыни?
 показати весь коментар
 
Это назначенец реальных Хозяев Украины. Как и Бубочка, и прочие Разумковы с Дубинскими.
 показати весь коментар
 
та нууу - разумков я думаю следующий кандидат нах....
 показати весь коментар
 
Кто бы сомневался, очередной кварталовский холуй...А помните как ЗЕкловун заливал своим ЗЕбилам про кумовство))))
 показати весь коментар
 
полгода терпели не взбунтовались, надо поддать жарку а то терпять, Украину реально уничтожают
 показати весь коментар
 
 
Да пускай бежит. Это же арлекин на верёвочках.
 показати весь коментар
 
юрист обслуживавший 95 квартал ... очередной НЕКУМ
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору