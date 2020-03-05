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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (318) Качура (30) Офіс генерального прокурора (138)

 Обов'язки генерального прокурора виконуватиме заступник Рябошапки, поки не оберуть нового, - Качура

Поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що сьогодні Рябошапка пішов у відставку, є перший заступник, який виконуватиме його обов'язки. Прокуратура далі працюватиме, далі будуть звинувачення підтримувати в суді, далі підписуватимуть підозри. Вся його команда, яка була, нехай вона працює. Ми визначимося з президентом і призначимо нового генерального прокурора, який не буде виходити з парламентської зали, коли звучать якісь незручні питання", - сказав Качура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Рябошапку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179772
 
 
 Топ коментарі
 
Да че там назначьте того насильника, вам уже ничего не испортит картину.
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Тут интересный момент есть...

Насколько крепко обиделся Рябошапка

Есть вероятность, что он может много интересного рассказать... под протокол
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Да че там назначьте того насильника, вам уже ничего не испортит картину.
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Царь занят....
Ему не до этого
Он надои подымает....
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"Только взялся за яйца, молоко пропало..."
Бацька Лукашенка
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Зеленский сливает Рябошапку, новым генпрокурором будет юрист 95 квартала - источник

Новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист «95-го квартала», который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве.

клоуны закончились!
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Главный по чортам. Царь не может быть плохим, только бояре)
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Тут интересный момент есть...

Насколько крепко обиделся Рябошапка

Есть вероятность, что он может много интересного рассказать... под протокол
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Влада проводить експерименти на українському народові і міняє міністрів як шкарпетки. Причому цілими пакетами. За ніч "призначає" міністрів. Без представлення, обговорення і програм і всупереч законам і здоровому глузду.
Президент хапається за перших ліпших кандидатур, яких йому хтось нашіптує на вухо і сподівається лише на фарт: а раптом вигорить. Не вигорить.
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свічка@svecha62 1 ч

Кого б не призначили Генпрокурором, Іонушаса чи Вєнєдіктову, насправді відсьогодні ним стане Портнов.
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Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом.26.09.19/ подставился шибздик тогда и сейчас, сняв Рябошапку по требованию израильского глиста.Не сумел посадить Порошенко . И с шереметгейтом Авакова -Коломойского-Зеленского обгадился.
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а что ?????7 на столько обосрались что уволили а кем заменить не придумали? а как на счет молодых **...л в правительстве. может Галю ....издаболку Янченко протянете, у нее глазки стеклянные, бессовестные и говорит как из пулемета. чем не прокурор? засрет мозги всем 73 недалеким %
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