 Обов'язки генерального прокурора виконуватиме заступник Рябошапки, поки не оберуть нового, - Качура

Про це сказав журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на те, що сьогодні Рябошапка пішов у відставку, є перший заступник, який виконуватиме його обов'язки. Прокуратура далі працюватиме, далі будуть звинувачення підтримувати в суді, далі підписуватимуть підозри. Вся його команда, яка була, нехай вона працює. Ми визначимося з президентом і призначимо нового генерального прокурора, який не буде виходити з парламентської зали, коли звучать якісь незручні питання", - сказав Качура.
Ему не до этого
Он надои подымает....
Бацька Лукашенка
Новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист «95-го квартала», который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве.
клоуны закончились!
Насколько крепко обиделся Рябошапка
Есть вероятность, что он может много интересного рассказать... под протокол
Президент хапається за перших ліпших кандидатур, яких йому хтось нашіптує на вухо і сподівається лише на фарт: а раптом вигорить. Не вигорить.
свічка@svecha62 1 ч
Кого б не призначили Генпрокурором, Іонушаса чи Вєнєдіктову, насправді відсьогодні ним стане Портнов.