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Все про:Зеленський (4703) Чорновол Тетяна (115) ДБР (942) Бабіков (25)

 Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол

Справи Майдану "зливаються" у турборежимі руками адвоката Януковича Олександра Бабікова. Вказівку на це дав особисто президент Володимир Зеленський, і робить він це на вимогу Путіна. Це доводять судові ухвали у справі, де нині перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков виступав адвокатом Віктора Януковича

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише народний депутат восьмого скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема вона наголошує, що в документах, які є в публічному доступі, доволі недбало затерті персональні дані учасників процесу. Одне з прізвищ – міністр юстиції в уряді часів Януковича Олена Лукаш.

"Переглянула я ухвали суду у справі, де нинішній заступник керівника ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. Це справа про узурпацію влади Януковичем, коли в неправовий спосіб Україна повернулася до Конституції 1996 року зі значним посиленням повноважень Президента. І хоча в ухвалах затерті прізвища, однак інколи через недогляд щось проскакує. Таким чином, проскочило прізвище Олени Лукаш як особи, що підозрювалася у підготовці необхідних нормативних актів для конституційного перевороту та перераховувала хабарі суддям Конституційного Суду", - пише Чорновол.

Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол 01
Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол 02

"Тобто у справі, де працював адвокатом Бабіков, фігурувала і Лукаш. А тепер дивіться, як цікаво: зараз ці двоє - Лукаш і Бабіков - знову в одній справі. Вони займаються Майданом. Лукаш особисто всю осінь ходила на суди, витягувала беркутівців з в’язниці, а Бабіков на посаді в ДБР розгорнув слідство проти майданівців. Поки що це тримається в секреті, але витоків інформації, що це підтверджує, купа", - зазначає Тетяна Чорновол.

"Абсолютно переконана, що це не його власна ініціатива, і навіть не ініціатива Портнова чи клієнта Бабікова - Януковича. Це ініціатива Зеленського задля задоволення бажання Путіна. Путін поставив Зеленському домашнє завдання - обнулити Майдан, якщо той хоче рухатися в переговорах щодо "миру" на Донбасі... Для Путіна - це питання принципове. Бо він вважає Майдан колискою українського спротиву. Щоб зламати Україну, треба зламати пам'ять про Майдан, як про Революцію гідності, дискредитувати всіх, хто вийшов і переміг за європейський вектор країни. Також Путін хоче банально помститися, він хоче посадок облич Майдану", - переконана Чорновол.

Вона переконана, що Володимир Зеленський в цьому йде Путіну назустріч. "Беркутівці були випущені на свободу через схему "обміну полонених", а Бабіков готується саджати активістів Майдану", - робить висновок Чорновол.

Вона наголошує, що Бабіков дійсно не буде займатися справами Майдану у тому розумінні, як очікувало суспільство - тобто не буде сприяти розслідуванню злочинів проти учасників Революції Гідності. Натомість його місія – переслідувати самих майданівців.

"Бабіков не брехав, коли заявив, що він не буде займатися справами Майдану в тому розумінні, до якого ми звикли (тобто, переслідуванням тих, хто розстріляв Небесну Сотню). Навпаки, він зараз займається справами Майдану виключно в розумінні кримінального переслідування майданівців на догоду Кремлю. І від його роботи зараз залежить діалог Зеленського з Путіним", - переконана Чорновол.

"Тому ЗЕ чекає від Бабікова турборежиму. Зрештою, його призначили, попри негативний резонанс, ще й тому, що він має досвід проведення політичних репресій. В часи Януковича Бабіков працював в прокурорській команді Пшонки, був начальником слідчого відділу прокуратури Харкова", - нагадала Чорновол.

Читайте також: Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179771
 
   
 Топ коментарі
 
Ти про Кіпрські офшори Зеленського на десятки мільйонів доларів?
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він мабудь про хатинку зеленського в криму
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Tala@Tala094shte 22 ч

Зі спогадів однокласників Зеленського:
... Его чинариком дразнили.
Мелким был, вонючим и злопамятным...

Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3038
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Интересно а в Ростове есть еще свободные места?
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для Офшоркіна і соєвих ригів місця там вистачить !
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Ти про Кіпрські офшори Зеленського на десятки мільйонів доларів?
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Ой, не придирайтесь, он там всё оформил законно, по законам паРаши...
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Та не ЗЕбильный наверно имел ввиду оманские офшорки Бени, куда его ручная собачёнка ЗЕкловун возила бабки ложить на счёт..
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Там была неясная ситуация с султаном и нужно было прозондировать почву, а за одно и на самолёте Патрушева нахаляву прилететь...
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Місце знайдеться, якщо всі українці порозумнішають Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3450
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а при чем здесь ростов и места? Вон, почитай, что номерной ниже пишет... и это - вокс попули 73% идиотов и всякой руской мрази... так шо, чему удивляться. Это они, зебилы, своей безответственностью определили движение Украины в кацапский тупик. И, боюсь, точка невозврата уже пройдена...
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Ё мое! не так...а где будет Мавзолей двух ублюдочных Вованов...
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Кто её с дурки опять выпустил?
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Она через любые колючки и заборы , удивительным образом пролезает . ))
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А " ватный мокшань винторогая" - це твоє кацапське прізвисько ?
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Турист Оманский, сдавал, сдал, и будет сдавать, все украинское.
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Інколи навіть присихічно хворі розумово здоровіші здорових!
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Уберите припадошную или дайте ей селедки.
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Ну держи селёдку припадошный.. ЗЕбюил покацапленный малоросс Павел Я 17d636ef
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Во прицепились к адвокату, с каких пор людей обвиняют на основе их работы, серийных убийц и насильников тоже защищают адвокаты но никто не вешает на них клеймо.
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Конфликт интересов у адвоката, что совершенно недопустимо в цивилизованной стране, хотя, прости, я пишу слишком сложные слова для опущенных зебанатов.
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Да всё этот ЗЕбил прекрасно понимает, это зебильное быдло сразу же нутром почуяло своего ватного прокацапского преЗЕдента и его кремлёвскую ЗЕкоманду, и радостно побежало голосовать за своих..всё оно ватное зебильное понимает..
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Соевое быдло ничего внятного кроме оскорблений и сказать то не может, что говорит только об их умственной отсталости.
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Tala@Tala094shte 22 ч

Зі спогадів однокласників Зеленського:
... Его чинариком дразнили.
Мелким был, вонючим и злопамятным...

Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3038
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зеленский просто красавчик - делает все, чтобы отсидеть 3-4 "президентских" срока в бердычевской зоне.
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О, ещё эту с Фрунзе выпустили... Как раз под увольнение Рыбы в Шапке. Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7061
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Серостанова Анжелика@agny262 22 ч
А у .уйло кличка в кгб (потом фсб) была "Окурок",об этом Юрий Швец рассказывал, бывший разведчик.
Отличие "окурка" и "чинарика"? Никакого!!! Чинарик - это окурок на зэковском арго.
Кстати, окурком .уйло называли из-за вони, причем как ментальной.
ВОНЮЧИЕ они оба, и шмаркл\ и .уйло.
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Справа в суді. Підготовчі засідання йдуть.
Щоправда, в нинішній ситуації будуть йти довго... до нової революції Гідності
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Не будет никакой революции. С таким количеством оружия на руках Зескот до Жулян добежать не успеет.
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Танька очухалась. Все идеалы Майдана предал порох и Ко в далёком 15-м.
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100% тільки не в 15-м , а одразу - на весні 2014-го ..!
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Делами майдана занимаются Лукаш, Портнов и ПетуШарий. Ещё не всех подозреваемых отдали по обмену?
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У подружки Пашинского весеннее обострение ... Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4044
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У Бениной подружки тоже по ходу обострение, вчера побежал в Раде с кем то разборки устраивать, похоже Бенину подружку от кокса сильно накрыло ..
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Если Зеля выглядит как агент Ху*ла, действует как агент Ху*ла и говорит как агент Ху*ла, то это, вероятно, и есть агент Ху*ла.
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під час мітингу на Майдані Нардеп України VIII скликання Тетяна Чорновол розповіла, що слідчі групи, нібито, працюють над тим, щоб посадити майданівців:

"У мене є інформація про те, що зараз під керівництвом заступника керівника ДБР Бабікова слідчі групи працюють над тим, щоб посадити майданівців. Зокрема, я маю інформацію і стосовно себе - мені вже готова підозра за Майдан. Зараз обирається зручний час, щоб мені її вручити, взяти мене під варту і тд. Але справа не в мені. Справа в нашій країні. Те, що зараз робить Бабіков, адвокат Януковича, він робить не з власної ініціативи і навіть не з ініціативи одного з кураторів ДБР Портнова. Навіть не з ініціативи свого клієнта Януковича. Він це робить тому що таке завдання йому поставив президент України Зеленський. У свою чергу президент України Зеленський таке завдання отримав від президента держави-агресора Володимира Путіна", - заявила Чорновол.
За її словами, це відбувається на замовлення Путіна, який поставив Зеленському умову, що тільки після того, як той дискредитує пам'ять про Майдан будуть проводитися переговори про "мирний план", а насправді - про капітуляцію Україну.
"І Зеленський зараз почав виконувати завдання Путіна. Саме тому керівником ДБР був поставлений адвокат Януковича Бабіков. Саме ідеологічно саме Бабіков і готовий, і професійно підкований, щоб зробити цю справу - дискредитувати пам'ять про Майдан. Іншими словами переписати українську історію", - сказала Чорновол.

Текст і відео: https://espreso.tv/news/2020/03/05/zelenskyy_otrymav_take_zavdannya_vid_putina_chornovol_pro_svoyu_pidozru_za_maydan
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Что уже выпустили ЭТУ из психушки?
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Такие как зеленские не становятся руководителями при вменяемом народе. Но вопрос не в зеленском. Он иуда по рождению(речь не о национальности) и по сути. Сдаст все и всех не задумываясь. Такой уж уродился. Главный вопрос в народе. Народ с гнильцой. Ну а в результате - зеленский у власти.
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Малоросский покацапленный скот может построить исключительно Малороссию в составе рашки и никак иначе. СОбссно 73% и строят Малороссию..вполне сознательно..этот ЗЕбильный скот хорошо всё понимает, но хочет именно Малороссию и дружить с мышебратьями. Не будет кловуна малоросский скот найдёт себе подобного ватного
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Герман Аксьом

@industrialartss

·7 ч

Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
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Майдан вы сами сдали, когда дорвались до власти под красивые патриотичные лозунги надули людей, но начали воровать как и все, а это уже следствие.
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не правда, маидан и свободну Украйна ***** отдало Украинское общество, по приколу но отдали. А то маленькое недоразумение с хрипячим голосом, беэ прикольных деиствии общества в лучшем случие продолжал бы смешить ватников на своем квартале и не более.
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Клоун просто выспался и прячется от всех, типа это не я.
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Да, как вы смеете! Зубожилый нарид так хотел своего сцаря, который будет главным над всем и вся!
И только москва может указать правильный путь!Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1152
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Так держать Танюха! У зе-мрази от тебя особо подгорает
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Правильно, думать - вредно. Сторонники Зеленского знают.
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Это было понятно ещё до избрания Зеленского президентом. Вообще, кто-нибудь когда-нибудь слышал от Зеленского хоть одно хорошее слово о Майдане? Вот то то же.
Из Зеленского "русский мир" так и лезет, как бы он его не прятал.
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а Чорновол могёт залезть в канализационную трубу чтоб велезти из унитаза в Офисе генпрокурора....ради Украины? вроде ж показала какая патриотка Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4596
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