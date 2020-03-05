 Зеленський здав Путіну Майдан, а інструментом капітуляції призначили ДБР під керівництвом адвоката Януковича Бабікова, - Чорновол

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише народний депутат восьмого скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема вона наголошує, що в документах, які є в публічному доступі, доволі недбало затерті персональні дані учасників процесу. Одне з прізвищ – міністр юстиції в уряді часів Януковича Олена Лукаш.
"Переглянула я ухвали суду у справі, де нинішній заступник керівника ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. Це справа про узурпацію влади Януковичем, коли в неправовий спосіб Україна повернулася до Конституції 1996 року зі значним посиленням повноважень Президента. І хоча в ухвалах затерті прізвища, однак інколи через недогляд щось проскакує. Таким чином, проскочило прізвище Олени Лукаш як особи, що підозрювалася у підготовці необхідних нормативних актів для конституційного перевороту та перераховувала хабарі суддям Конституційного Суду", - пише Чорновол.
"Тобто у справі, де працював адвокатом Бабіков, фігурувала і Лукаш. А тепер дивіться, як цікаво: зараз ці двоє - Лукаш і Бабіков - знову в одній справі. Вони займаються Майданом. Лукаш особисто всю осінь ходила на суди, витягувала беркутівців з в’язниці, а Бабіков на посаді в ДБР розгорнув слідство проти майданівців. Поки що це тримається в секреті, але витоків інформації, що це підтверджує, купа", - зазначає Тетяна Чорновол.
"Абсолютно переконана, що це не його власна ініціатива, і навіть не ініціатива Портнова чи клієнта Бабікова - Януковича. Це ініціатива Зеленського задля задоволення бажання Путіна. Путін поставив Зеленському домашнє завдання - обнулити Майдан, якщо той хоче рухатися в переговорах щодо "миру" на Донбасі... Для Путіна - це питання принципове. Бо він вважає Майдан колискою українського спротиву. Щоб зламати Україну, треба зламати пам'ять про Майдан, як про Революцію гідності, дискредитувати всіх, хто вийшов і переміг за європейський вектор країни. Також Путін хоче банально помститися, він хоче посадок облич Майдану", - переконана Чорновол.
Вона переконана, що Володимир Зеленський в цьому йде Путіну назустріч. "Беркутівці були випущені на свободу через схему "обміну полонених", а Бабіков готується саджати активістів Майдану", - робить висновок Чорновол.
Вона наголошує, що Бабіков дійсно не буде займатися справами Майдану у тому розумінні, як очікувало суспільство - тобто не буде сприяти розслідуванню злочинів проти учасників Революції Гідності. Натомість його місія – переслідувати самих майданівців.
"Бабіков не брехав, коли заявив, що він не буде займатися справами Майдану в тому розумінні, до якого ми звикли (тобто, переслідуванням тих, хто розстріляв Небесну Сотню). Навпаки, він зараз займається справами Майдану виключно в розумінні кримінального переслідування майданівців на догоду Кремлю. І від його роботи зараз залежить діалог Зеленського з Путіним", - переконана Чорновол.
"Тому ЗЕ чекає від Бабікова турборежиму. Зрештою, його призначили, попри негативний резонанс, ще й тому, що він має досвід проведення політичних репресій. В часи Януковича Бабіков працював в прокурорській команді Пшонки, був начальником слідчого відділу прокуратури Харкова", - нагадала Чорновол.
до речі - чому вона раніше мовчала ? 10.06.19 Снайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения
Tala@Tala094shte 22 ч
Зі спогадів однокласників Зеленського:
... Его чинариком дразнили.
Мелким был, вонючим и злопамятным...
Серостанова Анжелика@agny262 22 ч
А у .уйло кличка в кгб (потом фсб) была "Окурок",об этом Юрий Швец рассказывал, бывший разведчик.
Отличие "окурка" и "чинарика"? Никакого!!! Чинарик - это окурок на зэковском арго.
Кстати, окурком .уйло называли из-за вони, причем как ментальной.
ВОНЮЧИЕ они оба, и шмаркл\ и .уйло.
Щоправда, в нинішній ситуації будуть йти довго... до нової революції Гідності
"У мене є інформація про те, що зараз під керівництвом заступника керівника ДБР Бабікова слідчі групи працюють над тим, щоб посадити майданівців. Зокрема, я маю інформацію і стосовно себе - мені вже готова підозра за Майдан. Зараз обирається зручний час, щоб мені її вручити, взяти мене під варту і тд. Але справа не в мені. Справа в нашій країні. Те, що зараз робить Бабіков, адвокат Януковича, він робить не з власної ініціативи і навіть не з ініціативи одного з кураторів ДБР Портнова. Навіть не з ініціативи свого клієнта Януковича. Він це робить тому що таке завдання йому поставив президент України Зеленський. У свою чергу президент України Зеленський таке завдання отримав від президента держави-агресора Володимира Путіна", - заявила Чорновол.
За її словами, це відбувається на замовлення Путіна, який поставив Зеленському умову, що тільки після того, як той дискредитує пам'ять про Майдан будуть проводитися переговори про "мирний план", а насправді - про капітуляцію Україну.
"І Зеленський зараз почав виконувати завдання Путіна. Саме тому керівником ДБР був поставлений адвокат Януковича Бабіков. Саме ідеологічно саме Бабіков і готовий, і професійно підкований, щоб зробити цю справу - дискредитувати пам'ять про Майдан. Іншими словами переписати українську історію", - сказала Чорновол.
Текст і відео: https://espreso.tv/news/2020/03/05/zelenskyy_otrymav_take_zavdannya_vid_putina_chornovol_pro_svoyu_pidozru_za_maydan
Герман Аксьом
@industrialartss
·7 ч
Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
И только москва может указать правильный путь!
Из Зеленского "русский мир" так и лезет, как бы он его не прятал.
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