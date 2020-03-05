 Школи і виші Чернівецької області закрили на карантин через коронавірус, - ОДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької обласної держадміністрації в Фейсбуці.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

"Призупинити навчальний процес у школах і вищих навчальних закладах Чернівецької області

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- органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів

- також рекомендовано скасувати всі масові заходи в області", - сказано в повідомленні.

Раніше в Чернівецькій області через коронавірус обмежили проведення масових заходів.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.