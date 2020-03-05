 Школи і виші Чернівецької області закрили на карантин через коронавірус, - ОДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької обласної держадміністрації в Фейсбуці.
Рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
"Призупинити навчальний процес у школах і вищих навчальних закладах Чернівецької області
- органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів
- також рекомендовано скасувати всі масові заходи в області", - сказано в повідомленні.
Раніше в Чернівецькій області через коронавірус обмежили проведення масових заходів.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.
5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.
а заболевших побить камнями!
Зокрема, забороняється проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету. Також тимчасово не будуть направляти за кордон викладачів та студентів, і приймати іноземців.
Обмеження будуть діяти до окремого розпорядження ректора.