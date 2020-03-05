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 Школи і виші Чернівецької області закрили на карантин через коронавірус, - ОДА

Органам місцевої влади рекомендують припинити роботу дошкільних навчальних закладів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької обласної держадміністрації в Фейсбуці.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

"Призупинити навчальний процес у школах і вищих навчальних закладах Чернівецької області

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- органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів

- також рекомендовано скасувати всі масові заходи в області", - сказано в повідомленні.

Раніше в Чернівецькій області через коронавірус обмежили проведення масових заходів.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.

Школи і виші Чернівецької області закрили на карантин через коронавірус, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179769
 
 
 Топ коментарі
 
Заговор продавцов масок. Кто сильно боится тому надо систематически фото комаровского и богуцкой ко лбу прикладывать.
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Видать им некому объяснить про заговор. Нет у них Богуцкой беда.
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Заговор продавцов масок. Кто сильно боится тому надо систематически фото комаровского и богуцкой ко лбу прикладывать.
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5 марта 2020В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
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Видать им некому объяснить про заговор. Нет у них Богуцкой беда.
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По этому заказу вам придётся перезвонить на Лубянку.
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Все правильно! Только детей предупредить, не лазить по улицам
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 10 березня вводить обмежувальні заходи, щоб запобігти захворюванням, викликаних коронавірусом COVID-19. Про відповідний указ ректора університету повідомили на сайті навчального закладу.
Зокрема, забороняється проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету. Також тимчасово не будуть направляти за кордон викладачів та студентів, і приймати іноземців.
Обмеження будуть діяти до окремого розпорядження ректора.
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