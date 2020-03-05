 Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Я приїхав сюди, щоб почути від вас реальні проблеми. Крім самих проблем, я впевнений, є варіанти їх вирішення. Ми готові підтримати ці рішення або запропонувати свої варіанти", - сказав Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу.
Керівник ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько розповів президенту про проблему зриву контракту на поставку для "Укрзалізниці" пасажирських вагонів і дизель-поїздів. За словами Приходька, "Укрзалізниця" звинуватила учасників тендера на поставку вагонів у картельній змові, і Антимонопольний комітет упродовж півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.
Президент відповів, що готовий вже завтра відвідати підприємство разом із міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.
"Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він має приїхати відразу з моделлю вирішення питання", - підкреслив Зеленський.
Когда надои поднимать будет?
а оно ничего учить не хочет
Это ж не генерального прокурора снимать ))
ЗеБiли, ви вибрали лайно, що обсолютно не спроможне бути Президентом.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
Офуеть. К чему мы идем ? К Европе или к кацапскому путинизму ? Противно все это, аж ригати верне від злості та базнадії.
Бледная копия *****...********...
Цікаво, чи знайду я через рік хоч одного серед своїх знайомих, котрий не буди п@здіти «я не галасавал за Зеленского».(с)
Они сделали и вагоны метро, по заказу Омельченко и экскаваторы
Кацапы из Мытищ Воюют ща украинские контракты . Могу уверенно сказать, что ВСЕ кто покупал кацапскиеивагоны и экскаваторы - ПОЛУЧАЛИ ОТ КАЦАПОВ ОТКАТ
ВОН где поле для работы ГБР
Раніше в Україні була ПАРЛАМЕСЬКО - ПРЕЗИДЕНТСЬКА республіка з чіткими обов'язками
Президент - оборона, зовнішня політика суверенітет країни
верховна Рада - кабмін -внутрішні справи: економіка, інфраструктура, соціальна політика
Зубожілий нарід захотів щоб за все відповідав один!
Дійсно тепер все можно сміливо валити на одого - преЗе !
Проте ні зовнішньої політики, ні внутрішньоїсоціалки!
Вот никогда такого не было, и вот опять.
В очередной раз топчемся по конституции, да Зерро?
Ни Премьер министр, ни министр не подчиняются Президенту.
Так может себя вести только гопник с 95 квартала.