 Данілов провів нараду з оборонним і гуманітарним блоком уряду: "Виділили питання реінтеграції окупованих територій"

У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони, генерал-лейтенант Андрій Таран, міністр у справах ветеранів, генерал-лейтенант Сергій Бессараб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар РНБО України привітав новопризначених керівників оборонного і гуманітарного блоків. А. Данілов наголосив на першочерговості виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо посилення координації та взаємодії у вирішенні першочергових завдань", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед ключових завдань Данілов виділив питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, напрацювання дієвого закону про територіальну оборону, забезпечення військових на передовій сучасними видами озброєння і техніки, виконання ДОЗ.

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