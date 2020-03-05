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Все про:Данілов (95) Кабмін (3853) РНБО (695) Резніков (14) Таран Андрій (6) Бессараб Сергій (1)

 Данілов провів нараду з оборонним і гуманітарним блоком уряду: "Виділили питання реінтеграції окупованих територій"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у четвер провів нараду з оновленим керівництвом оборонного та гуманітарного блоків уряду.

У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони, генерал-лейтенант Андрій Таран, міністр у справах ветеранів, генерал-лейтенант Сергій Бессараб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар РНБО України привітав новопризначених керівників оборонного і гуманітарного блоків. А. Данілов наголосив на першочерговості виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо посилення координації та взаємодії у вирішенні першочергових завдань", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед ключових завдань Данілов виділив питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, напрацювання дієвого закону про територіальну оборону, забезпечення військових на передовій сучасними видами озброєння і техніки, виконання ДОЗ.

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Данілов провів нараду з оборонним і гуманітарним блоком уряду: Виділили питання реінтеграції окупованих територій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179767
 
 
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Пока зе тут меняет кабмин и занимается хней, в дыре уже на кпп возле Горловки ставят флаги рф. Постепенное поглощение дыры рф уже окончательно.
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Таран - Дата рождения: 04.03.1955. Хорошо подарочек ему сделали вчера))
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встреча была дресс-кодах бабалайка и касоваротка?!
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із пустого в порожне - гребаний совок в кишенях олігархату....- ми з цим лайном в ЕС і НАТО ідем...
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Кандидат на пост главы Минэкономики не выходит на связь. Секретар РНБО Данілов провів зустріч з декількома новими міністрами - Цензор.НЕТ 5353
Кандидат на пост главы Минэкономики Роман Жуковский не выходит на связь, он уехал в США.
"Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь", - пояснил один из депутатов в "Слуге народа".
К слову, Милованову предлагали возглавить Минагрополитики, он отказался.
One News Украина (https://t.me/joinchat/AAAAAFbzYGnLisX-4smIog)
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