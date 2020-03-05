 Рада звільнила Рябошапку

Фурса: Отставка Рябошапки и Сытника - вторая часть захвата власти Коломойским и разрушения нашего сотрудничества с Западом 05.03.2020, 18:44 • 381 • 1
Для Коломойского отставка Рябошапки и Сытника - это два в одном. Во-первых, он убирает людей, которые осмеливаются говорить ему "нет". Таких сейчас во властных кабинетах практически не осталось. Во-вторых - это нарушение чертовой уймы наших обязательств перед западным партнерами и по программе МВФ, что еще больше отдалит нас от цивилизации. От МВФ. От коллективного Запада. От тюрьмы для Коломойского. И приблизит нас к дефолту. Итак, пункт первый. И Рябошапка, и Сытник остаются форпостами борьбы против Коломойского. Именно позиция прокуратуры в судах долгое время позволяла сдерживать самоубийственное решение самых справедливых судей мира по ПриватБанку. А там цель Коломойского - получить контроль над банком и отозвать иск из Лондона. Убираешь Рябошапку - убираешь последнее препятствие. И 16 марта получаешь первое нужное тебе решение из целой вереницы судебных решений. С другой стороны, и об этом говорит сам Рябошапка, расследования прокуратуры по Укрнафте, откуда было выведено миллиарды долларов, тоже очень нервирует олигарха. В результате, Рябошапку надо убрать. Сытник мешает Коломойскому, да и другим партнерам олигарха. Ему могут мстить за "дело рюкзаков" и за преследование Бахматюка. Но прежде всего, именно НАБУ ведет дело ПриватБанка. А дело там весьма однозначное. Вот и хотят убрать Сытника. С самого начала именно люди Коломойского были драйверами увольнения Рябошапки и Сытника, собирали подписи и формировали информационный фон. Читайте также: Смена правительства: конкуренция между разными группами влияния набирает обороты Почему это разрушает наше сотрудничество с МВФ и Западом? Во-первых, ПриватБанк. Дело Приватбанка ключевое для сотрудничества с МВФ и коллективным Западом. Откат там - это крест на любом сотрудничестве. Причем откат такой наглый. Не зря после Большой семерки встречались накануне с Рябошапкой и сделали пресс-релиз с поддержкой. Уже прямее сказать, что кто-то попутал берега и несется к пропасти было просто невозможно. Плюс, реформа прокуратуры - часть наших обязательств перед нашими западными партнерами. Аналогично, создание НАБУ было частью программы МВФ, да и борьба с коррупцией - условие безвизового режима. И увольнение Сытника по беспределу есть не что иное, как нарушение взятых на себя обязательств. Наши западные партнеры всегда говорили, что они не могут указывать на персоналии, но требуют уважать институты. В частности - институциональную независимость НАБУ. Каждый из этих пунктов в отдельности уже мог бы стать критическим, не говоря уже о совокупности решений. В итоге, даже если кто-то на Западе и готов был закрыть глаза на шалости с новым кабинетом министров, то теперь и у них не будет аргументов. Какая аргументация отставки? В принципе, это не важно. Просто обвиняешь их в том, что они работают на мировую закулису и в атмосфере тотального безумия и торжества теорий заговора, ставящих Украину в один уровень с Венесуэлой и Северной Кореей, этого бы хватило. Но есть еще один аргумент - нет посадок. Вернее, одной главной посадки, о чем прямо говорят Слуги народа. И это может быть основной личной причиной для Зеленского, почему он хочет уволить как минимум Рябошапку. И это тоже очень опасно. Потому что фактически в условиях приближающего экономического коллапса, неминуемого после разрыва с МВФ, Зеленский может хотеть дать народу зрелища. Посадить Порошенко. Можно по-разному относится к Порошенко. И можно даже хотеть видеть его в тюрьме. Но. Во-первых, никто никогда не скажет, что Рябошапка и все руководство офиса генерального прокурора любят Порошенко. У всех этих людей был горячий конфликт с Порошенко в тот момент, когда он был президентом. И будь у них железный повод, они бы без сомнений отправили Порошенко в тюрьму. Но повода нет. То, что готовит ДБР - очевидная туфта. Пустышка. И арест бывшего президента страны по такому надуманному обвинению неминуемо поставит Украину в один ряд со странами, где процветают политические репрессии. Вернет нас сразу во времена Януковича. И об этом не раз говорили голоса коллективного Запада, намекая что политические аресты неприемлемы. И Рябошапка это понимает. Понимает, что участие в политических репрессиях будет стоить и ему и стране. В том числе может лишить нас безвизового режима. Что, кстати, очень устроило бы олигархов, которым пришлось подымать зарплаты из-за конкуренции с польскими работодателями. Да и хороший украинский метод борьбы с коронавирусом. Ну ее, ту Европу, там чума… Читайте также: Дмитро Снєгирьов: Зеленський намагається повністю перезавантажити владу, а Гончарук - це лише привід И еще один штрих в этой истории. В ДБР готовы выполнять любую прихоть и это может нам всем стоить очень дорого. Пока они по заказу выписывают пустые подозрения Порошенко. Но не только. На этой неделе доблестное ДБР возбудило уголовное дело по давлению нехорошего Байдена на доблестного борца с коррупцией Шокина. И это было сделано в тот момент, когда Байден вышел в лидеры демократической партии на праймериз и теперь абсолютный лидер букмекерских контор. Более идиотской затеи придумать себе сложно, чем в этот момент открывать дело против Байдена. Еще более идиотской может быть идея пропетлять без МВФ за счет сделки с Трампом, который дал бы денег за компромат на Байдена. Не зря ведь люди Коломойского окучивали Джулиани, когда он прилетал в Киев. Эта идея настолько глупа и некомпетентна, что легко могла прийти кому-то в голову в Офисе президента. И тогда Украина еще в большей беде, чем мы могли бы представить. Таким образом, голосование в парламенте будет не просто торжеством олигарха и проигрышем здравого смысла, но несет в себе такие дополнительные риски, что оценить их сейчас просто невозможно. И снова вся страна в заложниках у одного человека. Вот такая вот человеко-центричная политика. И да, будет забавно, когда вместо Рябошапки назначат депутата от Слуги народа, бывшего юриста 95-го квартала. В итоге, в стране две силовых структуры - СБУ и прокуратуру - будут возглавлять бывшие юристы Квартал 95. Кузница кадров, блин. Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Эти долб...бы умудрились порвать все связи с Западом, никто нас серьезно не воспринимает. И помощи ждать нам неоткуда....
десь там у низині тихо плачуть смерекі - все до волі до вас принеем.....
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
Якби янеЛох42 не був таким дурнем, то спершу ніж забирати мигалки і держ-номери з самокату Гончарука, потрібно було як мінімум девальвувати гривню хоча-б до курсу 35-1.
Тож з позиції здорового глузду, для України це найкращий вибір, з усіх найгірших варіантів!
Кстати, когда его назначали, ещё Сакварелидзе говорил, что он- НИКАКУЩИЙ и что с ним "діла не буде". А про его "независимость".... Как написали выше, посмотрим, какое бунгало он себе купит через месяц-другой.
А тут всего на 9 месяцев хватило.
Но это было прогнозируемо, т.к. Зеленский не знал, что такое реформы. Просто вот есть некий набор популярный слов. "Борьба с коррупцией", "Реформы", "Рост пенсий и зарплат", "Качественная медицина", "Хорошие дороги".
Нормальный популист повторял их все, будучи уверен, что все это принесет ему рейтинг.
Что все это провести ничего не стоит, не проводится из-за воровства и лени прежних руководителей, встретит аплодисменты публики.
Он понятия не имел, что реализация одних популярных слов противоречит реализации других. Что на пути каждой реформы мощнейшее сопротивление большого количества людей, зарабатывающих на отсутствии этих реформ, и среди этих людей и влиятельные политики, и широкие народные массы.А когда стало доходить, слова про реформы стали ритуальными, появился спрос на умеющих реально работать с нынешними практиками, а не мечтать об их изменении. В общем, напор и натиск закончился, теперь надо закрепить власть и ничего не расшатывать.
Судьба рынка земли и приватизации печальна, хотя это было ясно с самого начала.(с)
Президент хапається за перших ліпших кандидатур, яких йому хтось нашіптує на вухо і сподівається лише на фарт: а раптом вигорить. Не вигорить.
А в домашней обстановке, в будний вечер. Видит Бог,
Мы не крадучись его, а когда он был в полете...
Мы его предупреждали - он советом пренебрег.
Незадолго перед тем дождь пошел осенний, мелкий.
За стеной сосед бранился. Почему-то свет мигал.
Дребезжал трамвай. В шкафу глухо звякали тарелки.
Диктор телевизионный катастрофами пугал.
Расхотелось говорить. Что-то вспомнилось дурное,
Так, какая-то нелепость, горечи давнишний след...
В довершенье ко всему меж окошком и стеною
Вдруг возник как дуновенье комариный силуэт.
Мы убили комара. Кто-то крикнул: "Нет покоя!
Неужели эта мерзость залетела со двора!..
Здесь село или Москва?.." И несметною толпою
Навалились, смяли... В общем, мы убили комара.
Мы убили комара. Он погиб в неравной схватке -
Корень наших злоключений, наш нарушивший покой...
На ладони у меня он лежал, поджавши лапки,
По одежде - деревенский, по повадкам - городской.
Мы убили комара. За окошком колкий, мелкий,
Долгий дождичек осенний затянуться обещал.
Дребезжал трамвай. В шкафу глухо звякали тарелки.
Диктор телевизионный что-то мрачное вещал... (с)