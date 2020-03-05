 Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У своєму виступі перед депутатами Рябошапка заявив: "Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні і маніпуляціях і мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою і відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивців його дочки буде покарано. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним, а незалежного генпрокурора не можна примусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", - сказав Рябошапка.
Після виступу він покинув зал, незважаючи на те, що повинен був залишитися для відповідей на запитання.
Меня вот зебельман опять посмешил. През страны поехал инспектировать полтавские дороги (!) С моей т.з., это функция руководителя аатодора... ну, максимум, профильного министра и менеджера подрядчика... не, ну а где еще можно засветить умное еврейское лицо и шота там прогундосить в аденоидный нос... а потом отправился през страны делать селфи с разкарантиненными страдальцами... вот он какой, бубочка... а тем временем ******* бужанский (админ, ты не ослышался) с *******ом дубинским называют Рябошапку прокурором Порошенко... от такой пердимонокль, малята... перди,мля,монокль...
Разве что приговор в отношении Зели исполнишь.
tZE inform
@tZEinform
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Для вех "зеленских" - задача прокуратуры не сажать, а следить а соблюдением законности. Рябошапка хоть делал вид что это понимает и в этом его опасность, он создавал правильную картинку для Запада.
Тот кого вы изберете этого делать не будет. И на вас, как режиме "преследующим оппозицию" поставят крест. А дальше - это дело техники. И Коломойский и Аваков с удовольствием подыграют им (как то отмываться то нужно)
Зеленский живет мифами. Один из них "Порошенко" который мерещится ему в самых страшных снах. Вовочка, Коломойский уже давно подготовил тебе замену, после того как дефолтнутый народ разорвет тебя на куски
Замовника убивства (здається позавчора) винесли на ношах із зали суду бо "стало погано". а на другий день відпустили "у зв"язку із закінчення термінів..." Зато рябошапка мабуть призабула, як оперативно поміняла прокурорів у справі "беркутівців" і після цього миитєво відпустили убивць із зали суду до росії.
Така-то "незалежність" цих рябошапок. Так що, нехай вимітається сраною мітлою на свою нову "родіну" у Францію і не вертається. Бо ще як доведеться...
и при этом говорит че он ничей , ну да ничей , а должен быть государственным ,
и стоять на страже закона ( с законами тож беда )
Не хотел сажать ты пепку
Коль не хош его садить
Значит время уходить
Умение изменить себя под давлением силы - признак пластичности.
В мире господствуют упругие и пластичные тела.
Есть еще хрупкие тела, но они, разумеется, не господствуют.
(с) Ф. Кривин