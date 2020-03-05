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Все про:звільнення (799) Рябошапка Руслан (318) Офіс генерального прокурора (138)

 Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про те, що він іде зі своєї посади. Але він іде, щоб повернутися.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У своєму виступі перед депутатами Рябошапка заявив: "Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні і маніпуляціях і мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою і відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивців його дочки буде покарано. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним, а незалежного генпрокурора не можна примусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", - сказав Рябошапка.

Після виступу він покинув зал, незважаючи на те, що повинен був залишитися для відповідей на запитання.

Читайте також: Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179760
 
   
 Топ коментарі
 
Бужанський, сволота, ще і поставив йлиу в провину, що він не зустрівся з матір'ю Бузини.
Сепаратюга має висіти на смереці, а не триндіти в раді.
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... жизнь - боль ...
Меня вот зебельман опять посмешил. През страны поехал инспектировать полтавские дороги (!) С моей т.з., это функция руководителя аатодора... ну, максимум, профильного министра и менеджера подрядчика... не, ну а где еще можно засветить умное еврейское лицо и шота там прогундосить в аденоидный нос... а потом отправился през страны делать селфи с разкарантиненными страдальцами... вот он какой, бубочка... а тем временем ******* бужанский (админ, ты не ослышался) с *******ом дубинским называют Рябошапку прокурором Порошенко... от такой пердимонокль, малята... перди,мля,монокль...
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Рябошапка, возвращайся, если хочешь себя реабилитировать. Но не Генпрокурором.
Разве что приговор в отношении Зели исполнишь. Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165
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Навіть гірше.Слуга головного слуги народу.Слуга Галабародьки !
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Рябокєпка просто дійсно має розум, нафіг йому займатись відвертою фальсіфікацією - в нього сім'я у Франції, а з часом всеодно цим зеленим слугам коломойши відповідати доведеться і йти з ними паровозом бажання нема...
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tZE inform

@tZEinform

·29 мин
Для вех "зеленских" - задача прокуратуры не сажать, а следить а соблюдением законности. Рябошапка хоть делал вид что это понимает и в этом его опасность, он создавал правильную картинку для Запада.

Тот кого вы изберете этого делать не будет. И на вас, как режиме "преследующим оппозицию" поставят крест. А дальше - это дело техники. И Коломойский и Аваков с удовольствием подыграют им (как то отмываться то нужно)

Зеленский живет мифами. Один из них "Порошенко" который мерещится ему в самых страшных снах. Вовочка, Коломойский уже давно подготовил тебе замену, после того как дефолтнутый народ разорвет тебя на куски
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Цікаво - яка - така зі слів цієї рябошапки "надія з"явилася у батька К. Гандзюк, що убивці його доньки будуть наказанi?"
Замовника убивства (здається позавчора) винесли на ношах із зали суду бо "стало погано". а на другий день відпустили "у зв"язку із закінчення термінів..." Зато рябошапка мабуть призабула, як оперативно поміняла прокурорів у справі "беркутівців" і після цього миитєво відпустили убивць із зали суду до росії.
Така-то "незалежність" цих рябошапок. Так що, нехай вимітається сраною мітлою на свою нову "родіну" у Францію і не вертається. Бо ще як доведеться...
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Пей Шапка шампанское и не приходи взад
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Каломойський і Портнов управляють Україної. Нещасний мудрий нарід зробив себе сам.
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Слухи о 100% своем прокуроре оказались блефом! А совместный зеленорыговский шабаш это факт!
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Очень скоро при нынешней власти в Украину по официальному разрешению и даже приглашению офиса квартета припруться в Украину шокины с ночными видео-обстрелами через окно, пианисты захарченки с "муркой" и с музыкантами игры на трехрядной гармошке табачниками, российско-дамбасские "политики" типа кацапского калужатника азарова со своими знаниями украинской мовы с "прашаркам кравасисив" и прочие записдеси ***********. Скажу вам честно, не сильно этого хочется.
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даже уйти по нормальному не может , не закрыл ни одного вора , не одного взяточника
и при этом говорит че он ничей , ну да ничей , а должен быть государственным ,
и стоять на страже закона ( с законами тож беда )
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Не знаю какой из Рябошапки ген прокурор, не мне судить. С другой стороны вспоминая слова Зеленского американцам " Новый ген прокурор на 100% мой человек", а это как.. Почему его убирают, да Бог его знает. Возможно что он был "человеком" Богдана, не посадил никого из бывшей власти ( а почему не позапрошлой, вот у меня такой вопрос), перешел дорогу крылу Бени в Раде. Вариантов много. Но вот так поливать грязью своего выдвиженца как сделали " слуги" и ОПЗЖопсы при поддержки мелких шакалов из " Довиры" и " За майбутне" это что то... Как впрочем и слова Зеленского что он вообще к этому отношения не имеет.. ( ну почти как Путин в Украине) Кроме этого хотелось добавить что выступления Бужанского (от "слуг") и Волошина ( от ООЗЖопса) на столько в унисон, что просто удивляешься что они не из одной партии. ( те еще типы) Хотя судя по тенденции до слияния в коалицию осталось не долго. Отмечу что часть "слуг" не голосовали, думаю часть людей ( депутатов) которые пришли в команду "Зе" с другими идеями и мыслями, начинают понимать куда они влипли.. А вот тут проблемка, куда денешься с подводной лодки. Хотя выход всегда есть.
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У Бужанского задача,если не получится купить и подмять Слуг,то их расколоть.Що мы и наблюдаем.Такой себе Троянский конь...А може и жертвенный бык....Время покажет Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7232
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Рябокепка, Рябокепка
Не хотел сажать ты пепку
Коль не хош его садить
Значит время уходить
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Уходи, и нехрен больше сюда возвращаться, канай во Францию, там тебя семья ждёт, а здесь больше нехрен делать.
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Ермака зе не уволит.У него крыша- власть рашки.По сценарию кремля, только в начале пути. Всё ещё впереди.Первые 2года у Яника тоже было не совсем очевидным А россия своё делало . У неё главным оружием является принудить других в экономическую зависимость. И зе уже идёт по этому сценарию при активной помощи Ермака.
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Рябошапка в одном точно прав, что покинул зал ВР, не став отвечать на вопросы, на которые и так все знают ответы))) Не стал он лицедействовать...Хоть это и добавило голосов к его отставке..
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Умение сохранить себя под давлением силы - признак упругости.
Умение изменить себя под давлением силы - признак пластичности.
В мире господствуют упругие и пластичные тела.
Есть еще хрупкие тела, но они, разумеется, не господствуют.

(с) Ф. Кривин
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