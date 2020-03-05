 Зміна менеджменту в "Центренерго" заблокована судом за позовом юриста "Приватбанку" Столітнього

Про те, що позов подано Михайлом Столітнім, свідчать дані сайту "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

Так, на сайті вказано, що 28 лютого Столітній подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати рішення Кабінету міністрів і Фонду держмайна про зміну менеджменту в "Центренерго".

Михайло Столітній з 2016 року обіймає посаду юриста-консультанта у відділі проблемних кредитів націоналізованого "Приватбанку. У листопаді 2019 року він увійшов до наглядової ради "Центренерго". Разом із ним в наглядовій раді виявився ще один юрист "Привату"- Михайло Горбан.

"Вони обидва зараз працюють колекторами в Приватбанку", - сказало виданню "Ліга.Бізнес" джерело в банку.

Фонд Держмайна хоче призначити на посаду в.о. гендиректора "Центренерго" Олександра Корчинського. 5 березня цю кандидатуру погодив уряд.

Олігарх Ігор Коломойський публічно говорив, що хотів би бачити на цій посаді Володимира Потапенка.

Читайте також: Кабмін погодив призначення Корчинського керівником "Центренерго"

Окружний адмінсуд Києва заборонив Фонду держмайна міняти менеджмент "Центренерго", прийнявши доводи позивача. Столітній стверджував, що зміна керівництва держкомпанії - виняткове право наглядової ради, а не Фонду.

Нагадаємо, 26 грудня тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів прийняв рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Виступаючи в Раді 4 березня в переддень своєї відставки, Гончарук заявив, що збільшення критики щодо його політики пов'язане зі зміною менеджменту держкомпаній, зокрема - "Центренерго".