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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (894) прокуратура (2101) ДБР (942) Венедіктова (53) Офіс генерального прокурора (138)

 Офіс генпрокурора спростував слова Венедіктової про непризначення прокурорів у 1 272 провадженнях ДБР

Офіс генерального прокурора спростував заяву в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової про непризначення прокурорів на більш ніж 1,2 тис. кримінальних проваджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

"Офіс Генерального прокурора вважає необхідним повідомити, що інформація озвучена т.в.о. Директора ДБР І. Венедіктовою на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року про начебто непризначення прокурорів у понад тисячі кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими Державного бюро розслідувань, не відповідає дійсності", - говориться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що причинами існування такої проблематики є несвоєчасність направлення слідчими територіальних управлінь ДБР до органу прокуратури повідомлення про початок досудового розслідування, а також неналежне визначення керівниками ДБР керівника органу прокуратури - так, замість регіональної прокуратури безпідставно визначається Офіс Генерального прокурора.

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"Внаслідок цього керівники регіональних прокуратур (через технічні особливості ЄРДР) навіть не бачать цих проваджень, а тому відбуваються певні зволікання з призначенням прокурорів. Це відбувається навіть попри те, що до ДБР неодноразово направлялися листи про порядок направлення повідомлень про початок досудових розслідувань для визначення прокурорів у вказаних провадженнях", - заявляють в ОГП.

В Офісі генпрокурора вважають, що ці обставини не спричинили ніякої шкоди у жодному з кримінальних проваджень та не вплинули на процес збирання доказів у них.

Нагадуємо, на засіданні Верховної Ради 4 березня Венедіктова звинуватила Офіс генпрокурора в тому, що в 1 272 провадженнях ДБР не призначило процесуальних керівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179754
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот, сразу и прокуроры нашлись и дела пошли. Зеленский правильный толчек дал.
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Б'ються жаба з гадюкою🐸🐍
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Гончарерко вчора дав толчка припизденту, той і почав щось творити.
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Вообще не могу понять, чего такие обсуждения всей этой кадровой кутерьмы. Из мышиной возни сделали бурю в стакане.
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ЭТА ВЕНЕДИКТОВА----НАПОМИНАЕТ ТУПОГО ДЕРЕВЕНСКОГО МУЖИКА ,ЭТО ПРО НЕЕ сказал мюллер "эта будет грызть землю",как БЫ ПОТОМ БОКОМ НЕ ВЫШЛО !!!!!!!
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Ну вот, сразу и прокуроры нашлись и дела пошли. Зеленский правильный толчек дал.
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Гончарерко вчора дав толчка ***********, той і почав щось творити.
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Если вам больше нравится слово "пинок", я не возражаю.
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Поздно пить боржоми, если печень отвалилась...
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